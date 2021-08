Reklamním lavičkám zvoní v Plzni hrana, nejsou hezké a dělají ostudu

Zástupci iniciativy Vizuální smog v Plzni pak letos upozornili na to, že například umístění a počet reklamních laviček leckde neodpovídá smlouvám uzavřeným s firmami podnikajícími v reklamě.



Jako ukázkové příklady uvedli tramvajové zastávky U Práce nebo v sadech Pětatřicátníků, kde je reklamních laviček víc, než by mělo být.

Laviček jsou po městě stovky. Jenom na území centrálního městského obvodu přes 250. Útvar koncepce a rozvoje (ÚKR) ve svém Plánu regulace vizuálního smogu uvádí: „Umístění laviček z velké části neodpovídá smlouvám. Neexistuje systém přesné lokalizace. Proto dochází k jejich přemisťování a překračování smluvního množství. Lavičky se velmi často nacházejí v nesmyslném počtu v blízkosti pevně daného, kvalitního a dostačujícího městského mobiliáře. Vytvářejí tak často prostorové bariéry nebo jsou nevhodně umístěny na velmi exponovaných místech.“

Reklamní lavičky na území centrálního městského obvodu označili zástupci ÚKR za jeden z největších zdrojů reklamního smogu.

Zástupce iniciativy Vizuální smog v Plzni Václav Cinádr připomíná, že město z reklamních laviček v podstatě žádný finanční prospěch nemá, na rozdíl od reklamních agentur. Ty podle iniciativy plochu jedné lavičky prodávají za 1000 až 2600 korun měsíčně.

„Tenhle geniální byznys se rozšířil na začátku tisíciletí. Každé větší město tím bylo postižené. Leckde měli radost, že mají lavičky zadarmo. Ale nic není nikdy zadarmo. Dnes od toho už všude ustupují,“ vysvětluje Cinádr.

Cílem iniciativy není, aby lavičky zmizely. „Snažíme se dosáhnout toho, aby byly nahrazeny vhodnějšími normálními lavičkami, na kterých se dá dobře sedět, a byly na místech, kde lidé sedět chtějí,“ říká.



Lidé z iniciativy Vizuální smog v Plzni doporučili co nejdříve počty laviček uvést do souladu se smlouvami, v dohledné době pak smlouvy vypovědět a postupně lavičky nahrazovat vhodnějšími bez reklam. Vedení městského obvodu Plzeň 1 už před časem smlouvy na lavičky vypovědělo.

„Loni se ukázalo, že na lavičky nemají agentury co lepit a ty pak nevypadaly dobře. Dohodli jsme se, že je nepotřebujeme a nechceme a zatím nebudeme mít žádnou. Jsme ochotni přistoupit na kompromis, kdy budeme mít nové lavičky, které si vybereme a ty budou na místech, na kterých se dohodneme. A to se zatím nestalo,“ prohlásila starostka obvodu Helena Řežábová z ODS.

Návrh nové podoby reklamních laviček prý už úřad od jedné agentury má a zváží jej. Vedení obvodu chce, aby na jeho území bylo celkem deset nebo jedenáct reklamních laviček.

„To považujeme za rozumný kompromis za podmínky, že se o ně pak budou agentury starat a nebudou vypadat jako ty ostatní ve městě,“ konstatovala starostka.

Problematiku reklamních laviček už začalo řešit i vedení centrálního obvodu. „Situaci dlouhodobě monitorujeme. Protože jedna z firem několik měsíců nereagovala na naše podněty, přistoupili jsme k výpovědi smlouvy. Rozbité a nefunkční lavičky by měly zmizet, protože jsou ostudou. Pokud jsou však lavičky udržované a funkční, a společnost, která je má na starosti o ně pečuje, nemáme důvod na spolupráci něco měnit,“ říká starosta David Procházka z ANO.



Budoucí podobu laviček řeší se ZČU

Náměstek primátora Michal Vozobule z TOP 09 zjišťuje, jaká je situace kolem reklamních laviček na zastávkách veřejné dopravy. „Například u zastávek v Šumavské ulici jsme před časem nechali dát reklamní lavičky pryč. Chci mít teď jasno, jak je to na zastávkách tramvají. Zatím vím, že město nemá přímo žádnou smlouvu s provozovatelem reklamních laviček. Teď řeším, zda se některých laviček týkají smlouvy dopravních podniků,“ sdělil Vozobule.

Náměstek tvrdí, že město řeší s Fakultou umění a designu ZČU možnosti budoucí podoby městského mobiliáře. Vozobule je přesvědčený, že problémy s reklamními lavičkami na tramvajových ostrůvcích lze vyřešit velmi rychle.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS řekl, že o nesouladu v počtu a umístění reklamních laviček radnice ví od loňska, kdy zástupci ÚKR situaci zmapovali a popsali.

„A instituce, kterých se to týká, mají stav napravit,“ konstatoval. Šindelář souhlasí s tím, že reklamní lavičky nevypadají dobře. Tvrdí, že by město mělo zvážit, zda vůbec a kde mají být zachované. „Možná by je mohl nahradit jiný typ reklamy, který by do městského prostředí zapadl lépe,“ řekl.