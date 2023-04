Kvůli válce jsme ztratili největší zákazníky, říká ředitel Centropenu

Trh s kancelářskými potřebami výrazně zasáhl koronavirový lockdown. Jak výrazné ztráty jste nakonec zaznamenali?

Nijak nás to nepostihlo, naopak jsme měli dobré výsledky. Dá se dokonce říci, že celý rok 2021 byl jeden z rekordních. Co mám ale informace od jiných firem z okolí, předloňský rok se náramně vyvedl i jim. Zřejmě za to mohou také štědré státní podpory, které nenechaly firmy a lidi padnout. Loni už to však bylo o něco horší, tam se začaly projevovat hlavně dopady války.

Chtěli jsme v Rusku otevírat novou pobočku se skladem a museli jsme to zcela zastavit. Nyní tam nějaké zboží dodáváme, ale je ho podstatně méně.