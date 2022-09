Sádlo je naše nejlepší surovina, říká lékařka oceněná za výrobu mýdel

Barbora Mikulášová vystudovala všeobecné lékařství a dříve pracovala v nemocnici. Před deseti lety se přestěhovala z Prahy do Tábora. Do té doby si nedovedla ani představit, že by se z ní mohla stát úspěšná podnikatelka. Svou firmu budovala od nuly. Bez finančních prostředků a bez důvěry okolí..

„Jako první jsem se po příjezdu do Tábora začala zabývat ruční výrobou mýdel, což mi hned od samého začátku učarovalo. Nejprve jsem je dělala jen pro rodinu. V tu dobu začala být v cizině populární designová umělecká mýdla. Tak jsem si řekla, že něco takového přivedu i do jižních Čech,“ vypráví třiačtyřicetiletá Mikulášová, která postupně sortiment rozšířila i na pečující kosmetiku, a to převážně pro sportovce a do náročných podmínek.