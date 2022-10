Začínala se skladem bot v obýváku, teď získala titul Firma roku

„Přišlo mi opravdu divné, že moje dítě kvůli nepohodlným zimním botám najednou chodí jako robot. Hledala jsem proto alternativu, která by mu umožnila přirozený a pohodlný pohyb. Ideální boty jsem našla až v Asii, ale aby mi je na takovou vzdálenost poslali, musela jsem objednat minimálně 50 párů,“ vzpomíná na neplánovaný začátek podnikání Klára Borlová s tím, že v té době vůbec nevěděla, že se jedná o barefootové boty.

Když přišly, musela vyřešit, jak s tolika přebytečnými páry naložit. K jejímu překvapení byl o pohodlné boty takový zájem, že se jí podařilo během velice krátké doby všechny rozprodat bez nutnosti jakékoliv marketingové propagace. Borlová správně vytušila příležitost k podnikání a začala rozjíždět vlastní internetový obchod.

Při začátku podnikání byla na mateřské dovolené a vše řídila z domova. Nabízela sortiment jen od jedné značky, sklad měla v obýváku a maminky s dětmi si chodily boty zkoušet přímo k ní do bytu. K rozšíření nabízených značek ji až časem dohnaly špatné dodací podmínky a zpětná vazba od rodičů.

„Původně jsme chtěli být jen obchod s dětskou obuví, ale často jsme přicházeli do kontaktu s rodiči, u kterých byl zájem o podobné boty taky veliký. Rozhodli jsme se proto, že náš sortimentem rozšíříme i o boty pro dospělé,“ vypráví Borlová s tím, že dnes už prodávají boty přibližně od 30 firem, z nichž je velká část z Česka.

„Tuzemští výrobci bot se barefootového trendu chytli, dokonce bych řekla, že barefooty české obuvnictví zachránily. Po revoluci nedokázali čeští obuvníci konkurovat levným botám z Asie, na poptávku po barefootech ale zareagovali rychle a dnes je o české produkty ve světě opět velký zájem,“ konstatuje Borlová.

Své podnikání zahájila v Praze, dnes už však žije opět ve svém rodném Písku. Po přestěhování se rozhodla sklad vyexpedovat z bytu a najmout prvního zaměstnance, který by jí s obchodem pomáhal. Zájem o barefootové boty postupně rostl, takže jeden zaměstnanec brzy nestačil a obchod se neustále rozrůstal. Nyní firma sídlí v budově bývalého Jitexu a pracuje v ní přibližně 20 lidí včetně Klářina manžela, který kvůli jejímu podnikání opustil své původní zaměstnání.

Poslední velkou změnou bylo přeložení internetových stránek obchodu do angličtiny a němčiny, díky čemuž nyní Little Shoes dodávají barefootové boty napříč celou Evropou a ročně jich prodají více než 100 tisíc. Aby byla firma lépe přístupná i zákazníkům, kteří nemají s tímto druhem obuvi tolik zkušeností, založila Borlová v Písku první kamennou prodejnu.

„Současná popularita barefootů určitě souvisí se současným trendem zdravého životního stylu a eco-bio produktů. Design těchto bot se za posledních několik let navíc opravdu změnil a je možné si koupit barefootové boty na jakoukoliv příležitost. Nemyslím si ale, že by se z nich někdy stal úplný standard. Vždy se budou lehce vzpírat současným módním trendům,“ říká Borlová s tím, že i ona měla dříve problém najít boty, které by splňovaly její estetické nároky.

Verze pro sport i do společnosti

Důraz na ekologii je znát i při výrobě bot. Firmy často dávají přednost přírodním materiálům, aby tolik nezatěžovaly životní prostředí. Populární je také využívání recyklovaných surovin. Použití těchto materiálů však není zcela běžné, což se projevuje na ceně. „Obecně jsou barefooty dražší. Dětské boty pořídíte přibližně za 1 500 a pro dospělé jsou v rozmezí dvou až tří tisíc,“ říká Borlová. Cena zimních vyteplených se blíží i k pěti tisícům.

Přestože se za posledních pět let trh s barefooty opravdu rozrostl a zákazníci si mohou koupit jejich společenské, všední i sportovní verze, se kterými je možné běhat i vyrazit na horskou túru, Borlová se domnívá, že je stále co zlepšovat.

„U dodavatelů již mám docela jméno, a tak nás občas přizvou na jednání o podobě produktu. Pořád jsou to jen poznámky k cizí práci a své původní nápady tam vnášet nemůžeme, proto si pohrávám s myšlenkou založit vlastní značku. Ale zatím je to jen takový vzdálený sen,“ říká Borlová s tím, že zahájit výrobu by bylo velice nákladné a složité a ona pro podobné podnikání zatím nemá potřebné zkušenosti.