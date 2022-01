Fotbalisté Dynama hlásí minimum změn, k týmu se přidali mladíci

Úvodní pozdravy a rychle na testy. Teprve poté následovala první porada v kabině a trénink. Tak vypadalo pondělní ráno na Střeleckém ostrově, kde se na premiérový sraz v roce 2022 sjeli fotbalisté Českých Budějovic. Dynamo čeká pět týdnů dřiny před startem jarní části první ligy.

Nových hráčů se hlásilo minimum. K prvnímu týmu se přidají mladíci z dorostu.

„Honza Brabec už s námi trénoval na konci podzimu. Nově se zapojí i Dan Hais a David Krch. Jsou to končící dorostenci, chceme jim dát prostor. Věříme, že rozvinou svůj potenciál,“ přeje si hlavní trenér David Horejš.

Jediným opravdovým nováčkem je Maksim Matveev z akademie ruského Lokomotivu Moskva.

„Sledovali jsme ho delší dobu. Má dobrý charakter a zvýší nám konkurenci. Není to žádný test, měl by podepsat smlouvu. Přichází podobně jako dříve Maksym Talovierov, mohl by na jeho působení navázat a také se u nás prosadit,“ věří kouč.

Javorek pomůže B týmu

Matveev je ruský obránce, který 11. ledna oslaví dvacáté narozeniny. Nastupovat může na obou krajích obrany. Zdobí ho rychlost a kopací technika. Čtyřikrát si zahrál za národní tým do 15 let.

Do přípravy už se nezapojil ukrajinský stoper Maksym Talovierov, který má namířeno do pražské Slavie. Nově byl do B týmu přeřazený zkušený 35letý záložník Petr Javorek. Rezervě by měl pomoci k postupu do třetí ligy.

Kádr Budějovic na začátku zimní přípravy Brankáři: Daniel Kerl, Dávid Šípoš, Vojtěch Vorel.

Obránci: Jan Brabec, Benjamin Čolić, Lukáš Havel, Martin Králik, Maksim Matveev, Pavel Novák, Lukáš Skovajsa, Martin Sladký.

Záložníci: Patrik Brandner, Patrik Čavoš, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, David Krch, Matej Mršić, Nicolas Penner, Emmanuel Tolno, Jonáš Vais, Matěj Valenta.

Útočníci: Fortune Bassey, Mick van Buren, Daniel Hais, Ondřej Mihálik, Michal Škoda.

Záloha Dynama má také nového kouče, kterým je Dušan Žmolík ze třetiligového Uničova. Pomáhat by mu nadále měl hrající asistent Jiří Kladrubský. Stávající hlavní trenér Jindřich Tichai bude dělat asistenta Radku Kronďákovi ve druholigové Chrudimi.

V Dynamu prozatím zůstává hlavní hvězda týmu Fortune Bassey. Nigerijský útočník nastřílel na podzim devět branek, jen plzeňský Jean-David Beaguel a Václav Jurečka ze Slovácka dali o gól víc.

„Zájem o něj je, ale necháváme tomu volný průběh. Řešili jsme to s majitelem Vladimírem Koubkem i sportovním manažerem Tomášem Sivokem. Jsme domluvení na určitých variantách. Přál bych si, aby tu zůstal, protože je to náš klíčový hráč. Ale když klub obdrží atraktivní nabídku, tak mu nikdo bránit nebude,“ přiznává Horejš.

„Teď s námi trénuje, ale může se to změnit ze dne na den. Kdyby odešel, budeme na to muset reagovat,“ ví.

Kromě postu středního obránce bude Dynamo usilovat také o posílení na křídlech. Pokud Bassey odejde, bude nutné přivést i nového forvarda. Zatím se odkládá možné angažování Denise Alijagiče z Vlašimi, nejlepšího střelce druhé ligy. Ten zahájil přípravu se Slavií.

Na soustředění míří do Turecka

I přes minimum změn je Horejš prozatím spokojený. „Chtěli jsme kádr udržet, po delší době se to podařilo. Měli by pokračovat i hráči, kteří jsou u nás na hostování,“ potvrzuje. Černobílý dres by tak i na jaře měli oblékat Mick van Buren a Patrik Hellebrand ze Slavie a Ondřej Mihálik z Plzně.

Změny v kádru Odešli: Maksym Talovierov (Slavia Praha), Petr Javorek (přeřazení do B týmu), Dominik Mašek, Christian Veliký (oba hostování Písek).

Přišli: Jan Brabec, Daniel Hais, David Krch (přeřazení z dorostu), Maksim Matveev (Lokomotiv Moskva).

Právě van Buren s Benjaminem Čoličem a Matejem Mršičem se k mužstvu přidali až ve středu. Zatím netrénuje ani nemocný Michal Škoda. První přátelské utkání čeká Dynamo ve středu 12. ledna, kdy vyzve Táborsko. Hned v sobotu pak přivítá další druholigový tým – Příbram.

Zbylé tři duely sehrají Jihočeši na soustředění v tureckém Beleku, kam zamíří 19. ledna. Postupně změří síly s maďarským MezőkövesdZsóry, ruským FK Chimki a polským klubem Cracovia Krakov. „Čekají nás tam tři kvalitní soupeři. Budeme ladit už hlavně naši hru,“ má jasno David Horejš.

Po podzimu jsou České Budějovice v tabulce osmé, na elitní šestku, která po základní části značí pět soubojů s nejlepšími celky, ztrácí jenom jeden bod.

„Pro nás je důležité, abychom řešili přítomnost – tedy dobře se připravit na jaro. Už vstup do něj pro nás bude těžký, protože máme doma Spartu a Plzeň. Rádi bychom navázali na úspěšný podzim a uvidíme, na co to bude stačit na konci sezony. Hlavně ve venkovních zápasech máme velké rezervy. Zatím jsme na hřištích soupeře ještě nevyhráli,“ připomíná trenér.