Trend u podlahových krytin jde od umělých vinylů k přírodním rigidům

Novinky nabídly v posledních deseti letech i další druhy krytin, laminátové podlahy se posunuly do kategorie voděodolných díky speciální úpravě Aqua-Stop, dřevěné podlahy v ultra matném laku si zase vzaly to nejlepší od olejů a laků.

Ekologické podlahy už neobsahují žádné plasty.

PVC v rolích (polyvinylchlorid) a Luxury Vinyl Tiles (LVT), pro které se u nás vžil pojem vinyly, jsou produktem vyráběným čistě z umělé hmoty, plastu.

Zjednodušeně řečeno, základní surovinou vinylu je v podstatě ropa a podle množství přidávaných změkčovadel se dosahuje potřebné ohebnosti krytiny. Pro vinyl v rolích (PVC) se používá více změkčovadel, pro vinyl v dílcích (LVT) méně.

Rigidy jsou novou generací krytin a ač se jim někdy říká nové vinyly, nejsou vyráběny z umělé hmoty, ale základní složkou je buď kamenivo (minerály), nebo dřevo, tedy obnovitelné suroviny. Výsledkem jsou dva druhy rigidů, a to minerální SPC krytiny (Stone polymer composit) s jádrem z drceného kameniva nebo dřevěné WPC podlahy (Wood plastic composit) s dřevitým jádrem.

K tomuto základu se přidávají polymery, které zaručují, že krytina bude ohebná, protože SPC krytiny jen s drceným kamenivem by byla de facto dlažba. Rigidy jsou vyráběny ve stejném formátu jako vinyly, ale neobsahují PVC, ftaláty ani změkčovadla.

Mezi první minerální podlahy u nás patřily krytiny SPC Arbiton, které na tuzemský trh začala jako první v rámci svého programu zdravých podlah KPP Ecology dovážet společnost KPP v loňském roce, nyní zařadil do svého sortimentu rigidy například i tradiční švédský výrobce dřevěných krytin Kährs.

Jaké jsou typy konstrukcí rigidů

„Rigidy se vyrábějí jen se zámkovými spoji, s lepenými jsem se ještě nesetkal. Konstrukce se od sebe liší výrobce od výrobce, základní je možnost volby mezi minerálním a dřevěným jádrem s tím, že minerální SPC krytiny jsou tvarově stabilnější oproti vinylům,“ vysvětluje Milan Mrkáček, vedoucí regionálního prodeje společnosti Kratochvíl parket profi.

Při konstrukci SPC krytin má výrobce možnost určit různé poměry mezi množstvím kameniva a přidaných polymerů, obecně lze říci, že čím více je použito kameniva, tím je podlaha tvarově stabilnější. Další možností je opatření spodní strany SPC krytiny protihlukovou podložkou pro zvýšení akustického komfortu.

Brzy by měla německá značka Wineo představit svou novou kolekci Wineo 600, která kombinuje výhody vinylů a SPC krytin: na minerálním jádru je vinylová vrstva, takže výsledkem je tvarově stabilní krytina s měkčí pochozí vrstvou díky vinylu. Konstrukce rigidů umožňuje výrobcům hrát si s různými kombinacemi.

Výhody rigidů

SPC a WPC krytiny jsou ekologickými podlahami v mnoha směrech: použité přírodní minerály jsou v souladu s trendem snižování emisí u podlahových krytin, protože mají nulové emise. Velmi nízký tepelný odpor znamená zase efektivnější využití podlahového vytápění, klesá tak spotřeba energií. A na konci svého životného cyklu jsou rigidy plně recyklovatelné.

Minerální podlaha SPC Arbiton se řadí k ekologickým výrobkům. Dekorem však připomíná dřevěné podlahy.

Zejména minerální SPC krytiny pak zaručují maximální odolnost a vyšší rozměrovou a tvarovou stabilitu. Oproti vinylovým podlahám jsou tvrdší, pevnější a méně náročné na kvalitu podkladu, přitom jsou příjemné na dotek.

Nenáročnost na kvalitu podkladu je jedním z hlavních benefitů podlah SPC. Díky minerálnímu jádru nejsou tyto podlahy tak choulostivé a na rozdíl od klasických vinylů neprokreslí každou prasklinku či dolík v podkladu, zvládnou i vyšší zbytkovou vlhkost, takže je lze položit dříve. To ocení majitel interiéru zejména při rekonstrukci. Jsou 100 % voděodolné a jejich vyšší tvarová stabilita než u vinylů eliminuje riziko vytváření spár.

WPC krytiny oproti SPC podlahám obsahují dřevité materiály, přesněji dřevitou moučku. Původní myšlenkou bylo využít výhody dřevitých materiálů (hlavně jejich dostupnost) a současně odstranit některé nedostatky dřevěných podlah, například odolnost proti poškození. Vzhledově se WPC krytiny od SPC neliší, díky použité základní surovině má však SPC podlaha přece jen větší tvarovou stabilitu než krytiny WPC.

Technologie vinylových podlahovin za posledních deset let

Vývoj vinylů, respektive rigidů měl splnit dva cíle. Za prvé měl přinést vyšší tvarovou stabilitu krytin oproti vinylovým podlahám, protože tvarová stabilita vinylů je ovlivněna termoplastickými vlastnostmi, vinyl se roztahuje a smršťuje v závislosti na teplotách.

Ekologická podlaha Wineo neobsahuje žádné plasty.

A druhým cílem, či spíše impulsem, byla ekologie, a to ve dvou rovinách. Při výrobě rigidů se nepoužívají plasty, šetří se tedy ropa a používají se obnovitelné zdroje. U minerálních SPC krytin je to kamenivo, základní surovinou u WPC krytin je dřevitá moučka, takže při výrobě WPC podlah lze zužitkovat zbytkové dřevo, které už by jinak nenašlo uplatnění.

„Dřevo se rozemele a vyrobí se z něj jádro krytiny, je to tedy maximálně ekologický přístup se stoprocentním využitím dřeva jako suroviny,“ zdůrazňuje Milan Mrkáček.

Vývoj v této oblasti je velmi rychlý. Před deseti lety v době nástupu vinylů se vyráběly čistě lepené dílce a podlaháři tenkrát říkali, že teď už je na trhu asi vše, co jiného by výrobci ještě dokázali vymyslet. Jenže uběhly dva roky a výrobci přišli se zámkovými vinyly, což si na začátku neuměl nikdo představit.

Ani tím to však neskončilo a objevily se vinyly na HDF deskách. A opět si všichni mysleli, že teď už je opravdu vše vymyšleno, nic nového nebude, a najednou tu jsou rigidy, které neobsahují PVC, ftaláty ani změkčovadla a zájem se přesouvá od LVT k rigidům.

Ekologická podlaha Wineo Purline lze po letech odhodit do směsného odpadu, je z čistě přírodních materiálů.

Trendem současnosti je tedy jednoznačně ekologie. Někdy v roce 2013 výrobci začali plošně opouštět ftaláty a nahradili je jinými typy zdravotně nezávadných změkčovadel, v dnešní době zase v rámci ekologického přístupu nahrazují plasty.

Kromě rigidů vznikají i podlahy z čistě přírodních surovin v podobě křídy, řepkového nebo ricinové oleje, jako je německý Wineo Purline, což je kategorie ekologických podlah. Němci dokonce používají termín bio podlahy. Ty jsou opět vyráběny ve stejných formátech jako vinyl, ale neobsahují PVC, a proto nepotřebují ani žádná změkčovadla.

„Zatímco Purline můžete na konci životního cyklu prakticky vyhodit do popelnice, do normální směsného odpadu, protože je to čistě přírodní materiál, u vinylu musíte doložit, že byl ekologicky zlikvidován, je to plast, který by se jinak rozkládal stovky let,“ upozorňuje Milan Mrkáček ze společnosti Kratochvíl parket profi.

Co nového nabídly v posledních letech laminátové podlahy

Z novinek u laminátů je třeba zmínit speciální povrchový nátěr Aqua-Stop, díky kterému se i laminátové krytiny staly stoprocentně voděodolnými. Samotný povrch laminátových krytin je na povrchu vůči vodě a vlhkosti odolný, riziko však dosud představovaly spoje mezi lamelami, kudy dokázala vlhkost či voda proniknout a poškodit vnitřní nosnou HDF desku. Ta pak nabobtnala a tím se zničila celá krytina.

Dosud výrobci chránili spoje laminátových krytin například voskovou impregnací a nosnou desku dělali ze speciálního materiálu s nižší nasákavostí, což dokázalo krytinu v řádu hodin ochránit, jinými slovy zkázu pouze na čas oddálit. Na rozdíl od toho je Aqua-Stop, patent německé značky Wineo, speciální povrchová úprava bočních spojů, která tuto ochranu laminátovým krytinám poskytuje absolutně a dlouhodobě.

Odolný laminát s Aqua Stopem je vhodný i do hodně namáhaných prostor.

Dosud pro všechny laminátové podlahy obecně platilo, že nepatří do vlhkých prostor, s Aqua-Stopem lze laminátovou krytinu Wineo položit i do koupelny nebo wellness. „Neočekávám, že by teď nastala éra laminátů v koupelně, ale nová ochrana Aqua-Stop zabrání škodám při běžných nehodách v domácnosti, třeba když proteče děravý květináč, přelijete kytku. V kuchyni zase nebude vadit, když vyteče myčka,“ tvrdí Milan Mrkáček.

Dřevěné podlahy kombinují výhody olejů i laků

U dřevěných podlah odborníci zaznamenávají odklon od olejů a návrat k lakovaným podlahám s tím, že výrobci přicházejí s ultra matnými laky. Ty úspěšně kombinují výhody snadné údržby lakovaných podlah s výhodami přirozeného vzhledu olejovaných krytin, který je velmi populární, ale někteří zákazníci se obávají náročnosti údržby.

Povrchová úprava v ultra matném laku vyvolává dojem, že byla podlaha vyrobena z neošetřeného, surového dřeva. Na povrchu je však silná, avšak neviditelná vrstva laku, která chrání podlahu před opotřebením a otěrem. Ačkoli tedy dřevěná krytina v ultra matném laku vypadá jako neošetřená, je na dotek i při chůzi příjemná, trvanlivá a snadno udržovatelná.

Dřevěná podlaha je nereflexní, to znamená, že neodráží dopadající světelné paprsky,

Povrchová úprava v ultra matném laku je důsledkem současného trendu velkých prosklených ploch a s tím spojených prosvětlených interiérů. Výrazné osvětlení může totiž na klasické lakované podlaze vytvářet lesklé odrazy, a zkreslovat tak vnímání její barvy a vzhledu.

Speciální ultra matný povrch dřevěných podlah, který jako první představily kolekce švédské značky Kährs Lux a Lumen, je však nereflexní, to znamená, že neodráží dopadající světelné paprsky, naopak je pohlcuje, podlaha se neleskne. Vynikne tak skutečný tón a krása dřeva.