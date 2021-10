Stavební deník je povinnost, i když si rekonstruujete byt svépomocí

Stavební deník obsahuje řadu nejrůznějších údajů tak, aby mohly i zpětně poskytnout argumenty v případě náhlých problémů, ať už jde o zpoždění při výstavbě, nebo nejrůznější závady.

Deník je nutné vést pokaždé, když stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Takovou povinnost stanovuje stavební zákon č. 183/2006 Sb., zatímco způsob vedení deníku je popsán ve vyhlášce číslo 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Tentýž zákon navíc stanovuje povinnost uchovávat zmíněný dokument po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu.

Internetový deník se na rozdíl od papírového jen tak neztratí a neměl by se ani časem poškodit.

Omyl, to není byrokracie

Vést stavební deník musejí nejen stavební firmy, ale i ti, kdo provádějí byť třeba jen rekonstrukci svépomocí. Vypadá to jako zbytečná byrokratická zátěž, ale není tomu tak.

Pečlivě vedené zápisy pomůžou do budoucna odhalit původ případných nedostatků, poslouží při jejich odstraňování, jakož i vymáhání pokut, penále či dalších kompenzací. O žádné literární dílo přitom nejde, v zápiscích se objevují zdánlivě všední, byť ve skutečnosti podstatné údaje.

Namátkou: jaká byla teplota při betonování? Byl akci přítomen stavbyvedoucí, který to má za povinnost? Takový údaj je de facto důkazním materiálem, který může potvrdit či vyvrátit případná pochybení v realizaci jednotlivých etap stavebních prací.

I proto by měl být vedený detailně a samozřejmě podle skutečnosti, bez přikrašlování údajů. Přesto mohou nastat komplikace. Do stejného dokumentu totiž může přispívat kromě stavebníka, stavbyvedoucího či dozoru i řada dalších osob, například vedoucí zeměměřičských prací, technický nebo autorský dozor či koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Umožnit zápis tolika osobám je logisticky náročné a často téměř nemožné.

Software vše zjednoduší

I proto stavební firmy používají stále častěji elektronické stavební deníky, které umožňují přidávat záznamy ze vzdáleného místa, aniž by bylo nutné dokument si fyzicky předávat, a současně zvýší transparentnost.

K přechodu na online stavební deník slouží i řada aplikací pro mobilní zařízení s operačními systémy Android, Windows i iOS. Jsou volitelné dle náročnosti stavby a počtu uživatelů. Vždyť právě pomocí chytrého telefonu či tabletu lze doplňovat poznámky prostřednictvím fotodokumentace rovnou z pochůzky na staveništi. Automaticky lze zaznamenat také počasí, den i další skutečnosti a vše se pak propojí do jasně identifikovatelného celku.

ConCoS je určen pro malé stavby s pár kamerami, ale má uplatnění též v rozsáhlých projektech, kde se počítá s desítkami i stovkami kamer.

Webový deník se na rozdíl od toho papírového také jen tak neztratí a neměl by se ani časem poškodit. Zlepšuje a zrychluje komunikaci například mezi dodavatelem stavebních prací a investorem, který může během okamžiku uplatnit své připomínky či naopak odsouhlasit změnu použitých materiálů nebo vícepráci.

To vše bez jinak nezbytné fyzické přítomnosti na staveništi. Ani případné falšování záznamů není u podobného systému snadné.

Analytiku podplatit nelze

Aplikací suplujících stavební deník je dnes celá řada. Ale některé mezi nimi vynikají. Například aplikace ConCoS společnosti Certicon je přímo spojená s videoanalytikou, která dokáže v reálném čase varovat před situací, jež může být životu nebezpečná. Prostřednictvím bezpečnostních kamer na staveništi upozorní třeba na absenci helem či reflexních vest. Může zaznamenat SPZ značku nákladního vozu. Rozpoznávání tváří systém záměrně nenabízí, biometrické údaje osob mohou dnes využívat výhradně policejní útvary.

ConCoS není zdaleka jediný systém, který pomáhá investorům s nastavením jednotlivých procesů. Ale je jedním z mála, který to řeší pomocí umělé inteligence v kamerových systémech. Uživatel deníku tak může efektivně detekovat chování zaměstnanců i dodavatelů na staveništi. Kde se pohybují, kolik toho v určitých zónách průměrně nachodí, zda dodržují předepsané přestávky. Ochraňuje majetek investora, ověřuje dodávky materiálů i čas jejich převzetí.

Systém ConCoS využívá videoanalytiku postavenou na neuronových sítích při použití chytrých kamer.

Samozřejmě si lze říci, že jde o určité špehování zaměstnanců. Proto se při použití podobného systému vyžaduje písemný souhlas pracovníků s tím, že berou kamery s videoanalytickými funkcemi na vědomí.

A jsou-li dobře komunikovány přínosy a důvody instalace, zpravidla s tím nemají problém. Ostatně doba aplikování umělé inteligence do stavebnictví a částečné automatizace prací se nezadržitelně blíží, v Japonsku a USA už například testují roboty, které nahrazují vybrané dělnické profese.

Sešit či tiskopis K vedení stavebního deníku může posloužit obyčejný sešit, ale výhodnější je využít tiskopis deníku, jenž je k dostání ve většině papírnictví. Povinně musí obsahovat tyto informace: Datum zahájení, název stavby a další podrobné identifikační údaje

Informace o projektové dokumentaci a seznam dokumentů a dokladů ke stavbě

Popis všech kontrol a jejich závěrů od stavebního dozoru

Změny oproti původní projektové dokumentaci

Zprávu o stavu počasí Klasický stavební deník má tři části, a to krom úvodu a denních záznamů i jednotlivé přílohy. V této části by měly být zaneseny protokoly o provedených zkouškách, revize, smlouvy, fotodokumentace a další relevantní dokumenty.

Jednoduchý záznam o stavbě či ztráta deníku

To je další možnost, jak naplnit povinnost stavebníka podle zákona. Už z názvu je zřejmé, že zápisky budou méně složité, převládají u nich základní informace o stavbě. Platí to ovšem například pro stavební úpravu bez zásahu do nosných konstrukcí a změn vzhledu nebo pro stavbu odstavných, manipulačních, skladových či výstavních ploch.

Stavební deník v papírové podobě má tu nevýhodu, že se může ztratit. Bohužel to nebývá výjimečná událost a představuje to problém jak pro investora, tak i pro zhotovitele. Proto by měl být uložen na bezpečném, ale zároveň dostupném místě. Nejlepší prevencí je zavést kopii nebo ho převést do elektronické verze, která zůstává uložená na zabezpečeném cloudovém úložišti. Ta může mít i registraci u ministerstva vnitra, takže se opravdu netřeba obávat úniku dat.