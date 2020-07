Úžasným soběstačným domem na malém ostrově si manželé splnili svůj sen

Projekt Ö, jak Milla a Aleksi své bydlení na ostrově nazvali, vznikal dva roky. Mladí manželé na nic nečekali a ihned po zakoupení ostrova začali s plánováním a stavbou domu. Oblé žulové skalisko nad malým zálivem se díky své unikátní poloze, nabízející rozhledy do širého okolí, stalo stavební parcelou, kde zakrátko vyrostl dřevěný dům, a to hned z několika částí.

Finové totiž rádi tráví čas v kruhu své, mnohdy početné rodiny, a tak je možné dům funkčně oddělit tak, aby se na jednom jeho konci mohli dospělí bavit a na druhém konci děti nerušeně spát.

Milla a Aleksi jsou na svém ostrově dokonale soběstační, nezávislí na inženýrských sítích. Ekologicky využívají přírodní zdroje. Elektřinu získávají ze solárních panelů a pitnou vodu úpravou mořské vody. I díky tomu mohou na ostrově trávit značnou část roku. Pracují převážně z domova.

Dřevostavbu na ostrově vybavili tekoucí vodou, klasickým splachovacím záchodem, topením i klimatizací a moderní kuchyní, prostě vším, co moderní člověk od komfortního bydlení očekává. Saunová kamna ohřívají vodu na mytí nádobí a praní a stejným způsobem je zajištěno i podlahové vytápění.

Milla a Aleksi opravdu přemýšleli nad každým detailem a zkombinovali moderní technologie s ekologickým přístupem.

Bydlení na ostrově

Moderní ostrovní vila, která vznikla podle návrhu mladého páru, má několik částí. Hlavní obytnou budovu rozdělili do tří na sebe navazujících dílů: je zde sauna s koupelnou, útulné patio s venkovní kuchyní a vnitřní, obytná část s ložnicí, obývacím pokojem a malou kuchyní s jídelnou.

Milla, která je grafičkou, a interiérový designér Aleksi si nechali zhotovit i nádherný, oběma manželi využívaný ateliér, stylově totožný s hlavní obytnou budovou.

Kryté patio je vybaveno venkovní kuchyní, aby bylo možné vařit na čerstvém vzduchu a užívat si okolní krásné přírody i během přípravy jídla.

Dům má sedlovou střechou a okapy přesahující půdorysnou stopu domu. Svým vzhledem zůstává věrný tradiční finské architektuře. Dokonce i svrchní vrstva palubek je položena svisle tak, jak to odpovídá finským tradicím.

Oba domy, tedy dům obytný i ateliér, jsou podlouhlé a úzké a disponují velkými prosklenými plochami, které umožňují panoramatické výhledy do krajiny ze všech stran domu.

Přínos investorů

„Ústřední myšlenkou při plánování této dřevostavby bylo co nejúčelnější provedení budovy, aby se na co nejmenší prostor pěkně a pohodlně vešlo vše důležité. Kompaktnost byla klíčovým slovem. Všechny prostory v domě proto byly vytvořeny co nejkompaktněji, aby se nemusely dělat kompromisy mezi účelností a komfortem. Celková plocha obou domů je pouze 70 m2, ale pohodlně se zde vyspí až deset lidí,“ říká Olavi Kujanen, kreativní ředitel společnosti Kontio, který se podílel na vypracování návrhu domu.

Podle něho byl projekt Ö zajímavým, nevšedním podnikem, na kterém se velice rád podílel. Dřevostavba na ostrově je jednoduchá, kompaktní, působí lehce a vzdušně. Takováto architektura je výsledkem spojení moderních technologií a kvalitních materiálů.

„Při realizaci domu se velice dbalo na detaily a intenzivně jsme spolupracovali s investory, Millou a Aleksim, kteří mají vyvinutý smysl pro estetiku a účelnost. Každá drobnost při plánování a stavbě domu byla pro ně důležitá. Výsledkem je ta nejkvalitnější architektura,“ zdůrazňuje podíl investorů Olavi Kujanen.

Podmínky pro stavbu domu byly výzvou, dům je dostupný pouze po moři. Dřevo bylo v tomto případě ideálním stavebním materiálem. Je to ekologický stavební materiál, který se skvěle sloučil s požadavkem na soběstačnost domu.

„Velice si chválím spolupráci s investory, kteří přesně věděli, co chtějí, promýšleli každý detail své víkendové dřevostavby a plánovali dům tak, aby jejich dřevěná vila byla nejen krásná, hodila se do prostředí, ve kterém stojí, ale také aby byla vysoce účelná,“ říká Olavi Kujonen.

A jak Milla a Aleksi hodnotí svou ostrovní vilu po dokončení? „Myslím, že máme ten nejkrásnější dům, splnili jsme si svůj sen. Máme vlastní ostrov a na něm dřevěný dům, který se do okolního prostředí dokonale hodí,“ říká Milla.

A Aleksi dodává: „Oceňuji spojení nadčasové architektury, neotřelé a divoké krásy finské přírody a ekologických řešení. Myslím, že víc spokojený s naším víkendovým bydlením být nemůžu. Bydlení na našem ostrově, na nádherném místě v krásném, dřevem vonícím domě s výhledy na mořskou hladinu je pro mě dokonalým naplněním mého snu.“

Půvabný dům na nádherném místě neoceňují pouze jeho majitelé. Dřevostavbě od firmy Kontio se díky spojení kvalitní architektury a ekologických řešení už dostalo řady mezinárodního ocenění a zveřejnění v publikacích věnujících se architektuře a designu.

Pokud si to investor přeje, stavební dřevo může být překryto jakýmkoli jiným stavebním materiálem. V případě tohoto domu to byly palubky. Také je možné mezi stavební dřevo a krycí materiál vložit přídavnou izolační vrstvu, když to investor či stavební úřad vyžaduje.