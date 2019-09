Pořídili si dům s minimem zdí a maximem skla. K němu přidali jezírko

Rodina z Českých Budějovic zamířila na vesnici jen pár minut od jihočeské metropole za prostorem, který už jim byt neposkytoval. Pozemek dostala manželka od rodičů a mladý pár nadchl od prvního okamžiku.

Zděný dům je obložený fasádními deskami a modřínovými latěmi.

„Je to krásně situovaný pozemek, v krásném prostředí, takže to spíše byla pro nás výzva jej nezkazit,“ vzpomíná investor.

A pokračuje: „Měli jsme představu o počtu místností a dispozicích domu, ale nedokázali jsme naší představě dát tvar, ten je dílem architekta Vostrackého. Když jsem zhlédl projekty na jeho webu, věděl jsem, že je to ‚můj šálek kávy‘. Vůbec jsme ho neomezovali,“ pokračuje investor.

Stavební pozemek ve tvaru obdélníku přibližně 50×32 m byl směrem k jihu poměrně svažitý, převýšení na delší straně dosahovalo až čtyři metry.

Dům navrhl architekt Vostracký jako přízemní ve tvaru obdélníku, který předěluje pozemek na dvě části: dvůr se zpevněnou plochou na severu a zahradu na jihu. Objekt situoval k severní hranici pozemku, co nejvýše bylo možné, zahradu navrhl ve dvou úrovních.

Ta zvýšená nad původní terén je v rovině s obytnými místnostmi a terasou a plynule na ni navazuje i koupací jezírko. Druhá úroveň směrem na jih je řešena na úrovni původního terénu, brzy bude osázena většími stromy.

„Chtěli jsme bezbariérovou variantu, což se nám v podstatě povedlo. Dovezli jsme poměrně velké množství zeminy pro vytvoření roviny, čímž jsme se dostali nad úroveň dalších staveb, takže výhledy jsou úplně famózní,“ pochvaluje si bydlení investor.

Stavba je tak trochu nad okolím a kam se podíváte, tam vidíte kus krásné jihočeské přírody, pole a lesy. „Člověk se tu cítí jako na vsi, je tu úplný klid, přesto do osmi minut můžeme být na náměstí v Českých Budějovicích,“ dodává majitel.

Inspirace přírodním jezírkem

Obdélníkový tvar domu umožnil jednoduché dispoziční schéma (5+1), kdy všechny obytné místnosti jsou orientovány na jih do zahrady. Ze všech místností je přímý vstup na zahradu. Hladká linie jižní fasády byla narušena vysunutím ložnice, což zvýšilo intimitu prostředí na terase.

Dům je rozdělený na dvě části propojené obývacím pokojem a kuchyní. Z jedné strany je ložnice rodičů se šatnou a koupelnou, z druhé strany pak dva pokoje pro děti s vlastní koupelnou a pracovna.

Hlavními dveřmi a pokračující chodbou je možné vejít přímo do obývacího pokoje, do technické místnosti, toalety a šatny. Z té je pak průchod do dětských pokojů, aniž by bylo nutné procházet přes obývací pokoj.

U velkého jídelního stolu může stolovat osm, v případě potřeby i deset lidí.

Denní část domu umístil architekt Vostracký podélně u prosklené jižní fasády. Na kuchyň navazuje přístřešek, pod nímž je umístěno sezení s jídelním stolem.

Ze všech místností má rodina výhled na koupací jezírko, které navazuje na terasu. „Jezírko jsme viděli na zahradě architekta Vostrackého a okamžitě jsme se pro něj nadchli, je to krásný prvek,“ vysvětluje investor, proč nemají na zahradě tradiční bazén.

Chytré systémy umožňují mít velké prosklené plochy

Zděný dům je obložený fasádními deskami a modřínovými latěmi, hlavní prosklené plochy jsou orientovány na jih, což zlepšuje energetickou náročnost domu.

Tepelnou pohodu celoročně zajišťují prosklené stěny z vysoce tepelně izolačních okenních systémů Schüco s trojitým izolačním sklem na úrovni pasivního standardu a úzkými pohledovými šířkami profilů v kombinaci se zdvižně posuvným systémem Schüco.

Jsou doplněny předokenními hliníkovými roletami, které okna zastiňují v případě potřeby a v zimě zvyšují tepelněizolační schopnosti rozsáhlých ploch oken.

Večerní posezení na terase u rybníčku představuje příjemnou romantiku.

„Naše představa byla co nejméně zdí a co nejvíce skla. Vybrané hliníkové systémy nám doporučil architekt. Věděli jsme, že na těchto prvcích šetřit nebudeme, přece jen skleněné plochy jsou poměrně masivním prvkem stavby a my jsme chtěli kvalitní okna,“ pokračuje investor.

Souhlasně ho doplňuje ing. Josef Vostracký z rodinné firmy Atelier Vostracký: „Okna jsou u moderních nízkoenergetických a pasivních domů zásadní. Na jejich rozměry, otevírání, detaily osazení je zpracován projekt s návaznostmi na rolety, hloubky otvorů a podobně. Zvolené systémy jsou pro mne nejlepší variantou, mají výborné tepelněizolační vlastnosti a umožňují velké plochy prosklení v jednom celku.“

Manuální posuvy otevře i tříletá dcera

U jihočeského domu nechybějí ani posuvné portály. Výrobce systému u nich uvádí „excelentní komfort ovládání“ a investor potvrzuje, že to není plané vychloubání: „Posuv je sice manuálně ovládaný, ale otevře jej i naše tříletá dcera, takže je to opravdu lehké a snadné.“

Spokojenost investora je cítit z každé věty, což potvrzuje i závěrečným dovětkem: „Kdybych dnes stavěl znovu, tak by se dům nijak nelišil. I po roce užívání mohu říci, že bych nic nezměnil.“

V barevně neutrálním prostoru vyniká červená sedací souprava.