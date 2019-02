Postavili si skvělou dřevostavbu s jezírkem. Topí elektrickými fóliemi

Krajina na jihu nedaleko Senice se mírně vlnila a cesta opisovala ladný oblouk. Kopce působily přívětivě, doliny úrodně. Není divu, že když se manželům naskytla příležitost koupit zde výhodně pozemek se starým domem, využili ji.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

„Mám to tu ráda,“ vyznává se majitelka. „Vyjít si v létě do zahrady nebo si sednout na terasu je úžasný pocit. Je tu takový klid. Je to úplně jiné bydlení než ve městě.“

Začátek příběhu však nevypadal tak ideálně. „Nejdříve jsem s pozemkem nebyla příliš ztotožněna. Neuměla jsem si představit dům v této ulici. Asi pět let trvalo, než jsme se pustili do stavby,“ přiznává paní Marcela. Vše však změnil jednoduchý nápad: nestavět u hlavní silnice, ale na opačném konci dlouhé parcely, kde za zahradou vede úzká cestička.

Ulici i sousedy tak manželé nechali za zády a před nimi zůstal jen nádherný výhled a možnost ideálně umístit přízemní dům s terasou, přesně takový, jaký si představovali. A protože pozemek je nejen dlouhý, ale také široký, zůstalo dost místa i na letní kuchyňku s grilem a vysněné koupací jezírko.

V příjemném standardu

V první řadě chtěli kvalitní dům z přírodních materiálů. „Vždycky jsem toužila bydlet v dřevostavbě. Hlavně v zimě je to úplně jiný pocit, i když se dotknete stěny, necítíte chlad,“ vysvětluje majitelka.

V přízemní stavbě přitom využili příjemnou a zároveň praktickou stránku dlouhé dispozice, ze všech pokojů lze vyjít na terasu a do zahrady, a jelikož velké zasklené dveře jsou orientovány ideálně, na jih, zároveň se účinně využijí solární zisky. I když konstrukce obvodových stěn je připravena na pasivní standard, majitelé neměli ambici postavit pasivní dům.

„Znamenalo by to totiž velkou investici do technologií. Kombinace infračerveného podlahového topení a řízeného větrání s rekuperací byla rozumnou volbou vzhledem k ceně, realizaci i provozu. V domě je po celý rok příjemně a k pasivnímu standardu se v podstatě blížíme.“

Moderní, ale ne chladný

Kuchyň určitě nepůsobí standardně ani chladně. Vděčí za to nápaditému uspořádání a přírodním materiálům.

Dispozici si manželé navrhli sami, dům je přesně takový, jaký potřebovali a jaký se jim líbil. Projekt pak svěřili firmě ForDom, ktera stavbu realizovala. „Jak jsme si to vymysleli, tak to máme,“ směje se majitelka.

Podobný styl spolupráce jako u stavby zvolili i v interiéru, něco si vymysleli i zařídili sami, něco svěřili designérce Ivetě Melicherčíkové, která se společností ForDom pravidelně spolupracuje.

„Pěkně navrhla například kuchyni. Muži se totiž líbila vysoká baterie se sprškou, nad kterou se ale nedají umístit běžné horní skříňky. Takže designérka musela popřemýšlet nad jiným řešením,“ upozorňuje paní Marcela.

Díky přírodním materiálům a střídmé barevnosti se jim podařilo vytvořit sympatický moderní interiér, jaký neomrzí ani po letech. „Možná zde není vše dokonalé, ale bydlí se tady velmi příjemně,“ uzavírá majitelka.

Dřevostavba v nízkoenergetickém standardu Realizace: 2013, ForDom Zastavěná plocha: 243,66 m2 Obytná plocha: 205,07 m2 Základy: základové pásy a ŽB základová deska Obvodové stěny: sendvičové, nosný panel tl. 120 mm, tvořený dřevěnou rámovou konstrukcí, minerální tepelná izolace Střecha: plochá, konstrukce z dřevěných přehradových sedlových vazníků, minerální tepelná izolace tl. 240 mm, hydroizolační fólie z PVC Okna: plastové 5komorové profily s izolačním trojsklem Vytápění: elektrické podlahové infračervené fólie pod potěrem Ohřev vody: elektrický kotel se zásobníkovým ohřívačem Technika: řízené větrání s rekuperací Energetická třída: A, celková potřeba energie 36 kWh/(m2.a)

Malé vybočení ze stereotypu (i z pravoúhlého schématu) osvěžilo také interiér obývacího pokoje. Majitel chtěl totiž co největší sedačku, tak, aby byla pohodlná a vešlo se na ni hodně lidí. Protože okolo ní zůstalo málo místa na projití, mírně ji pootočili.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.