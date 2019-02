Dům, zahrada, sad. Rodina si splnila sen o klidném životě na vesnici

Nejen touha bydlet ve dřevě, nýbrž také fakt, že dřevostavby tolik nezatíží pozemek a stavba netrvá tak dlouho, přitáhlo Petra se Šárkou k dřevostavbám.

„Už zhruba od 18 let jsem věděl, že budu stavět dřevostavbu. Tehdy jsem ještě neměl jasno, jaký typ, pouze srub mi nebyl blízký. Nelíbilo se mi, že když je hrubá zděná stavba dokončená a všechno lícuje, přijdou udělat rozvody, čímž ty cihly pěkně sestavené v nějakém systému rozbijí,“ říká Petr.

Dlouhá léta před samotnou stavbou domu sbírali manželé informace a mapovali oblast stavění ze dřeva. Měli tak přehled o konstrukčních systémech i firmách. Dřevostavba byla jasná volba, rozhodovali se pouze o technologii a dodavateli.

Vzhledem ke špatně dostupnému pozemku majitelé usoudili, že bude možný pouze systém sloupkové konstrukce (two by four), ovšem skutečnost je nakonec jiná.

„Místní firmu s výrobou třicet kilometrů od nás jsme dlouho míjeli v domnění, že montovaná technologie na našem místě není možná. Jaké pak bylo překvapení, když nám řekli, že je. Těšilo nás, že pracují s difuzně otevřenou skladbou stěny a není v ní OSB deska, a tak jsme řekli ano, do toho jdeme.“ Dostat na pozemek jeřáb se nakonec ukázalo jako velké adrenalinové dobrodružství, které vyšlo až na druhý pokus, avšak povedlo se.

A jak se majitelé ocitli právě tady? Mohou za to rodinné kořeny. „Pozemek býval tety, jezdíme sem léta a budujeme zahradu, dům byl vlastně takovým posledním krokem.“



Každý, kdo přijede, je uchvácen výhledem. Není daleký, spíš takový komorní, do útulného uzavřeného údolí. Díky tomu zde není větrno. Je krásně vidět, jak se mění roční období. „Mám tady ve vsi rodiče, sestra má pozemek nedaleko a i babi s dědou tu žili. Má to určitě své výhody být blízko rodiny,“ dodává Petr.

Majitelé nemají rádi složitosti, vikýřky, přístavky a podobně. Chtěli spíše klasickou chalupu, ovšem zároveň s moderními prvky a velkými okny. Dřevěný obklad, který původně zvažovali, nahradila bílá fasáda. „Zdálo se nám, že je dřeva už hodně, vzhledem k terase a okolnímu lesu, a tak jsme zůstali u bílé v kombinaci s tmavou střechou. Zpestřením jsou pouze modré dveře.“



Petr se Šárkou si nakreslili svoji představu půdorysu domu a shodou okolností se téměř přesně trefili do jednoho z typových domů. Stačilo pouze upravit některé rozměry. Dům je nízkoenergetický. Stavba je to malá a otevřená, celou vytopí krbová kamna.

Majitelé nechtěli dům s vysokými náklady, což se naplnilo. „Nemáme rádi komplikované technologie. Nechtěli jsme nic nastavovat, ani žádnou rekuperaci. Prostě velmi jednoduchý systém. A zatím je to skvělé, měli jsme první vyúčtování elektřiny za tento rok a platili jsme necelých 20 tisíc korun. Jsou to náklady za topení, ohřev teplé vody, světla, veškeré spotřebiče i čističku,“ vypočítává Petr.

Když počasí dovolí, je obývací pokoj rozšířen o část pod širým nebem – terasu. Chybí ještě pergola.

Problém není ani s horkem. V létě stačí zatáhnout bílé textilní závěsy. Když už se teplota vyšplhá nad pětadvacet, večer se dům krásně vyvětrá díky lesu za humny.

„Chtěli jsme v interiéru hodně dřeva, takže kromě nábytku máme i dřevěnou podlahu,“ doplňuje Šárka. Zařízení je jednoduché ve světlých barvách a střídmějším severském stylu.

„Hodně si užíváme rok podle přírody a venkovský život, oba to máme rádi. Už od února trávíme hodně času na zahradě. Venku jsme skoro pořád, na což jsou zvyklé i děti. Zahradě neotročíme, uprostřed léta klidně odjedeme na 14 dní a ona to prostě přežije,“ přiznávají manželé.

Díky zahradě mají i trošku svých zásob, které mohou skladovat v samostatně vybudovaném sklípku ve svahu za domem. „Lidé nám říkali, že jsme měli dům udělat větší. Přece nikdy nevíme. Ale my víme. Takhle je to pro nás perfektní.“

Budoucím stavebníkům vzkazují, aby nad věcmi zase tak nepřemýšleli a dali na zdravý rozum. A když už si něco zvolí, ať jsou s tím spokojeni. „Plno lidí udělá nějaká rozhodnutí a pak přemítají, zda udělali dobře. To je zbytečná ztráta energie,“ dodávají Šárka s Petrem.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: 115,9 m²

115,9 m² Užitná plocha: 98,3 m²

98,3 m² Konstrukční systém: difuzně otevřená konstrukce DifuTech ® CLIMA PLUS

difuzně otevřená konstrukce DifuTech ® CLIMA PLUS Teplo: elektrokotel s radiátory

elektrokotel s radiátory Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,16 W/m 2 K

0,16 W/m K Projekt: Atrium

Atrium Realizace: Atrium

Atrium Typ domu: nízkoenergetický

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.