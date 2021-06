Architekt splnil majiteli sen o dokonalém domě se zelenou střechou

Dům na první pohled klame tělem, protože na úrovni příjezdové komunikace spatříte jen jeho přízemní část jednoduchého obdélníkového tvaru. Teprve uvnitř s pohledem upřeným do zahrady vám dojde, jak je jeho koncepce geniálně promyšlená.

Zelená střecha je promyšleně osázena rostlinami, které vytvářejí pestrobarevný „koberec“, který směřuje k lesu.

Majitel přesně věděl, co od domu očekává, což mu charakter pozemku umožnil. Jeho velká láska k alpským horám se projevila jak v uspořádání, tak v použitých materiálech.

Autor návrhu, Ing. Josef Vostracký, měl s investorem podobný pohled na svět. Jeho profesní vizitka totiž začíná slovy: Dokonalá je pouze příroda. Potkali se tedy dva lidé hovořící stejným jazykem.

Ideální tvar pro stavbu ve svahu

Půdorys domu navrhl architekt Vostracký ve tvaru písmene L a zasadil jej do svažitého pozemku. Zatímco křídlo rovnoběžné s příjezdovou komunikací je jednopodlažní, druhé dvoupodlažní křídlo je naopak kolmé na komunikaci a vstupuje dále do pozemku. Půdorys tak vytvořil uzavřené atrium otevřené do navazující přírody.

Díky profilu pozemku mohla být zahrada rozdělena do dvou výškových úrovní. Což znamená, že první navazuje na přízemí domu a je ukončena bazénem, který je podsklepený, druhá pokračuje k dětským pokojům.

Nejhezčí pohled z venkovní terasy je malovanou pestrobarevnou pohlednicí, na kterou „malíř“ použil množství travin a květin, vytvářejících přirozenou symfonii barev a odstínů. Není tak žádným překvapením, že v obývacím pokoji nejsou zbytečné ozdoby či obrazy. Proč také? Dekorací domu je právě ona zahrada.

Tento účel splňuje i ve večerních hodinách, protože je atraktivním způsobem nasvětlena, takže je co obdivovat i po setmění. Návrh zahrady má na „svědomí“ zahradní architekt Jakub Finger.

Prosklení potřebuje stínění

Výrazné prosklení bylo jedním ze stěžejních požadavků investora, společně s přesahující střechou, která umožnila využití venkovní terasy za každého počasí, a dokonce v každém ročním období. V zimě vypomohou na terase zahradní infrazářiče.

Centrem veškerého dění rodiny je bohatě dimenzovaný obývací pokoj propojený s kuchyní, který je prostřednictvím prosklené fasády otevřený na venkovní terasu až do zahrady. Hlavní prosklená stěna je částečně tvořena hliníkovými fasádními prvky od firmy Schüco kombinovanými s vloženými rámovými profily a dále balkonovými dveřmi.

Zastínění od firmy Hella je plně automatické. Systém reaguje na množství slunečního svitu a pomáhá regulovat teplotu uvnitř.

Hlavní vstup z pokoje na terasu zajišťuje bezrámový posuvný hliníkový systém Schüco, takzvaný panorama design se vstupním otvorem se šířkou čtyři metry a výškou dva a půl metru.

U okenních profilů byl v domě opět použitý hliníkový systém Schüco řady AWS 90 s předsazenou montáží, jejímž autorem je firma DAFE-PLAST.

Do výčtu otvorových výplní ještě patří HS portál, použitý u wellness místnosti navazující na obývací pokoj. Lze říci, že celou jihozápadní část lemuje několik na sebe navazujících velkoformátových okenních či dveřních systémů bez přerušení zdí. Pro upřesnění dodejme, že všechny uvedené systémy jsou standardně osazeny trojskly.

Hlukový útlum nebylo třeba vůbec řešit, protože jde o klidnou lokalitu a navíc terasa se zahradou jsou orientovány na přilehlý les.

Ačkoliv všechny okenní i dveřní systémy splňují parametry pasivního domu, je tento objekt definován pouze jako nízkoenergetický. Pasivní dům nebyl rozhodně cílem, protože podle slov majitele je pak rodina obětí technologie a nemůže si dům a jeho přednosti náležitě užívat.

Tak velká prosklená plocha samozřejmě potřebuje stínění, protože sluneční zisky jsou vzhledem k situování stavby veliké. K tomuto účelu posloužily venkovní žaluzie od firmy Hella. Zastínění je plně automatické. S půlnocí se tak celý dům uzavře a za svítání zase otevře, přičemž žaluzie se v ten moment nastaví do polohy stínění.

Díky profilu pozemku mohla být zahrada rozdělena do dvou výškových úrovní.

Systém také reaguje na množství slunečního svitu a pomáhá regulovat teplotu uvnitř. Příjemné klima je rovněž dílem podlahového vytápění REHAU, jehož zdrojem energie je tepelné čerpadlo země-voda, které se v letních měsících využívá k pasivnímu chlazení, ale za přispění nástěnných fan-coilů. Ruku k dílu v exponovaných měsících přikládá také zelená střecha.

Nelze opomenout sofistikovanou vzduchotechniku, která pracuje rovněž v autonomním režimu. Sama si vyhodnocuje situaci a reaguje na ni. Například tím, že každé ráno spustí na tři minuty intenzivní větrání.

Stavebně je dům řešen jako zděný s tloušťkou obvodových stěn 250 mm. Na domě ovšem nenajdete nikde žádnou omítku ani žádný svod, protože fasády jsou provětrávané a vše je pod nimi pečlivě ukryto. Dokonce i žlaby jsou součástí střechy, takže ani ty nespatříte. Designově převládá na fasádě obklad ze sibiřského modřínu, který doplňují cembritové desky.

U vchodu a v přístřešku na auta byl naopak použit štípaný kámen, jenž vytvořil zajímavou kulisu alternující dřevu. Střecha má dřevěnou konstrukci vyplněnou foukanou izolací s tloušťkou 400 mm, v podhledech je ještě doplněná minerálními rohožemi (80 mm).

Nejen příroda, ale i absolutní praktičnost

Když procházíte domem a posloucháte zaujaté vyprávění majitele, neujde vám, jak je dům neuvěřitelně praktický. Všechno je vymyšlené tak, aby vyhovovalo chodu a zvyklostem rodiny. Dům se tomuto kritériu absolutně přizpůsobil, a to za velkého přispění architekta Libora Chovance.

Velký obývací pokoj propojený s kuchyní je prostřednictvím prosklené fasády otevřený na venkovní terasu až do zahrady.

V objektu například chybějí chodby. Nebyl k tomu vlastně důvod, jen by zbytečně zabíraly prostor. Po vstupu je k dispozici velká šatna s odkládáním bot, aby se vzápětí pokračovalo přímo dovnitř, to znamená do kuchyně s obývacím pokojem, na který navazuje terasa.

Střešní přesah ji celou zakrývá, což je ohromně praktické. Rodina tu ráda sedí od jara do pozdního podzimu a užívá si absolutní klid, i když prší nebo svítí slunce.

Za hlavní kuchyňskou částí je prádelna, aby bylo vše na dosah. Z tohoto místa je mimochodem dobře vidět i na spodní část zahrady, která navazuje na dětský pokoj, kde si obvykle hrají děti.

Bazén, který napomáhá vytvořit uzavřené atrium, je dokonce podsklepený.

Koncepčně je však dům rozdělený na dva samostatné „okruhy“, rodičů a dětí, přitom oba mají potřebné soukromí včetně toalet a koupelen.

Není těžké uhodnout, že nejoblíbenějším místem majitele je tolik skloňovaná terasa. Pohled na zahradu totiž nejvíc uklidňuje, a když se k tomu přidá třeba dobré jídlo či víno, všechny všední starosti jsou rázem pryč. O to víc může majitele těšit, že dům se o sebe z větší části vlastně stará sám.