Shořel jí dům, místo pomoci teď žena bojuje s byrokracií

Jediným problémem obydlí v Malibu označovaném jako ráj celebrit, na zhruba dvaatřiceti čtverečních kilometrech, byly a jsou přírodní katastrofy. Podle LA Times představují největší nebezpečí požáry.

Zde stával třípodlažní dům výtvarnice Gity.

V období minulých devadesáti let jich bylo třicet a nedávný Woolsey lze označit za nejhorší. Zabil tři lidi a zničil skoro pět set staveb, přinutil k evakuaci tisíce obyvatel. Místní pojišťovny odhadují škody v Malibu na dvě miliardy dolarů.

Katastrofa se nevyhnula ani tady žijícím Čechoslovákům. Výtvarníci Gitě, narozené v Bratislavě, zmizel tříposchoďový dům kompletně za dvě hodiny i s jejími autorskými originály. Podobně dopadlo obydlí dvaaosmdesátileté Marcely Shirkové, původně z Přerova. Ta stačila zachránit jen rodinné fotoalbum, několik osobních dokumentů a naštěstí i holý život s manželem, který oslavil 12. listopadu 92. narozeniny.

Nic nezbylo

Přízemní dům, s plochou přibližně dvě stě čtverečních metrů, shořel dokonale, včetně autoveterána A-Ford. Veškeré sběratelské předměty, keramika i perské koberce přivezené po druhé světové válce z celého světa, obrazy a keramika z Československa, se proměnily jen v doutnající popel.

Zajímavé je, že předpovídat to, co se ohni zalíbí spálit, nejde ani díky moderním technologiím. Vítr z kaňonů k oceánu a obráceně nelze ovlivnit. Třeba vedle kompletně ohořelých strání a domů stojí úplně zachované budovy a zelená se tráva, jako by se nic nedělo. Necelých sto metrů od ohniště z nemovitosti Shirkových stojí dřevěný dvoupatrový dům jejich dcery, požárem nedotknutý.

Na dlouhé cestě k rekonstrukci domova Shirkovi, ani přes svůj vysoký věk, neponechávají nic náhodě a „plnou parou“ jedou vpřed. Jenže narážejí na byrokraty.

Webová stránka na pomoc postiženým byla zřízena městem Malibu až 27. prosince. Obsahuje desítky předpisů a formulářů. Marcela si stěžuje, že vyplnit je trvá déle než samotný požár. Dostat městská stavební povolení je obtížné podobně jako za bolševika.

„Nikdo na magistrátu neví, co dělat. Honí nás od jednoho byrokrata k druhému. Je problém i s odvozem a vyčištěním spáleniště. Přesto jsme se rozhodli pro obnovu. Naštěstí místní pojišťováci jsou velice vstřícní, a tak doufám, že do roka a do dne tady bude stát nový dům. I když to možná trochu zdrží moje jarní návštěva Prahy v roce 2019 se souborem Berkshirecoral International. Jsem jeho členkou a se sborem tam máme vystoupit,“ vysvětluje Marcela.

Pomerančovník s plody za paní Marcelou požár přežil.

Nezbývá než dodat, že energie manželů při obnově domova se podobá hrdinnému pomerančovníku s plody na fotografii za paní Marcelou, který podobně jako oni toto inferno přežil.

Historie Malibu: mejdany, sláva i smrt

Jsou okamžiky v lidském životě, kdy je jedno, jestli žijete ve vile v moderním nebo historickém stylu a je-li jejich součástí dvacet pokojů a koupelen s otevírací střechou s výhledem na měsíc v úplňku či padající meteority. Důležité není jméno designéra ani architekta, podobně jako ceny v milionech dolarů, ale odvaha postavit se čelem proti katastrofám.

Už více než osmdesát let si městečko Malibu na sever od Los Angeles oblíbili celebrity, muzikanti a hollywoodští mogulové jako rekreační a inspirační místo. Konaly se zde nezapomenutelné mejdany, byly napsané oscarové scénáře a dohodnuté filmové projekty.

Beach Boys si tady užívali rockovou slávu a drogy, Robert Redford na pláži objevil Mary Tyler Moore pro film Obyčejní lidé a Cher, Barbra Streisandová, Ed Norton, Jim Carrey a Leonardo DiCaprio si toto místo na pobřeží Pacifiku zamilovali a pořád tu bydlí. Paparazzi ani fanoušci díky strmým stráním pohoří Santa Monica a nepřístupnosti z písečných pláží jim soukromí, odpočinek a zábavu v eklektických domech příliš nenarušovali.

Takto dopadl cenný a léta opečovávaný autoveterán A-Ford...

Jiné je to však s přírodními pohromami, které často přinesly i smrt zdejším obyvatelům. Přírodní pohromy v Kalifornii popisoval už průzkumník William Brewer, který dokumentoval od roku 1860 do roku 1864 geologické zdroje ve Zlatém státu. Jeho deníky byly publikovány v roce 1930 pod titulem Kalifornie nahoře a dole.

Jsou charakterizovány jednoduchou poznámkou: „Jakékoliv přírodní katastrofy včetně povodní, zemětřesení a požárů, dokážou zdejší obyvatelé zvládnout jako nikdo na světě. Jsou na to zvyklí.“

Situace v Malibu byla loni v listopadu kritická, ohrožené obyvatele se často podařilo zachránit na poslední chvíli: