Útěk na chaty a chalupy nekončí. Jak si na nich usnadnit život

Zkušení chataři a chalupáři tvrdí, že základem je vyřešení vody, topení a samozřejmě elektrického proudu. To, co stačí pro letní dovolenou, nemusí stačit v zimě. A nejde jen o zateplení.

Můžete mít studnu s vodou zavedenou až do chalupy či chaty, ale pokud nejsou trubky vedené v nezámrzné hloubce (pro vodovody a přípojky by měla být 80 až 120 cm, záleží na typu podloží, u nesoudržných zemin se doporučuje 120 cm), může v mrazech nastat hodně nepříjemný problém.

Největší posun v požadavcích na kvalitu vybavení chalupy či chaty se odehrává v kuchyni, vařit na vařiči s propanbutanovou lahví není žádná slast, nemluvě o bezpečnostním aspektu.

Lepší vybavení však může lákat také zloděje, už teď se ukazuje zvýšení počtu vloupání do rekreačních objektů. Takže ruku v ruce s lepším vybavením musí jít i lepší zabezpečení před zloději.

Kuchyň jako doma

Na většině tuzemských chalup i chat je elektrický proud už standardem, proto není divu, že se pro vaření používají elektrické varné desky, ideálně indukční. Jejich výhody? Zejména rychlost ohřevu, přesnost nastavení teploty i bezpečnost, protože energie se přenáší přímo na dno nádobí, které rozvádí teplo. S tím také souvisí snadná údržba, na indukci se nic „nenapeče“.

Ceny indukčních dvouvařičů se pohybují kolem dvou až dvou a půl tisíce. Například Sencor SCP 5404GY pořídíte na Heurece už za necelých 2 500 korun, přitom jde o spotřebič, který se stal Produktem roku 2015. Zvítězil i v testování indukčních jedno a dvouplotýnek pro rok 2020.

Když máte pocit, že dvouplotýnka nestačí, pak není problém pořídit si klasickou indukční varnou desku. Jejich ceny v posledních letech výrazně klesly, například Electrolux EHH 6240 ISK si lze objednat na Heurece již za 5 679 Kč. Jde přitom o Produkt roku 2019. Pokud máte obavu kvůli připojení, pak i v případě „čtyřplotýnky“ vystačíte s napětím 220 – 240 V.

„Na chalupě teď nedám dopustit na takzvaný pomalý hrnec. S dvěma dětmi jsem tady už měsíc a musím se s nimi učit, čas na vaření chybí. V hrnci mohu péct, vařit, restovat, smažit, vařit v páře, dokonce v něm dělám i jogurty a peču chleba. Hlavně v něm však nic nespálím, protože se z něj neodpařuje voda, i když se ´zasekneme´ u rovnic, protože teplota v něm je jen 95 °C. Můžeme jít na výlet i na několik hodin, vývar v něm táhnu klidně přes celou noc,“ popisuje své zkušenosti paní Eva.

Pomalý hrnec Sencor s varnou nádobou o objemu 6 l a kvalitní nepřilnavou vrstvou zvládá připravit až sedm porcí. Samozřejmě jídlo není hotové za pár desítek minut, počítat je nutné s třemi až deseti hodinami, ale právě kvůli „škole“ to Evě nevadí, může si snadno rozplánovat učení s dětmi i čas na home office. Díky hrnci se smířila i s hranolkami pro dcery, které je milují, fritují se v něm totiž bez tuku.

Pokud není místo na klasickou myčku se šířkou 45 či 60 cm, lze zvolit kompaktní provedení. V tomto případě má myčka rozměry pouze 438×550×500 mm (vך×hl).

Ani na chalupě nikdo nemiluje mytí nádobí. Pokud není místo na klasickou myčku se šířkou 45 či 60 centimetrů, lze zvolit kompaktní provedení. Myčka Electrolux ESF 2400 OK v energetické třídě A+ o rozměrech 438×550×500 mm (vך×h) zvládne na jedno umytí šest jídelních sad, stačí jí na to 6,5 l vody.

Podobně šest sad nádobí zvládne i stolní myčka Beko DTC 36610 W, na rozdíl od Electroluxu v černé barvě se vyrábí v klasické bílé. Ceny se na internetu pohybují už od 4 400 korun.

Jezdíme tam jen o víkendech

Pravidelné cestování z města na chatu či chalupu každý víkend, dnes často prodloužený, bývá někdy trochu hektické. A na mnohé lze zapomenout.

„Letos jsme se už dvakrát vraceli kvůli zapomenutým klíčům, s manželkou jsme se samozřejmě ještě dlouho dohadovali, kdo nechal klíče doma. Na chalupu to máme přes 100 kilometrů, takže nic příjemného,“ vzpomíná Jiří Svoboda.

Ve firmě, kde pracuje, se proto nechal inspirovat „generálním klíčem“, který společnost používá. Pořídil si jej pro i vlastní domácnost, takže má jediný klíč na chalupu i do bytu.

„S konkrétním nastavením systému generálního klíče pomůže firma, která zabezpečení dodá a nainstaluje podle konkrétních požadavků,“ vysvětluje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.

Ke „generálnímu“ klíči patří i další, na nichž lze naprogramovat, kam jejich vlastník může. „Třeba synům jsem omezil vstup do garáže, kde mám nářadí, na které by sahat neměli, naopak tam má přístup zahradník z nedaleké vesnice, který nám občas seká trávu a zalévá zahradu, když nemůžeme přijet. Jedním klíčem si otevře i branku do zahrady,“ vysvětluje Jiří Svoboda.

Na kroužku s klíči jich má teď minimum. Hlavní klíč totiž odemkne všechny „podřazené“ klíče u bytu i na chalupě, ty jsou zase „naprogramované“ tak, aby odemkly jen příslušný zámek.

„Do systému hlavního a generálního klíče se využívají cylindrické vložky ve 3. nebo 4. třídě bezpečnosti, které splňují veškeré potřebné normy a odolají i hrubému násilí,“ vysvětluje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz, která s touto novinkou přišla.

Kamera vidí vše

Pokud jde o bezpečnost rekreačních objektů, stále častěji se u nich používají i bezpečnostní kamery. Třeba novinka, samostatná kamera Netatmo, používá algoritmus umělé inteligence, který rozliší mezi člověkem, zvířetem či vozidlem a tomu přizpůsobí i upozornění zaslaná na zařízení uživatele. Uživatel tak může okamžitě jednat a spustit alarm či zavolat policii.

Kamera Netatmo je vybavena kamerou s rozlišením Full HD 1080 zajišťující vysokou kvalitu obrazu bez ohledu na intenzitu jasu, objektiv se záběrem 100 stupňů a detekčním polem 20 metrů dosahuje širokého pokrytí. Má i infračervené noční vidění.

Samostatná kamera Netatmo je navíc levnější než kompletní CCTV kamerové systémy a její instalace je jednodušší.

Může být vybavena i sirénou. Pomocí mobilu lze spustit alarm o síle 105 decibelů, a to sousedé určitě nepřehlédnou.

Kamera je vybavena i infračerveným nočním viděním a v případě poplachu integrovaný inteligentní osvětlovací systém upozorní sousedy (a vystraší zloděje) rozsvícením osvětlení.

Rosnička na mobilu

Máme ale jet vůbec na chalupu, když nevíme, jaké bude počasí? Váhají mnozí v podzimních pošmourných dnech. Předpovědi se často liší. Kdo má chalupu v údolí nebo naopak na větrném kopci, potřebuje znát předpověď opravdu přesně.

Wifi profesionální meteostanice SENCOR SWS 9898 proto „spolupracuje“ s globálními veřejnými meteorologickými platformami „Weather Underground“ a „Weathercloud“, údaje snímané u vás na zahradě tak porovnává s hodnotami ze širokého okolí.

Díky tomu můžete vědět vše od rychlosti a směru větru, vlhkosti a teploty vzduchu po množství srážek. Systém vás sám upozorní na blížící se déšť, přívalový liják, sílící vítr nebo možnost tvorby náledí.

Aktuální stav uvidíte na barevném displeji vnitřní jednotky nebo na počítači, třeba dvě stě kilometrů daleko od chalupy.

Když chcete vědět jen to, jak je za vaším oknem, postačí meteostanice s projektorem. Základní údaje kromě displeje přístroj i efektně promítá na strop nebo na zeď, takže informace o čase, teplotě nebo předpovědi máte hned na očích, třeba na stropě nad svým lůžkem, hned tak uvidíte, zda se vyplatí spěchat ven… Údaje o počasí venku snímá senzor, který komunikuje bezdrátově do vzdálenosti 70 metrů.