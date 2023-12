Strakonický hrad prošel rekonstrukcí, která odhalila pozoruhodné nálezy

První kroky k obnově strakonického hradu podnikl kraj v roce 2015. Souběžně s přípravou projektové dokumentace odkoupil prostory bývalé komendy Řádu maltézských rytířů a předal je do správy muzea. Tak začaly několikaleté práce.

Stavební úpravy probíhaly v tzv. Bavorském paláci, v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve komenda maltézského řádu) a ve spojovacím krčku mezi prvním a druhým nádvořím.

V průběhu rekonstrukce došlo k několika zajímavým objevům. V objektu bývalé komendy byly v jedné místnosti odkryty rozsáhlé nástěnné malby, které jsou datovány do poloviny 18. století, tj. do období rokoka. Jde o čtyři průhledy do krajiny, pravděpodobně z Itálie a středomořských ostrovů, které byly celoplošně odkryty a zrestaurovány. Nástěnné malby byly v menším rozsahu nalezeny i v sousedním salonku.

Významným objevem bylo odkrytí malovaných, více než 600 let starých trámů. Dále byly v prostorách bývalého děkanství při odstraňování stropního podhledu odhaleny dvě široké desky a čtyři zdobená prkna. Obě desky, na kterých je připevněno malované plátno, jsou bočními částmi středověkého oltáře.

Prkna s ornamenty byla kdysi součástí malovaného stropu. Oba nálezy jsou datovány do druhé poloviny 15. století až počátku 16. století, tedy do období renesanční přestavby.

Po náročné rekonstrukci otevřelo muzeum nové a zcela unikátní expozice, které představují pět hlavních oblastí typických pro město Strakonice: dudy a dudáctví, historie textilní výroby, motocykly značky ČZ a v rámci střední Evropy jedinečná výstava věnovaná Suverénnímu řádu maltézských rytířů, který ve Strakonicích působil téměř 700 let. Vše je doplněno o nejrůznější interaktivní prvky.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.