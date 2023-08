Strakonický hrad býval hradem křižáckým. Patřil rytířskému řádu johanitů

Strakonický hrad založil jako své šlechtické sídlo mocný rod Bavorů někdy mezi léty 1220 a 1235, přesněji to nikdo na tomto světě již neví. Prvotní opevněné sídlo bylo o poznání menší než hradní areál, který se tam rozprostírá dnes. Hrad snad byl původně stavěn jako vodní, k vybudování pasivních obranných prvků z tohoto živlu svádělo právě jeho umístění na na soutoku řek Otavy a Volyňky.

Bavor I. ze Strakonic (první z Bavorů s tímto zeměpisným přídomkem) byl silně nakloněn rytířskému řádu johanitů, a tak v roce 1243 daroval řádu nejen hradní kostel a jednu obytnou budovu – v podstatě východní půlku tehdejšího hradu, ale i část svého panství v kraji.

Po dobu více než jednoho a půl století měl tedy hrad dva vlastníky, západní část patřila Bavorům a východní johanitům. Z hlediska dispozičního šlo alespoň zpočátku spíše o dva hrady těsně sousedící. V roce 1402 prodal tehdejší majitel světské části hradu, Břeněk ze Strakonic (poslední z rodu Bavorů), svoji půlku jakémusi Vykéři z Jenišovic, jakoby tušil, že rod zanedlouho vymře. Poslední doložená písemná zpráva o Bavorech ze Strakonic pak pochází z roku 1405, tím se historie tohoto významného českého šlechtického rodu uzavřela. Nový majitel se zachoval spíše jako překupník a nabyté objekty vzápětí prodal johanitům. Ti se tak konečně stali jedinými majiteli strakonického hradu.

Johanité Řád johanitů, založený v 11. století v křesťanském Jeruzalémském království, byl vedle Templářského řádu a Řádu německých rytířů jedním z trojice nejmocnějších spolků tohoto druhu ve středověkém světě. Johanité byli známi například také jako svatojánští rytíři nebo špitálníci sv. Jana. Po přesídlení správního centra organizace na ostrov Malta se začal používat název dnes nejznámější – maltézští rytíři. Řád stále působí, i když trochu jinak než kdysi, například bojovou složku tam už nenajdeme. V rejstříku je veden pod jménem „Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě“. Na počátku bylo posláním řádu pečovat o nemocné a chudobné. Záhy se postupně přidružovala úloha vojenská, kdy členové z řad šlechty byli ozbrojenými rytíři. Ve středověku nakonec tato činnost převážila a rytíři šířili slovo boží s mečem v ruce a s ohněm v srdci. Zde vidíme šikovné propojení vojenské a špitální činnosti spolku, kdy se špitální a charitativní mnišská část johanitů mohla po boji postarat o raněné kolegy. Jak jsme si již uvedli, řád byl založen ve Svaté zemi. Postupně pak byly budovány jednotlivé jeho komendy na evropském kontinentě. Část operující na Blízkém východě se po vítězství muslimů stáhla na Krétu, pak na Rhodos a nakonec na Maltu. Ve Středomoří postavili mohutné vojenské loďstvo a dále se snažili zastavit arabské výboje. Znakem řádu je bílý kříž nošený na červeném podkladu či štítu, původně na černém nebo šedém. Od 16. století se používal kříž osmihrotý, zvaný maltézský.

Strakonický hrad, druhé nádvoří, věž Rumpál | foto: z knihy Hrady, zámky a tvrze království Českého od Augustina Sedláčka, rok vydání 1897

Strakonický hrad se stal významným protihusitským střediskem. V roce 1420 byl krátce a neúspěšně obléhán Janem Žižkou z Trocnova.

Než k pokusu o dobytí jednookým válečníkem došlo, potkala zdejšího komtura (velkopřevora) Jindřicha z Hradce velice nepříjemná věc. A i v tom byl namočen již zmíněný Žižka. Stalo se to, když strakoničtí johanité spolu s katolickými rytíři zaútočili 25. března roku 1420 u Sudoměře na nevelký oddíl husitů putujících k Táboru, k rodícímu se husitskému hradišti (z něhož se později stalo slušné město).

Popisovat, jak utkání u Sudoměře nakonec dopadlo, a že železo má větší specifickou hmotnost než bahno na dně vypuštěného rybníka, by bylo nošením dříví do lesa. My se pouze zastavíme u jednoho na první pohled nezajímavého detailu – palce u nohy komtura Jindřicha z Hradce. Tento palec byl zákeřně zasažen husitským šípem, když v zápalu boje vykoukl z brnění. Řeknete si: „Jeden palec... čert ho vem!“ Tak jednoduché to však nebylo.

Snad sekundární infekce, ať už od umolousaného hrotu šípu či jiného neřádu, měla za následek silné zanícení rány. Žádnými prostředky se to nepodařilo eliminovat a nešťastný komtur za necelý rok na základě toho umřel. Ale možná to je jenom pověst, možná to dostal úplně jinam, možná to zranění bylo mnohem těžší a uvedený konec pak byl jenom logickým završením celé události.

Když husitství opadlo, problémy pro johanity v naší zemi tím zcela neskončily. Johanité si totiž příliš nerozuměli ani s Jiřím z Poděbrad, který o sobě už dával vědět a nakonec to v roce 1458 dotáhl na krále. Už počátkem roku 1449 na strakonickém hradě dokonce vznikla Jednota strakonická, která sdružovala české katolíky brojící proti tomuto původem polabskému Jiřímu.

Na hrad navíc přesídlil pražský johanitský konvent, protože v kališnické Praze byla pro některá společenství v těch letech příliš horká půda.

Další zlá doba přišla v 17. století s třicetiletou válkou (probíhala v letech 1618 až 1648), kdy strakonický hrad i jeho uživatele minimálně dvakrát opustilo štěstí. Nejprve byl hrad dobyt, zapálen a většina přítomných johanitů pobita Dány. Později zopakovali dílo zkázy Švédové.

Po třicetileté válce se johanité rozhodli přesunout velkopřevorství zpět do Prahy, k čemuž došlo roku 1694. Strakonickou komendu využívali i nadále, ale víceméně jenom jako letní rezidenci. V jejich vlastnictví setrval hrad až do roku 1925, kdy ho museli kvůli nedostatku financí na potřebné opravy prodat i se souvisejícím panstvím politicko-průmyslové honoraci.

Zde je třeba uvést poznámku, že článek je částečně beletristický, a tak ne všechny uvedené informace musí být historickými fakty. Mimo jiné je to dáno i tím, že ne vše je zaneseno v historických spisech a také různé zdroje podávají dané informace různě.

