Letní byt z první republiky se proměnil ve skvělý moderní interiér

„Kromě technických řešení, která spočívala v zaizolování celého prostoru a podkroví a vytvoření nové topné soustavy, jsme se s mladou majitelkou dohodli na dispozičním řešení, které v budoucnosti počítá se založením rodiny s dětmi,“ popisuje architekt David Kačaba z Nuo studia.

Dominantu obývacího prostoru představují pětiboké rizality, z nichž se nabízejí krásné výhledy do údolí na řeku Berounku.

A pokračuje: „Díky tomu prošel byt s plochou 83 m2 výraznou dispoziční změnou. Základní ideou bylo zároveň zachovat jeho atmosféru, která by sice ctila daný dům, avšak zároveň se interiér přizpůsobil současným požadavkům a vyzdvihl své kvality.“

Projekt rekonstrukce přihlásil architekt Kačaba do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce.

Nejdříve zmizely příčky

V místě, kde je dnes obývací pokoj, zmizely nejdříve všechny příčky, které původní prostor zbytečně dělily a zatemňovaly a obecně nevyhovovaly současným nárokům na život a bydlení.

„Jejich odstraněním vznikl prosvětlený velkorysý prostor, který je členěný pouze nábytkovou stěnou s knihovnou doplněnou o barové sezení. Do vzniklé niky na protější stěně jsme vložili kuchyňskou linku, která nevyčnívá do prostoru a je součástí obvodové stěny,“ vypočítává úpravy architekt Kačaba.

„Právě rizolity jsme se rozhodli akcentovat a umístili do nich jídelní stůl a pódium, které bylo přáním majitelky. Na něm hodlala trávit nejvíce času. Aby nebyla funkce pódia pro budoucnost limitující, tak jsme po vzájemné dohodě rozšířili jeho funkci o rozkládací sedačku, která je jeho integrální součástí, takže je možné tyto funkce střídat, nebo je případně i kombinovat,“ vysvětluje David Kačaba.

Koupelna je v černobílém provedení. Prosklená stěna s dveřmi na toaletu a do sprchového koutu umožňuje, aby do ní pronikalo denní světlo.

Také v koupelně došlo k vybourání příček a očištění daného prostoru od dobových nánosů. Do vzniklého místa vložili architekti prosklenou stěnu s dveřmi na toaletu a do sprchového koutu, která umožňuje, aby do celé hloubky koupelny pronikalo přirozené denní světlo.

Ložnice byla oddělena od původně průchozího dětského pokoje. Doplnila ji postel vložená pod zkosení střechy, kosmetický stolek a vestavná šatní skříň s posuvnými dveřmi. Má vnitřní osvětlení a díky perforaci jejích dveří může večer posloužit i jako příjemné ambientní osvětlení celého prostoru.

Zachované detaily

„V bytě jsme se snažili navázat na hodnotné dobové prvky v podobě repasovaných kazetových dveří a špaletových oken s původním mosazným kováním. Původní podlahu z velkoformátových smrkových prken jsme doplnili ručně malovanou betonovou dlažbou a obklady, jejichž motiv se prolíná celým bytem a propisuje se i do kovových prvků, jako jsou například větrací mřížky,“ upozorňuje na zajímavé detaily architekt Kačaba.

Repasované dveře a podlaha odkazují na genia loci starého domu.

V bytě proto použil porcelánové vypínače a některé typy osvětlení odkazující na genius loci prvorepublikového domu. Vytvářejí kontrast se současnými prvky zařízení a s nábytkem na míru z březové překližky. Povrchy stěn ponechal ve štukovém provedení, pouze na stropě použil ještě bílou výmalbu, která opticky sjednocuje celý prostor.