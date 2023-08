Útulnému horskému apartmánu sluší dřevěné špalky i svítící vrcholky hor

K dosažení optimálního řešení zvolili architekti Filip Hejzlar a Tereza Krákorová ze studia de.fakto výtvarný koncept provázanosti přírodních materiálů dřeva, který se prolíná celým apartmánem, a vytváří tak harmonický celek.

Určujícím materiálem se stala dřevěná podlaha, která byla zároveň použitá jako obklad vybraných stěn.

Svůj projekt přihlásili architekti do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba.

Ve jménu dřeva

„Dosáhnout provázanosti použitého dřeva se nám podařilo jen díky absolutní opoře v atypické výrobě. Na míru tomuto interiéru bylo totiž vyrobené veškeré vybavení od dveří, obkladů, kuchyně, koupelnového nábytku, postelí až po ramínka do skříní,“ vysvětluje architekt Hejzlar.

V apartmánu pracovali architekti i s promyšleným řešením osvětlení. To se týká zejména ambientního podsvícení atypických obkladů stěn v siluetě horských vrcholků, práce českých sklářů firmy Bomma či atypických svítidel integrovaných do „levitujících“ dřevin zavěšených do stropu.

Důležitým prvkem interiéru jsou také dekorativní předměty se svojí přirozenou patinou, mezi něž patří historické běžky, sáně, sněžnice či opracované dřevěné špalky s úložnými nikami použité jako konferenční stolky.

Určujícím materiálem se stala dřevěná podlaha, která byla zároveň použitá jako obklad vybraných stěn nebo i stropu v ložnici, tak se dosáhlo celkové hřejivosti a útulnosti interiéru. Doplňující materiály představuje lakovaná MDF v antracitové barvě, světlejší dřevodekor jako kontrastní prvek a umělý kámen Krion.

Podsvícené atypické obklady stěn v podobě siluety horských vrcholků představují vtipné ambientní osvětlení.

V koupelnách architekti použili keramický obklad se strukturou připomínající přírodní kámen, sanitu zvolili v navazujících tmavších odstínech. V koupelně dominuje volně stojící vana s podsvětlenými nikami. Ambientní osvětlení vévodí celé koupelně.

„Investoři jsou po roce využívání interiéru zcela spokojeni a jsou rádi, že mají originální prostor, který nepodléhá aktuálním trendům a svou nadčasovostí ve svém prostředí si bude i do budoucna udržovat svou hodnotu,“ dodává na závěr Filip Hejzlar.