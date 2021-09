Pořídili si nový apartmán i kvůli návštěvám, vybudovali pro ně pokoj

Katka s Martinem se po bytu v Praze pustili opět do zařizování. Tentokrát však nešlo o žádnou rozsáhlou rekonstrukci, ale o drobné úpravy víkendového bydlení daleko za metropolí. Martin je profesionálním sportovcem a kromě vodních sportů má rád běžky a skialp, takže ho to logicky táhne na hory, konkrétně do Krkonoš.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Už nějakou dobu vlastnil miniaturní apartmán v Mísečkách, který však po čase přestal vyhovovat, protože se jeho rodina rozrostla a nebylo možné tam ubytovat děti, vnoučka ani kamarády.

S manželkou Katkou se tedy začali poohlížet po něčem jiném, ideálně opět v Mísečkách. Nechtěli nikam do Špindlerova Mlýna či do jiného horského města, protože toužili po klidu, který Mísečky i přes novou výstavbu ještě stále nabízejí. Navíc jsou už dost vysoko, takže je tam skvělý vzduch a lyže můžete nazout už před domem.

Brzy zjistili, že se v Mísečkách opravdu stavějí nové apartmány, ale když se o to začali blíže zajímat, byly už všechny byty zarezervované. I přesto si nechali apartmány ukázat a hned se do jednoho zamilovali. Asi si jej hodně přáli, protože původní zájemce rezervaci zrušil a Katka s Martinem se mohli stát šťastnými majiteli nového apartmánu.

Teď se všichni vejdou

Dům s apartmány stojí navíc na místě bývalé Cáchovny, do jejíchž ruin kdysi Martin Katku vzal a snili o tom, že by to bylo překrásné místo na bydlení... Sen se tedy vyplnil a oba si teď mohou užívat horského vzduchu, klidu a výhledů na panorama Krkonoš. Je tu také dost místa pro rodinu i pro kamarády. Ač byl apartmán úplně nový, přece jen museli manželé stavebně zasáhnout. Původní dispozice totiž nevyhovovala, protože v bytě nebylo místo, kde by měly návštěvy soukromí. A o to šlo především.

Velkou místnost, kde byl obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, přepažili dvěma příčkami a nechali tam vybudovat pokoj pro hosty, ve kterém je nyní pohodlné rozkládací dvojlůžko a nad ním skříňky s úložnými prostory.

Nově má byt dispozici 3+kk a najdete v něm velký a velmi příjemně prosvětlený obytný prostor s rohovou kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, ložnici, pokojík pro hosty a koupelnu s toaletou. Vstupní chodba nabídla dostatek místa pro vestavěné skříně.

Na návrhu zařízení se manželé naprosto shodli a všechno vybírali společně. Styl zvolili stejný, jako mají v pražském bytě, jen tady interiér více proteplili masivním dřevem a bílou barvu doplnili hřejivými tóny hnědé v nejrůznějších odstínech.

Byt je teď kompletně zařízený a v plánu už je jen výzdoba v podobě artefaktů, jako jsou třeba staré krkonošské turistické cedule, které Martin zachraňuje před vyhozením. Katka si zase neodpustí drobné doplňky, které interiér zútulní.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.