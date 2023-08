Loft s výsuvnými schody vsadil na černou barvu a spací patro na kostce

K návrhu loftu, v němž je naplno využit industriální styl, spolumajitelka studia Radka Valová říká: „Od prvního okamžiku nás nadchla konstrukce objektu, především fakt, že jde o skutečnou industriální stavbu. Navíc v PSN byli vstřícní myšlence, že původní konstrukce využijeme v maximální možné míře.“

V interiéru architekti opatřili dělicí příčky jen hrubou jádrovou omítkou.

Projekt studia oooox v bývalé továrně Microna na letecké přístroje v Modřanech, kam se podařilo umístit hned 150 loftových bytů s výškou stropu 4,5 metru a unikátním autovýtahem, který vyveze vaši motoristickou chloubu až ke dveřím bytu, nadchl i zadavatele. Společnost Vanguard Prague jej proto přihlásila do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba.

Jasný rukopis

V interiéru proto architekti nechali obnažené monolitické konstrukce a dělicí příčky opatřili jen hrubou jádrovou omítkou. Rozhodli se jít cestou velmi razantního designu, proto zvolili černou barvu, kterou doplnili o zlatou, žlutou a oranžovou například v podobě mosazi, která tvoří jemný detail do kontrastu s hrubým betonem. Tento drobný akcent povyšuje industriál na luxus.“

K práci s otevřeným prostorem, jedním z největších benefitů loftových bytů, Radka Valová ze studia oooox dodává: „Díky velkorysé výšce bytu jsme se rozhodli do středu tohoto menšího loftu usadit ,kostku’, která v sobě chytře schovává koupelnu a úložné prostory, a navíc funguje jako spací patro.“

Tím architekti dosáhli skvělého výhledu a maximálního využití plochy bytu. Asi největší specialitou jsou výsuvné schody, zajišťující přístup do spací části. „Ty jsou při běžném denním provozu skryté a ložnice tak ani v otevřeném prostoru není na první pohled viditelná,“ upozorňuje Radka Valová.

Výrazná svítidla Tied up Romance, u nichž provokativní bondage estetika podtrhuje pevnost i křehkost skla zároveň, navrhla Kateřina Handlová pro značku Bomma.

Svůj výrazný styl otiskli architekti Radka a Jakub Valovi z oooox i do designu vstupní lobby a wellness zázemí projektu Vanguard. „Suterén nás při první prohlídce nadchnul. Rozhodli jsme se opět maximálně využít surovosti konstrukcí a dát je do kontrastu k relaxačnímu duchu celého prostoru.“

Pokud jde o recepci, ta by měla být z betonu. „Je to výzva, protože jde o naprostý unikát na míru a v současné době ladíme jeho provedení. Je to prostor, který při vstupu do domu vidíte jako první, musí se stát vizitkou domu, ne jen ,vrátnicí’,“ vysvětluje architektka Radka Valová.