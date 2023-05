Útulný loft vám vyrazí dech, najdete tu i paludárium a další vychytávky

Koho by nelákalo mít byt a zároveň vlastní záhon na zelené střeše budovy, která ochlazuje budovu, plodí ovoce a zeleninu, zachytává dešťovou vodu a poskytuje domov spoustě včel i vážek?

Nerezová pracovní deska v kuchyni navazuje na industriální minulost objektu, ale hlavně je velmi praktická.

Důvodů pro stěhování však bylo víc. Neustálé dojíždění do Brna za prací, převážení dětí (12 a 14 let) na kroužky, za sportem a kulturou, to není nic příjemného. A byl tu ještě jeden důvod: rodina už dlouho obdivovala návrhy studia Le bon, a tak když objevili ke koupi jeden z bytů v objektu DADA District, nezaváhali ani na chvilku. Designérům nechali volnou ruku a po čtyřech měsících po dokončení návrhu a podpisu smlouvy se mohli stěhovat.

Útulný loft

„Původní byt byl sice plně zařízen, ale pro rodinu s dospívajícími dětmi, milující vaření, nebyl ve vyhovujícím standardu. Z původního zařízení tak nakonec zůstaly jen stěny s přiznanou elektroinstalací, stěrkové podlahy a dveře. V bytě je dostatek světla, mohli jsme tedy využít tmavší odstín dřeva i barevné palety,“ popisuje začátek Klára Nováková ze studia Le bon.

Logickým centrem celého bytu se tak stala kuchyň s navazující jídelní a odpočivnou zónou. „Praktické uspořádání kuchyně považujeme za stejně důležité jako to, jak podoba kuchyně přispívá k celkové atmosféře v bytě. Proto je podstatná část úložných prostor otevřená, z přírodní ořechové dýhy a s bronzovým prosklením. Vše je nasvícené a vynikne i za denního světla. A co teprve večer!“ upozorňuje Klára Nováková.

Vpravo na fotografii je takzvané paludárium, kdy část rostlin a kmenů stromů přesahuje vodní hladinu.

Designéři se nebáli zvolit barvy, ale ani zajímavé detaily a doplňky, například takzvané paludárium, kdy část rostlin a kmenů stromů přesahuje vodní hladinu. Tento systém funguje velmi efektivně. Odpad, který produkují ryby, slouží jako hnojivo pro rostliny.

Dominantu otevřeného prostoru tvoří knihovna. K nejvyšším patrům je přístup po speciálně navrženém žebříku. Pokud jde o kuchyň, pak nerezová pracovní deska navazuje na industriální minulost objektu, ale hlavně je velmi praktická.

Varnou desku Bora se spodním odtahem doplňuje japonský gril tepan a také unikátní trouba od stejného výrobce X BO, která kombinuje několik zařízení v jednom. Místo pro drobné spotřebiče je za zasouvacími panely. Kovová konstrukce nad ostrůvkem je pak ideálním stanovištěm pro zelenou džungli.

Místo pro drobné spotřebiče je za zasouvacími panely.

„Tapeta za schodištěm přináší stylizovaný kousek přírody a organických tvarů do přísného industriálního prostoru. Ze stejného důvodu jsme navrhli i kulatý stůl, kam se pohodlně vejde šest stolujících, doplňuje Klára Nováková.

Vyvýšená plošina nad kovovými schody, které nahradily původní schodiště z OSB desek, představuje často využívané místo k relaxaci s výhledem do kuchyně.

Nadčasové dětské pokoje

Děti ve věku 12 a 14 let mohou být spokojené, jejich pokoje jim pohodlně poslouží i za řadu let. Jsou totiž zařízené nadčasově a mají dostatek úložného prostoru, takže úklid je otázkou pár minut.

Dominantou chlapeckého pokoje je subtilní kovová konstrukce s psacím stolem a spoustou polic, kde může vystavovat své modely. Časem je mohou zaplnit knihy nebo památky z cest.

Pokoj dcery je sice menší, ale zase má atraktivní spaní v patře. Sourozenci mají i svou vlastní koupelnu s dvěma umyvadly. Ta jsou původní, ale Le bon pod ně vyrobil jednoduchou skříňku ze série VIPP se skleněnou krycí deskou a zrcadlovou skříňku, vše z přírodní ořechové dýhy.

V ložnici rodičů je komoda a postel, které si jako jedny z mála věcí majitelé přenesli z předešlého domu. V přilehlé koupelně našla své místo skříňka ze série Forever, s krycí deskou z černého kompaktního laminátu. „Na míru danému prostoru vyplňuje prostor ode zdi ke sprchovému koutu. Sestava nábytku je doplněná jednoduchým kulatým zrcadlem na koženém popruhu,“ vypočítává Klára Nováková.

Z pracovny je vstup na vyvýšenou podestu nad koupelnou, využívanou pro přenocování hostů. Podesta byla původně ze všech stran otevřená, nyní ji odděluje od kuchyně a chodby nábytková stěna a prosklení. Návštěvy tak mají zajištěno více soukromí a přenocující dětští kamarádi neruší zbytek rodiny.

Spokojenost i inspirace pro další

„Do tohoto interiéru jsme vložili vše, co považujeme za podstatné pro současné pohodlné a pohodové bydlení. Těší nás, jak se postupně celý byt zabydluje. Koberce jsou nejen příjemné na dotek, ale zároveň vymezují jednotlivé zóny v otevřeném prostoru. Neobyčejně se zde daří zeleni, která jak roste, působivě mění atmosféru v bytě,“ konstatuje na závěr Kára Nováková ze studia Le bon.

Pokoj dcery se spaním v patře

A majitelka? „Je to opravdový domov, kde se cítíme dobře. V bytě je spousta zákoutí, pořád je na co se dívat. Z rekonstrukce jsem nadšená. Jen o poslední víkendu, kdy v Brně probíhal Open House, nás navštívilo 600 lidí, mám pocit, že naše bydlení zná celá republika,“ usmívá se spokojená majitelka Tereza.

Že se interiér povedl, svědčí i skutečnost, že se několik dalších majitelů bytů v DADA District obrátilo na studio Le bon o proměnu jejich bydlení. Útulný loft totiž není tím, s čím se lze běžně setkat.

Konverze na jedničku

Loft najdete v budově bývalé továrny na textil a elektrické stroje z roku 1910. Později byla přestavěna na učiliště, pak sloužila i jako sklady, ale v posledních dvaceti letech spíš už jen chátrala.

Naštěstí v letech 2019 až 2020 se dala dohromady skupina nadšenců a došlo na konverzi na DADA Distrikt. Na nábřeží řeky Svitavy tak vznikl objekt nabízející pod zlatou fasádou představující moderní alternativu klasické žluté, kterou měla většina brněnských továren před sto lety, hned 1 500 m² hrubé podlažní plochy na čtyřech podlažích.

Kromě bytů a občanské vybavenosti je projekt velmi zajímavý svou udržitelností. Intenzivní zelená střecha zpomaluje průtok dešťové vody a umožňuje její využívání pro samotný objekt.

Kořenová čistička ve vnitrobloku přečerpává šedou vodu z budovy a následně ji vrací na střechu a zpět do koupelen na splachování. Továrenská okna s trojskly jsou vysoká 2,5 metru. Metalická barva zlaté fasády navíc odráží světlo, zbytečně se tak nepřehřívají obvodové zdi. V roce 2021 stavba získala Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem.

Budova bývalé továrny má „zlatou“ metalickou fasádu a zelenou střechu, kde má každý majitel loftu svůj záhon, dále je zde k dispozici odpočivný prostor s nádherným výhledem na okolí.

A další zajímavost? Objekt má komunitní financování a provoz podobný systémů baugruppe, který se osvědčil hlavně v Německu a Švýcarsku. Jde vlastně o koncept spolkového bydlení, kdy se skupina lidí dohodne na společném projektu, ať již na výstavbě nového domu nebo třeba na konverzi staré budovy.