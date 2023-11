Poradna architekta: příprava na bydlení v důchodu začíná už v padesáti

Jenže postupná proměna pokojů není ideální, jakmile se blížíte ke konci, najednou zjistíte, že se některé problémy jen oddalovaly. „Čeká mě ještě největší místnost, kde by měl být obývací pokoj, s velkou pohovkou pro hosty a sledování TV. Okna jsou do ulice s předzahrádkou. Bohužel se mi do kuchyně nevešla lednice, mám ji tedy umístit zde?“ píše čtenářka Petra.

Kuchyňka v přízemí

Přízemí domu totiž tvoří jen kuchyňka, úzká předsíň, koupelna a WC a právě „obývací pokoj“. Ložnice Petry a pokoj dospělé dcery, která žije už sama a maminku jen pravidelně navštěvuje, a druhá koupelna jsou v patře.

„Vzhledem k tomu, že v celém domě není prakticky žádná šatní skříň, prosba čtenářky směřovala na zařízení obývacího pokoje současně i jako hlavní šatny domu,“ popisuje architektka Jana Stachová ze studia boq architekti, které se ujalo řešení problému.

Návrh řešení

Podél celé jedné stěny pokoje navrhujeme vestavěné skříně, které nabídnou dostatek prostor pro uložení oblečení. V sestavě je zakomponována nika pro umístění televize. Další úložný prostor je řešen pod i nad televizí, místo pro sezonní záležitosti je v modulech nade dveřmi.

Vzniká tedy ucelená plocha, která je přerušena nikou s televizí. Ta může být pojednána v různých materiálech či barvách, ať už jde o dřevo, frézovanou MDF, stěrku či kámen.

Stávající stav přízemí domku

Podél kratší stěny navrhujeme jednoduchou knihovnu se stolem, který nabízí příležitostné pracovní místo. To schováváme pod výklop, takže v případě potřeby jednoduchým pohybem otevřete skříňku a dostanete se ke svému notebooku. Jakmile máte hotovo, dveře sklopíte a máte „uklizeno“.

V předsíni navrhujeme jednoduchou lavici, pod níž je možné zasunout boty. Lavice má v sobě integrované zásuvky, do kterých je možno uklidit drobnosti typu šál, čepic, rukavic či přípravků na péči o boty. Nad ní umisťujeme háčky na pověšení svršků.

Pokud jde o ledničku, s malými náklady lze upravit kuchyňskou linku a prohodit skříňky tak, aby se na konci sestavy objevila lednice, nejlépe podstavná. Vysoká kombinovaná by „brala“ světlo. Mrazák lze umístit do komory přístupné z domu i ze zahrady, která je určená pro zahradní sekačku a podobně, ale také pro zavařeniny a další plody ze zahrádky i lesa.

Petra začala rekonstrukci správně střechou, okny a fasádou, ale pak už neřešila všechny místnosti najednou. Není špatně rekonstruovat pokoje postupně, zejména pokud se chcete vyhnout úvěrům a máte k dispozici jen jeden příjem.

Hned na začátku byste však měli mít k dispozici kompletní plán, kam umístíte vše, co budete jednou potřebovat. Pak vás nezaskočí třeba problém s chladničkou nebo otázka úložných prostor.

Nápad odejít z nájemního bydlení do „svého“ a do míst, která dobře znáte, kde je zde dopravní spojení, lékař a obchody, a máte zde připravené zázemí, je velmi chytrý a praktický.