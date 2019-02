Český poklad. Národní muzeum je nádherná budova plná krásných skvostů

1:00 , aktualizováno 1:00

Národní muzeum, které dominuje Václavskému náměstí, ještě voní novotou. Ty tam jsou špinavé cihly a popraskaná fasáda. Už zdálky je vidět, jak neuvěřitelně prokouklo. To však není nic proti tomu, co čeká uvnitř. A to i přesto, že rekonstrukce ještě neskončila. Prosincovou reportáž přinesl magazín City Life.