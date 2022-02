Do velké kuchyně přibyla ještě jedna miniaturní určená pro dceru

Vladan s Veronikou spolu byli sedm let, tři z toho jako manželé. Narodila se jim dcera a zdálo se, že jejich štěstí nic nestojí v cestě. Jenže pak přišla nemoc, a to v ten nejméně vhodný okamžik. Právě se pustili do rekonstrukce starého bytu po babičce, vybourali jednu zeď a vytrhali staré parkety.

Původní kuchyň

Veronika zůstala před rokem sama s tříletou dcerkou Eliškou uprostřed rozkopaného bytu. Nebýt kamarádky Zuzany, která zorganizovala pomoc přátel včetně peněžní sbírky, s níž se podařilo rekonstrukci dokončit (mimo kuchyně a chodby), asi by danou situaci ani nezvládla.

Tři měsíce dokonce musela bydlet s Eliškou u Zuzany, protože v bytě, kde probíhala rekonstrukce, to možné nebylo. A právě Zuzana přihlásila Veroniku do televizního pořadu Jak se staví sen. A vyšlo to.

Dvě kuchyně v jedné

Veronika si hodně přála novou světlou kuchyň, zmizet měly i plastové čtverce ze stropu. To měli s Vladanem v plánu, jenže osud rozhodl jinak. Architekti Kamila Douděrová a František Kobližka měli jasné zadání. Respektovali i původní Vladanovo přání, aby se zachoval sekretář a stůl po babičce z 20. let minulého století.

„Proměna byla na první pohled snadná, alespoň pokud jde o rozsah proměňovaných místností, šlo v podstatě o kuchyň. Pustili jsme se jen do lehkého redesignu dětského a obývacího pokoje, aby ‚ožily’. Samozřejmě jsme pamatovali na dveře, protože na ty Veronice při rekonstrukci už nezbyly finance,“ vysvětlují architekti Kamila Douděrová a František Kobližka.

Problém vznikl jen s dorovnáním podlahy, která se pod původním PVC vydrolila až na škvárový násyp. „Větší komplikaci jsme si způsobili sami, když jsme se rozhodli na podlahu kuchyně použít dlažbu ve formě šestiúhelníkové mozaiky, její seskládání a položení zabralo dva dny. Ale výsledek stál za to,“ vzpomínají designéři.

Styl jednoznačně reflektuje starožitný sekretář s jídelním stolem. Tyto hodnotné kousky dobře ladí s podlahou s výraznou dlažbou s dekorem různobarevného patchworku.

Kuchyň po proměně - Kamila Douděrová a František Kobližka využili i starožitný stůl po Vladanově babičce, který měl moc rád.

Ostatní nábytek kuchyně byl navržen záměrně v bílém, moderním, lesklém kontrastu, aby mohla vyniknout kresba kořenice na stylovém nábytku.

„Ke starožitnému stolu jsme se nebáli zkombinovat bleděmodré plastové židle. Za vychytávku v nové kuchyni považujeme schovanou dětskou kuchyňku ve velké kuchyňské vysoké skříni, celkový vzhled tedy nebude ničím rušen, přesto si zde svůj svět najde i malá Eliška pouhým otevřením dveří,“ dodávají autoři proměny na závěr.

