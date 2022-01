Předělali pět místností za pět dní. Tomu se říká splněný sen

Ing. arch. Hana Šmejkalová: Hana absolvovala obor architektura a stavitelství na ČVUT v Praze a po zahraniční stáži na TUE v Nizozemsku zakotvila u interiérového designu. Několik let pracovala v pražském studiu, poté na nějaký čas přesídlila do Londýna. Má za sebou desítky rekonstrukcí bytů a rodinných domů a je mistryní v práci s prostorem a centimetry. Ve svých realizacích klade důraz na to, aby nejen design, ale i funkčnost byly odrazem individuality klienta.

Jaroslava Hájková: Interiérovému designu se Jarka naplno věnuje posledních pět let. S návrhy interiérů „koketovala“ už od dětství. To hlavní rozhodnutí přišlo během studia na pražské Interier design škole Intermezzo. V té době se sice ještě pohybovala ve světě manažerských pozic v amerických korporacích, ale úspěšné zakončení studia v roce 2015 rozhodlo. Její předností je umění naslouchat, pochopit osobnost a individualitu klienta – a to vše převést do konkrétního návrhu. Obdivuje eklektismus. Od roku 2017 má vlastní studio Variété Design.