Splněný sen pro maminku s dcerou: dostaly novou kuchyň i dva pokoje

Dana neměla lehký život, i když se její rodiče, oba hluchoněmí, snažili jí i jejímu bratrovi připravit pěkné dětství. První partner ji bil, druhý ji opustil v okamžiku, kdy otěhotněla.

Ve vesnické škole se jí děti posmívaly, a totéž teď potkává její dceru. Zatímco Daně se smáli spolužáci kvůli postiženým rodičům, jedenáctiletá Terezka se stala terčem posměchu kvůli tomu, že její maminka je jen chudá uklízečka. Šikana přerostla i ve fyzické útoky, a tak dcerka raději dojíždí do školy do města.

Společně teď bydlí ve starém domku, s jehož opravou jim pomáhá Danin bratr Václav, který jim už zrekonstruoval toaletu a koupelnu. Sám má jako zedník práce nad hlavu, vlastní domek opravoval a předělával patnáct let. Připravil i „vejminek“ pro rodiče. A práce pro sestru a neteř se chopil i v televizní show Jak se staví sen.

Dana si udělala rekvalifikační kurz a pracuje v sociálních službách, ve vyškovské charitě dělá pečovatelku u postižených seniorů. Má i druhé zaměstnání, aby zvládla poskytnout dcerce vhodnou stravu. Terezka, která chce být zubařkou, totiž potřebuje bezlepkovou a bezlaktózovou dietu. A to není právě levná záležitost.

Není divu, že přestavba koupelny a WC spolkla všechny Daniny pracně našetřené peníze. Na architektku Hanu Šmejkalovou a designérku Jaroslavu Hájkovou tak čekala proměna kuchyně, ale také Danina a Terezčina pokoje. Kuchyň byla ještě původní, pokoje matky a dcery byly zařízené stylem „co dům dal“.

V domě jsou ještě staré rozvody elektřiny v hliníku, proměnu výrazně komplikovaly vlhké zdi, proto musely designérky použít sádrokartonové předstěny, také stropy dostaly sádrokartonové podhledy.

„Musely jsme vypustit rekonstrukci vstupního prostoru, to bychom časově nezvládly, a také se bohužel ukázalo, že nedokážeme realizovat dispoziční úpravu tak, aby mohla vzniknout oddělená ložnice pro Danu a samostatný obývací pokoj. Obnášelo by to bourání tlusté nosné stěny, což prostě nebylo technicky možné,“ vysvětlují svůj přístup designérky Hana Šmejkalová a Jaroslava Hájková.

Vymyslely proto alespoň takové řešení, aby získaly oba prostory, oddělily je vizuálně policovou stěnou. Dana tak má vlastní kousek soukromí. Pro Terezku vznikl samostatný pokoj, který si tolik přála.

„Trochu nás děsilo, co objevíme po demontáži kuchyňské linky, protože stěna za ní přiléhá zvnějšku na terén, a tedy vlhkost v tomto místě byla podle očekávání enormní. Vzhledem k nedostatku času a také povětrnostním podmínkám, kdy není v objektu optimální vytápění, a tedy nic neschne, jsme musely na místě vymyslet alternativní řešení,“ popisují autorky proměny.

Za normálních okolností by použily sanační omítky, ale to při pětidenní realizaci nebylo dost dobře možné. „Přistoupily jsme tedy po dohodě se stavbou k sádrokartonovým předstěnám, které nejenom že stěny parádně vyrovnají, ale také díky konstrukčnímu systému zajistí jejich přirozené odvětrávání,“ dodávají designérky.

Pro Danu s Terezkou zvolily moderní a svěží styl interiéru, kde prim hraje bílá barva s kontrastními akcenty v černé. Do Terezčina pokoje zvolily kombinaci romantických dívčích prvků, jako třeba postel s nebesy, světelné řetězy či chlupaté koberce, a industriálních detailů v podobě cihlového motivu na stěnách nebo neonového nápisu nad postelí.

Danina ložnice, která současně slouží jako obývací pokoj, je laděna do trošku tmavších tónů, ale prim zde také hrají bílá a černá, v tomto případě doplněné ještě přírodním odstínem dubového dřeva a drobnými detaily ve zlaté barvě, kterou reprezentuje hlavně zrcadlo s motivem motýlů.

Hlavní dominantu prostoru tvoří policová sestava, která vytváří optický předěl mezi jednotlivými zónami v této místnosti. Spací koutek s postelí je navíc ještě definován výrazným plastickým obkladem stěny v černé bavě.

