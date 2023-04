Češka s Francouzem si postavili ve staré stodole úžasný nový dům

Martina si se svým francouzským manželem Alainem koupila starou stodolu, což nebyl původní záměr. Asi po třech letech hledání vhodného objektu na víkendové bydlení poblíž Prahy našli totiž manželé inzerát, který nabízel k prodeji právě starou stodolu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Bylo to sice dál od metropole, ale když se tam přijeli podívat, měli ihned jasno. Uchvátil je výhled do krajiny, klid a také to, že v bezprostřední blízkosti nejsou žádné domy. Dům byl vlastně velká stodola, částečně uzpůsobený k bydlení, částečně sloužil původnímu majiteli jako truhlářská dílna.

Oběma novým majitelům bylo předem jasné, do čeho jdou a že to bude chtít hodně práce a peněz, než bude dům podle jejich představ, ale výhled zvítězil...

Dům v domě

Klíče od chalupy dostali manželé v září roku 2008 a první, co udělali, byl bazén, protože chtěli, aby tam měly vyžití hlavně jejich dvě malé děti. S vybudováním bazénu také souvisela nová terasa. V prvním roce obývání domu ještě udělali podkroví v části nad nynější kuchyní.

Pak nastala fáze plánování a spoření, aby bylo možné pustit se do důkladné rekonstrukce, která trvala dalších pět let. Výhodou bylo, že se s rekonstrukcí už dávnou počítalo a původní majitel na ni měl stavební povolení.

Rodina má i početné příbuzenstvo a mnoho kamarádů, které ráda přizve k velkému stolu v jídelně, ten byl vyroben na míru a je dlouhý tři metry.

S úpravou projektu manželům pomohla kamarádka, která zakreslila úpravy, a samotné rekonstrukce se ujal Alainův kamarád, který je majitelem stavební firmy, takže dodal dělníky a sám práce dozoroval.

Půdorys domu sice zůstal původní, ale jinak je tam vše nové. Rekonstruovalo se totiž metodou „dům v domě“, což znamená, že se nechá jen původní korpus, do nějž se postaví nový dům.

V případě této stodoly se zanechaly kamenné zdi hluboké 50 cm, kolem nichž se po vnitřní straně nechal přibližně 15 cm volný prostor a před něj se z ytongu postavily kompletně nové zdi a příčky. Volný prostor mezi kamenným zdivem a ytongem slouží jako „kapsa“ zajišťující tepelnou izolaci a také to, že dům může „dýchat“.

Nejen terasa, ale i obývací pokoj nabízejí úchvatné výhledy do zeleně. V této největší místností našlo své místo mnoho pokladů z bazarů a také obrazy tvořící malou soukromou galerii.

Technické údaje Zastavěná plocha: 268 m2 Užitná plocha: 388 m2 Použité materiály: obvodové zdivo – Ytong Lambda YQ 500; vnitřní příčky – Ytong příčkové panely; překlady – Ytong nosné překlady střešní krytina – betonové tašky Bramac Tegalit exteriérové obklady – betonový obklad Antalya

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.