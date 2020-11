Ze staré stodoly dokázali mladí architekti vytvořit obytnou chalupu

Usedlost v jižních Čechách

„Tato usedlost na Třeboňsku je svou podstatou v naší tvorbě spíše ojedinělá. Přistoupili jsme k ní však s citem. Původní chalupu, přilehlou stodolu a několik dřevěných hospodářských staveb jsme se snažili maximálně zachovat. Tedy zachovat jejich architektonický ráz. Nové prvky jsme doplnili jen tam, kde to bylo nezbytně nutné,“ říkají architekti Filip Havliš a David Zámečník ze studia New How.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

V jakém rozsahu jste usedlost rekonstruovali?

Rekonstrukce se týkala pouze dvou budov. Stavební úpravy měly dvě etapy, které dohromady trvaly několik let. Jako první se přebudovala stará stodola na obytnou chalupu.

Rekonstruovaná budova měla sloužit jako místo setkávání širšího okruhu lidí, členů rodiny a přátel. Tomu jsme přizpůsobili také dispozici domu. Přízemí jsme pojali jako společenskou zónu se dvěma velkými obytnými prostory. Patro má sloužit jako klidová zóna s ložnicemi.

A dál?

Potom přišla na řadu hospodářská stavba, která se svým původním tvarem velmi podobala námi navržené dřevostavbě. Byla snad jen o jeden metr užší. Avšak posloužila nám jako inspirace. Líbila se nám především její patina.

Vnější plášť budovy jsme proto navrhli tak, aby ji začal co nejdříve získávat. Použili jsme smrkové dřevo natřené černohnědým olejovým nátěrem. Střechu jsme pokryli bitumenovými pásy. Vnitřní konstrukce domu je již nová. Podtrhuje krásu dřevěných konstrukcí.

Řešili jste také interiér obou staveb. Čím jste se inspirovali?

Vycházeli jsme z toho, co nám investor několikrát říkal: Místo je pro něho vzpomínkou na mládí, prázdniny prožité v přírodě Třeboňska i tradiční architekturu. Přál si, aby byla ze stavby cítit tradice, duch místa.

A interiér?

V interiéru se setkaly čtyři „světy“. Nosnou páteří je nábytek vyrobený na míru, inspirovaný dobou našich babiček a prababiček. Další vrstvou je nábytek běžně dostupný v IKEA, který kombinujeme s relativně drahými židlemi a křesly (například značky Vitra). A nakonec jsou zde i solitérní kusy původního nábytku. Vše vyladěné dohromady.

Renovace rodinného domu na Hřebenkách

„Jeden z našich klientů se nastěhoval do rodinného domu již před několika lety a po čase užívání nás požádal o celkovou renovaci. Především chtěl zesvětlit interiér, který se mu zdál příliš tmavý,“ vysvětlují autoři.

Věděli, že není třeba pouštět se do zásadních úprav, spíše šlo o to využít a doplnit stávající kvalitu. „Odstranili jsme starou tmavě hnědou dlažbu a nahradili ji světlou velkoformátovou s podlahovým topením. Původní tmavě hnědý odstín jsme nechali jen na okenních rámech. Všechny ostatní konstrukce, především interiérové dveře, jsme vyměnili za nové, bíle lakované,“ vypočítávají Filip Havliš a David Zámečník.

Renovace rodinného domu na Hřebenkách: nové interiérové vybavení je navžené v bílé barvě, doplněné detailem olejované dubové dýhy.

Nové interiérové vybavení navrhli také v bílé barvě, doplněné detailem olejované dubové dýhy. Některé klientovy oblíbené bytové doplňky, které si chtěl ponechat, doplnili do interiéru.

Aby celková barevnost nebyla příliš fádní, zachovali dřevěné podlahy z průmyslové mozaiky a v interiéru část stěn z lícových cihel. Jimi nenásilně vstupuje exteriér do interiéru a propojuje zahradu s domem.

„Vnější vzhled jsme nechali opravit a očistit. Inovovali jsme pouze hlavní vstup, který nově chrání před deštěm skleněná stříška s nerezovou konstrukcí, po níž se může pnout zeleň,“ dodávají architekti.

Vizitka domu Dispozice: 6 + kk

Užitná plocha: 162 m2

Stěny: režné zdivo, tapety, malby a obklady

Podlahy: velkoformátová dlažba, průmyslová mozaika merbau

Okna: dřevěná eurookna s dvojskly

Vnitřní dveře: lakovaná MDF

Sanita: Duravit

Kuchyň: truhlářská výroba na míru, dub lak polomat

Nábytek: TON, obývací stěna vyrobená na míru (truhlářský výrobek)

Svítidla: Rendl Light studio

Realizace: 2017

Byt pod Vyšehradem

Původní kancelářský prostor s terasou na úrovni terénu proměnili architekti na byt. Přes složitosti se stavebním povolením a následné náročné stavební úpravy zasahující i do dvorní fasády domu se nakonec vše podařilo.

Nové dispoziční řešení je jednoduché: „Obytný prostor jsme uspořádali do zón, oddělených interiérovými prvky. Díky tomu vznikl prosklený spací kout, který je možné zatáhnout stahovacími japonskými panely. Barevně jsme propojili podlahu a stěnu s knihovnou a televizí. Kuchyni jsme oblékli do tmavé antracitové barvy v lesklém provedení,“ popisují architekti.

Byt pod Vyšehradem: obytný prostor je uspořádaný do zón, oddělených interiérovými prvky. Díky tomu vznikl prosklený spací kout, který je možné zatáhnout stahovacími japonskými panely.

Vizitka bytu Dispozice: 2 + kk

Užitná plocha: 68 m2

Stěny: dřevěný obklad, malby a obklady

Podlahy: velkoformátová dlažba, dubová trojvrstvá prkna

Okna: dřevohliníková okna s trojskly

Vnitřní dveře: lakovaná MDF, hliníková prosklená stěna s dveřmi

Sanita: Duravit

Kuchyň: truhlářská výroba na míru, lakovaná MDF, vysoký lesk

Nábytek: vestavěné skříně, skříňky, kryty topení, TV stěna se zásuvkami a policemi

Svítidla: studio Aulix

Realizace: 2018

Další zajímavé rozhovory a návštěvy najdete v časopise Domov.