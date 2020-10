Rodina má místo pro pařby i sportování. Stará stodola je ideální

Halvor Bakke a jeho tým, Gustav, Ole a Jorgen, se tentokrát vydali do západního Norska proměnit starou stodolu na zázemí pro početnou rodinu. Chatu a stodolu totiž využívají hned čtyři rodiny rodičů a jejich dětí. Zatímco v domě se spí a vaří, ve stodole hrají stolní tenis i florbal, sychravé počasí je totiž často zahání od venkovní zábavy dovnitř.

Výhled do údolí si lze teď užívat i ze stodoly.

Zástupci mladé generace měli proto na Halvora jasné zadání: aby se „života“ ve stodole mohli zúčastnit i ti, kteří právě nesportují. Designér Halvor se proto rozhodl interiér chaty radikálně změnit.

Dopravu materiálu tentokrát komplikovaly úzké horské cesty, tady se možná až nečekaně osvědčil Halvor jako řidič traktoru, který musel na přívěsu vyvézt potřebné věci nahoru. Designér na sebe prozradil, že na traktoru jezdí už od svých čtyř let, narodil se totiž na statku.

Světlo dovnitř, stůl nahoru

Designér Halvor Bakke se pustil se svými kolegy do několika zásadních kroků. Především nechal vsadit do čelní stěny stodoly tři velká okna, aby se dovnitř dostalo denní světlo a bylo možné si užívat nádherný výhled do údolí. S ohledem na zdejší drsné podnebí musely k oknům přibýt i posuvné okenice.

Nová dřevěná podlaha a obklad stěn namořenými deskami dodal prostoru na „profesionálním“ vzhledu, menší pódium na kratší straně stodoly umožnilo vytvořit kout, kam se vešla nejen dvě křesla, ale také stůl pro odložení nápojů a menšího občerstvení, nechybí zde ani malá chladnička. Rustikální podobu podtrhuje hodně nezvyklý materiál použitý na obklad stolu, a to seno.

Aby si zde mohla početná rodina užívat nejen sportování, vyrobil Gustav velký kulatý stůl s průměrem 180 cm, kam se vejde 12 až 14 lidí. Ole vymyslel, jak stůl zavěsit až pod strop (systém udrží až 2 000 kg), a s pomocí elektrického ovládání jej spustit dolů.

Z malé půdy na spaní vzniklo speciální místo pro relaxaci se sítěmi a polštáři místo pevné podlahy, odkud lze povzbuzovat hráče dole. Pod schody na půdu pak vyrobili truhláři sklad pro sportovní potřeby.

I tentokrát si Halvorův tým vyrazil na výlet, trochu nečekanou vsuvkou ovšem představovala večeře, u níž se podávala místní specialita, vařené ovčí hlavy včetně očí. Zatímco Gustav vyzkoušel i tuto lahůdku, Halvor a Ole odešli od stolu hladoví...

Třetí série pořadu Norské domy snů pokračuje na Prima Zoom již od 4. října, vždy od 21:00. Reprízy budou opět vždy ve středu na stejném programu. Norský originální název seriálu Eventyrlig Oppusssing lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova.

Hlavně mládež ocenila nápad, jak jinak využít půdu.