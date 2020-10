I stádo koz zvědavě sledovalo proměnu staré chaty na moderní stavbu

Chatu vlastní Kurtova rodina řadu let, využívají ji i jejich přátelé a širší rodina. Kurt stavbu vídá dokonce každý den, musí totiž podojit stádo 140 koz, které rodinu s dvěma malými dětmi živí.

Rodina má stádo 140 koz, které se musí dvakrát denně dojit, o to se stará manžel Kurt.

To ovšem znamená dojíždět na místo hned dvakrát denně. Kozy jsou náročné. A také neustále hladové, takže chatu musí před zvědavými tvory chránit nízký plot, který je trvale pod proudem. Farář Otík (Luděk Kopřiva) by je mohl poučit!

Množství neodbytných koz tentokrát nenadchlo ani designéra Halvora Bakkeho, byť on sám pochází ze statku. Veškerý materiál tak musel být uložen za plotem, aby jej kozy neokousaly.

Borovice všude, kam se podíváš

Interiér chaty zaplnila naprosto všude borovice, její dřevo použili tehdejší majitelé na stěny, strop i nábytek. Halvor to označil jako „mistrovství světa v borovici“. Proto zvolil na obklad stěn překližkové desky namořené našedo, se širokými bílými rámy kolem oken. To mělo prostor opticky zvětšit a prosvětlit.

Především však nechal do čelní stěny s výhledem do údolí vsadit velká francouzská okna, jejichž osazení však jeho tým ponechal na odborné firmě. Zmizelo i zábradlí kolem terasy, které sedícím bránilo ve výhledu do okolí.

Pryč musela jít i borovicová kuchyňská linka včetně postaršího plynového vařiče. Místo toho Halvorův tým použil vestavnou plynovou varnou desku a bombu pro ni samozřejmě ukryl do skříňky. Bohužel i v této chatě chybí tekoucí voda, takže majitelé mají sice k dispozici dřez na mytí nádobí, ale vodu k němu si musí donášet a vynášet použitou.

Nábytek a schody na míru

Ole se tentokrát pustil do výroby postelí a nočních stolků pro děti, které spí na půdě s výhledem do interiéru chaty. Před tím měly k dispozici jen matrace položené na podlaze.

Především však Ole vymyslel nové schody zakončené podestou vyplněnou transparentním silným plexisklem. Z něj vyrobil i zábradlí. Z půdy je tak krásný výhled dolů, takže děti mají přehled o tom, co se dole děje.

Z půdy děti vidí nejen do kuchyně, ale i na nový moderní krb v antracitové barvě, který nahradil malá kamínka. I ten instalovala odborná firma. Užívat si děti mohou výhled do okolí díky výrazně prosklené čelní stěně, která do chaty vpustila spoustu světla. A protože v údolí často a hodně prší, mohou si teď majitelé užívat pohled na zdejší přírodu pěkně pod střechou.

Pohled dolů z půdy, kde spí děti.

Jorgen se postaral o novou terasu zakončenou na dvou stranách schody, které poslouží i jako sezení. Starý venkovní gril nahradil nový, moderní. Jediný, kdo si tak novou terasu neužije, jsou kozy. Zvědavé, ale bohužel vše okusující.

Halvor se jako vždy chopil štětce a chatu natřel na moderní šedozelenou barvu, která nahradila tradiční červenou. Ta se označuje jako falunská červeň (Falu Rödfärg) podle města Falun. Je typická pro Švédsko, ale i Norsko nebo Finsko. Její původ vězí v měděných falunských dolech, kde se vyráběla už od roku 1764 z železitých odpadů měděné hutě.

Chata v 90. letech minulého století nahradila starou, kterou zničila lavina.

Její rezavočervený odstín jí dodává obsah železa (obsahuje minerální plniva, minerální pigmenty, lněný olej, pšeničnou mouku a síran železnatý).

Neodlupuje se, je velmi odolná a podkladu dává dobrou ochranu. To oceňují majitelé domů, které stojí v náročných klimatických podmínkách.

Třetí série pořadu Norské domy snů pokračuje na Prima Zoom již od 4. října, vždy od 21:00. Reprízy budou opět vždy ve středu na stejném programu. Norský originální název seriálu Eventyrlig Oppusssing lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova.