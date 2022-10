Mají dokonalý dům ve tvaru stodoly, zahrada jim končí u lesa

Společně s manželem nejprve úžasně zrekonstruovali mlýn na Okoři, kde bydleli jedenáct let. Bohužel jej museli prodat. Po kratší etapě strávené v domě přibližně 40 kilometrů od Prahy se „přesunuli“ do vesnice blízko hlavního města, protože dojíždění do metropole bylo z daného místa dost obtížné. Úzká klikatá silnice totiž vedla lesem, a tak ji místní spárkatá zvěř pokládala tak trochu za své vlastnictví.

Opuka jako obložení fasády připomíná zdejší lomy, kde se těžila. Jenže přírodní kámen už není k dispozici, a tak architekti použili imitaci z betonu.

Svůj současný dvoupodlažní dům v Tuchoměřicích koupili manželé od prvního majitele, který dal přednost bydlení v centru Prahy. Navrhl jej ateliér 4A architekti a patří do souboru obdobně řešených staveb, které svojí hmotou a velikostí zachovávají venkovský ráz obce. Tvarově vychází z archetypální představy domu se sedlovou střechou, je však postavený z „moderních“ materiálů (tedy litého betonu) a s novou, současnou dispozicí.

V hlavní hmotě domu najdete kuchyň, velký otevřený obytný prostor, ložnice, koupelny a komunikační prostory, v suterénu dvojgaráž a servisní prostory. Na „tradiční“ dům navazuje jednoduché křídlo s rovnou střechou a částečně prosklenými stěnami s výhledem do okolí. Dům obklopují dvě terasy, další je u ložnic v prvním patře.

Základ z „věčných“ materiálů

„Nejvíc oceňuji velký otevřený prostor a kvalitní ‚věčné‘ materiály, jako jsou třeba podlahy z masivního dřeva, které skvěle doplňují stěny a stropy z pohledového betonu,“ prozrazuje paní Simona.

Otevřený prostor, kdy na kuchyň navazuje jídelní zóna a vlastně dva obývací pokoje, jeden pro relaxaci a čtení, a druhý pro sledování televize a filmů, je příjemně variabilní. Menší, relaxační pokoj, lze pomocí otočných knihoven opticky uzavřít od dalšího prostoru, nebo naopak zcela otevřít. V případě potřeby by bylo možné místnosti oddělit rozdělit klasickou příčkou a dveřmi, ale majitelům vyhovuje otevřené řešení.

Podobně jsou na tom i pokoje v patře. První majitel měl dvě malé dcery, které si přály mít společný pokoj. Dnes spojený prostor funguje vlastně jako malý apartmán s ložnicí a malým obývacím pokojem, který teď využívá syn současných majitelů. Vrátit původně naplánovanou příčku mezi pokoje nepotřebuje.

Úložné prostory za jedna

Chodba v patře nabízí nejen vstup do ložnic, ale také velký úložný prostor díky vestavným skříním.

Paní Simona si také chválí dostatek úložných prostor. Spíž u kuchyně pokládá za úžasné řešení, stejně tak vysoké vestavné skříně (2,7 m) v chodbě i na galerii v patře.

„A to nepočítám tři místnosti v suterénu, kam se vejde spousta věcí včetně sportovního vybavení. Bývalý majitel tam měl dokonce nahrávací studio. Technické vybavení si sice odvezl, ale i tak je tato místnost skvěle odhlučněná,“ popisuje paní Simona další zajímavost stavby.

Do domu tak nemuseli manželé pořizovat spoustu nábytku. „Nechali jsme ovšem předělat některé technické záležitosti, třeba ve velkém obytném prostoru máme teď tři termostaty místo jednoho, aby bylo možné nastavit teplotu přesně podle potřeba v určitém prostoru. Regulovat teplotu s novými termostaty můžeme i po telefonu. Díky podlahovému topení, trojsklům a kvalitnímu zateplení má dům nízkou spotřebu. Možnost příčného větrání a vysoké stropy v ložnicích fungují také dobře, takže se obejdeme bez klimatizace,“ dodává majitelka.

Relaxace na zahradě

Knižní prvotinu majitelky patrně brzy doplní další kniha, paní Simona má už hotových 60 stránek...

Velká zahrada nevyžaduje příliš údržby, traviny a vysázené keře a stromy si „žijí po svém“. Pro relaxaci slouží vířivka na terase, chybět samozřejmě nemůže ani gril s posezením na terase směřující do zahrady. V její horní části jsou dokonce vrátka vedoucí přímo do lesa.

Horní terasa funguje částečně i jako zelená střecha, o výsadbu vhodných rostlin se postarala sama paní Simona. Na zahradničení teď ovšem nebude mít tolik času, čeká ji operace kolene, takže se pustí do jiné práce. Ke své knižní prvotině chce totiž přidat další knihu, už má hotových 60 stránek...

Pokud ji něco mrzí, tak fakt, že dospělý syn s partnerkou přijíždí jen málokdy, rodiče spíš jezdí do Prahy za nimi. „Už jsme se rozhodli, přestěhujeme se za ním, samozřejmě ale do vlastního, dům je pro nás dva přece jen zbytečně velký,“ říká Simona.

Trochu ji podezíráme z toho, že koupě hotového a dobře postaveného domu a hotové zahrady neuspokojilo její zálibu v budování a zařizování. Ale už teď nám slíbila, že se do nového bytu nebo domu budeme moci přijít opět podívat.

Police jsou otočné a lze s nimi díky velkým kolečkům snadno manipulovat podle potřeby.

Technické údaje Obytná plocha domu: 430 m2

pozemek: 1 250 m2

hrubá konstrukce: betonový skelet, „stone“ efekt obklady

střešní krytina: betonové tašky

výplně otvorů: dřevěná eurookna + titanzinek sambrana, velkoformátová hlavní okna Schüco

dispozice: lze upravit jako 5+kk, 2 koupelny, 3 WC

podlahy: velkoformátová dlažba, dřevěné masivní podlahy

vytápění: plynový kotel, podlahové topení

Inteligentní dům = ESI/ESL

Velký otevřený prostor začíná kuchyní s pásovým oknem nad pracovní plochou a spíží za posuvnými prosklenými dveřmi, kterou si majitelka nemůže vynachválit.