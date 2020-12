Dům ve svahu má garáž v patře a díky prosklené stěně úžasné výhledy

Tvar domu charakterizuje hmotově jednoduché řešení a nadčasový architektonický výraz pracující s hladkými omítanými plochami v kombinaci s velkoplošným zasklením bez dalšího členění.

Pohled ze strany ukazuje zasazení domu do svahu.

Velkorysé hliníkové posuvné a okenní systémy propojují interiér s navazující zahradou a obyvatelům domu zajišťují ničím nerušené výhledy do okolní krajiny.

Svažitý terén předurčil tvar domu i dispoziční řešení

Na výsledný tvar domu měly zásadní vliv omezení daná místními podmínkami i požadavky klienta. Úkolem architektů ze studia Rosa architekt bylo vyřešit osazení domu na poměrně úzký pozemek, který se výrazně svažuje směrem k jihu. Přáním mladého páru bylo také zachovat volnou západní část pozemku pro případnou stavbu bazénu. Vznikl tak podlouhlý dům zasazený částečně do svahu, jehož základní kvádrovou hmotu doplňuje v příčném směru pouze výrazná terasa.

Základní hmota domu, navržená na půdorysu 6,2×22,2 m, má s ohledem na místní regulační plán sedlovou střechu a stojí na uliční čáře. Ze západní strany k ní přiléhá tubus schodiště, který ve své jižní části přechází do zastřešení terasy.

Fasády sjednocuje bílá omítka, jejíž čisté nečleněné plochy prolamují pouze okna v jednoduché kompozici. Jediný barevný akcent tvoří šedé odstíny hliníkových okenních rámů, střešní krytiny a kovového zábradlí terasy.

Funkční interiér s dostatkem slunečního světla

Do domu se vstupuje ze severu v nejvyšším bodě pozemku, kde je i garáž s prostorem pro umístění sportovního vybavení a technická místnost. Na prostornou vstupní halu navazuje šatna. Do obytného prostoru o podlaží níže se sestupuje po přímém schodišti, které ve své dolní části nabízí průhled do zahrady.

Obývací pokoj, jídelnu a kuchyň navrhli architekti jako jeden společný obytný prostor, jednotlivé zóny jsou zde však jasně definovány. Na ostrovní kuchyňskou linku navazuje spíž. Další úložné prostory tvoří vysoké skříně a volně stojící americká lednice, obojí vestavěné do niky.

Na kuchyň navazuje i prádelna, v níž ústí praktický shoz na prádlo z horní koupelny. V tomto podlaží nalezneme rovněž pokoj pro hosty s koupelnou a samostatnou toaletou.

I z terasy v přízemí je nádherný výhled na město.

Hlavní obytný prostor se díky velkoplošnému zasklení s proskleným rohem opticky rozšiřuje o navazující terasu se zahradou. Vysoce tepelně izolovaný systém posuvných dveří se zdvihem Schüco ASS 70.HI přesvědčuje i velmi kvalitní zvukovou izolací a zajišťuje tichý a snadno ovladatelný přístup na terasu.

Velké prosklené plochy s minimálním členěním poskytují obyvatelům domu nádherné výhledy do okolní krajiny a nabízejí dokonalé propojení interiéru s exteriérem.

Ložnicovou část domu umístěnou na úrovni vstupního podlaží tvoří ložnice rodičů, dětský pokoj, šatna a koupelna. Autoři při návrhu dispozice uvažovali i o možném budoucím rozdělení dětského pokoje na dva samostatné pokoje.

Obytnou plochu tohoto podlaží doplňuje ještě terasa přístupná ze šatny a dětského pokoje. Současně tak tvoří zastřešení spodní terasy osazené na terénu a navazující na obývací pokoj.

O vytápění domu se stará plynový kondenzační kotel a termické panely. Optimální klima vnitřních prostor podporuje řízené větrání s rekuperací tepla.

