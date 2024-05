Rekonstrukce garsonky i s terasou vyšla včetně vybavení na 385 tisíc

„Nechtěl jsem navrhnout klasickou garsonku, kde je spaní na očích hned od vstupu, a proto jsem se rozhodl pro dané řešení. Prostor jsem rozdělil na spodní pobytovou část a horní, určenou pro spánek. Při tvorbě návrhu bylo pro mě důležité najít správný poměr velikosti nového patra a zároveň prostoru pod ním tak, aby byla zachovaná vzdušnost celého prostoru, popisuje architekt Žoha ze studia New architecture.

Do patra lze vystoupat po pohodlném konzolovém modrém schodišti, na vyšší z desek lze vylézt i po žebříku.

Svůj projekt, jehož náklady byly jen 385 tisíc korun, a to včetně prací i vybavení, přihlásil do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhlo opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024. Výsledky najdete zde.

V barvě trikolory

Interiér i terasa září výraznými barvami. „Odvahu k nim jsem načerpal při cestách po zemích Jižní Ameriky, především pak v Mexiku. V těchto zemích jsou syté barvy, přírodní materiály a rostliny všude kolem vás,“ prozrazuje Martin Žoha.

V interiéru navrhl architekt vložené patro jako dvě na sebe položené a vzájemně pootočené desky podepřené pouze jedním subtilním sloupkem. Na každé úrovni je tedy jiná světlá výška a desky mohou sloužit i jako pracovna a nejen jako prostor pro spaní. Obě desky jsou přístupné po pohodlném konzolovém schodišti, na vyšší z desek lze však vylézt i po žebříku.

„Celá nová vnitřní konstrukce je zvýrazněna sytě modrou barvou. A jak už bylo zmíněno, do kontrastu k modré je v předsíni použitá barva sytě červená. Nábytek je pak laděný do střídmých tónů a některé doplňky jsou naopak v již zmíněných barvách, aby se celý interiér spojil a ‚uzemnil‘,“ popisuje architekt Žoha.

Terasa jako další pokoj

Obytný prostor je spojený s terasou, která v létě slouží jako přidaná místnost. Protože terasa nabízí dostatek prostoru, byla rozdělena do různých výškových úrovní. Vyšší úroveň je více na slunci a vybízí k lenošení na pohodlném sedacím nábytku. Nižší úroveň, které je téměř v kontaktu s kuchyní, funguje jako letní jídelna.

Vybavení, nábytek a doplňky jsou kombinací úplně nových věcí a předmětů, které již majitel měl.

Pro příjemnější klima, a to zejména v letních měsících, byly na terase použity rozchodníkové kazety MobiRoof ECO. Tyto kazety jsou již předpěstované, tedy okamžitě zelené. Výběr suchomilných rozchodníků nevyžaduje zavlažování pitnou vodou.

Kazety díky své konstrukci navíc zadržují dešťovou vodu, které by jinak odtekla rovnou do kanalizace. Architekt přiznává, že toto řešení použil poprvé a těší se, že bude moci pozorovat, jak tento systém funguje.

Moderní interiér s loftovým nádechem určený pro nájemní bydlení navrhl Martin Žoha tak, aby byl praktický a pohodlný. Vybavení, nábytek a doplňky jsou tak kombinací úplně nových věcí a předmětů, které již majitel měl. Křeslo nebo jídelní židle stačilo přečalounit a nábytek pro prarodičích získal nový život. Návrh pracuje s motty jako ReThink a ReUse, které architekt dlouhodobě uplatňuje ve své tvorbě.

