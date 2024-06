Módní návrhářka má s manželem hotel. Začínali od nuly ve zchátralém domě

V době, kdy spolu manželé začali žít, měl Tomáš práci, která ho už nebavila. Jednoho dne jeli náhodou autem kolem svého dnešního hotelu a zjistili, že je nemovitost na prodej, a rozhodli se ji koupit.

„Šla jsem do banky, a jelikož jsme neměli ani korunu na účtu, vzali jsme si na koupi objektu úvěr. U nás je to klasika, že začínáme od nuly a bereme si na svoje podnikání úvěr,“ svěřila se Martina, která půjčku dostala a ihned se dala s manželem do rekonstrukce.

Původně měli v úmyslu napřed přestavět bývalé garáže, což jim banka nepovolila, proto se dali do rekonstrukce větší budovy na pozemku.

„Nejprve jsme udělali dvě spodní patra, která jsme okamžitě pronajali. Potom se udělalo podkroví, a když jsme vydělali dostatek peněz, vybudovali jsme restauraci, ke které přibyla ještě zimní zahrada a nakonec i wellness,“

pochlubila se Martina, která hotel s restaurací pojmenovala podle adresy na níž se nachází, tedy Benešova 6.

Palác po uhlobaronovi

Dům kousek od historického centra Kutné Hory postavil místní uhlobaron, který ho využíval jako svoje sídlo. „Ještě v době, kdy jsme sem přišli my, bylo vidět, které pokoje obývala rodina uhlobarona a které byly pro služebnictvo. Vnitřek stavby byl jinak průchozí a jinak členěný,“ popsala módní návrhářka původní stavbu.

Osud domu ale nebyl jednoduchý, protože majetek uhlobarona byl po roce 1948 znárodněn a jemu zůstal v domě pouze menší byt. Do zbytku nemovitosti pak nastěhovali problémoví nájemníci, kteří nemovitost postupem času prakticky zničili. Rodina uhlobarona ale byla bezdětná, proto po roce 1989 nedošlo k restituci. Nemovitost koupil od státu jiný majitel, od něhož už celý zchátralý areál odkoupila Martina s Tomášem.

Začátky nebyly jednoduché

Z původní stavby zbyly jen obvodové zdi a staré dřevěné schodiště, vše ostatní bylo zničené. „Architekt, kterého jsme požádali, aby nám nakreslil projekt, přišel s tím, že vybouráme schodiště. Já jsem ale byla zásadně proti, vzala jsem čtverečkovaný papír, slepila dvě A4 dohromady a s manželem jsme si hotel nakreslili celý sami,“ svěřila se Martina, která zvládla s chotěm vyprojektovat stavbu sama.

Architekt jejich návrh už jen upravil do podoby, aby získali stavební povolení. V současné době najdeme v areálu pět apartmánů, sedm dvoulůžkových pokojů a jeden trojlůžkový.

Plány do budoucna

V restauraci jsou v současné době zaměstnáni jako pomocní kuchaři dva Filipínci. Jelikož mají manželé s Filipínci dobré zkušenosti, plánují rozšířit wellness o filipínské masáže.

„Domlouvám teď víza jedné masérce z Filipín. Dva kluci, kteří u nás jsou, jsou přes agenturu, ale tentokrát jsem se rozhodla, že všechno potřebné vyřídím sama. Mám v tomto ohledu už zkušenosti s vyřizováním víz pro lidi z Ukrajiny, proto mohu říct, že teď je mým největším plánem přivézt filipínskou masérku sem,“ prozradila Martina více o svých plánech.

Všechno musí být čerstvé

Jelikož jídlo z restaurace jedí i Martininy děti, musí být všechny suroviny čerstvé a kvalitní.

„V našem Café restaurantu si můžete vychutnat pokrmy připravované zásadně z čerstvých potravin. Na své si přijdou milovníci české kuchyně, čerstvé pasty i šťavnatých burgerů,“ popsala Martina jídlo ze své restaurace. Restaurace nabízí samozřejmě i rozvoz jídel domů a do kanceláří.

„Zejména od dob pandemie vzrostl zájem o rozvoz, proto ho provozujeme dál a mohu říct, že je i po zrušení proticovidových opatření zájem stále velmi vysoký,“ říká Martina Pipková Loudová o službách, které s manželem nabízejí.