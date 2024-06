Útulný byt s chytrými detaily vznikl přesně podle přání majitelů

O autorce Hedvika Novotná pracuje od roku 2012 pod vlastní značkou NOVOdesign. Ráda veřejnosti přednáší o designu a vychovává novou generaci interiérových designérů, pro které ve své Škole interiéru organizuje náročné individuální i skupinové kurzy, takzvané Designové maratony. Věří, že kvalita bydlení velmi působí na lidskou psychiku a celkovou životní pohodu, proto jde tak trošku proti proudu. Nechce vytvářet interiéry, ve kterých by se lidé cítili jako v neosobních showroomech nebo jako na stylizovaných fotografiích na sociálních sítích. Preferuje jednoduchý a funkční styl, který jde ruku v ruce s ergonomií a estetikou. Svým klientům tvrdí to samé, co William Morris, výtvarník a designér 19. století, zakladatel hnutí Arts and Crafts, který již v roce 1890 řekl: „Nemějte doma nic, co nepovažujete za užitečné, nebo vám to nepřipadá krásné.“