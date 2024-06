Mrakodrapy v LA jsou krásné, při zemětřesení z nich jde však až strach

Pokud jde o bydlení v Los Angeles, metropole kinematografie je známá především jako město plné rodinných domků rozprostírajících se od oceánu až po pouště na ploše 1 302 km². Ale nechybějí zde ani mrakodrapy.

Mrakodrapy v Los Angeles

Kromě centra, kterému dominuji mrakodrapy nadnárodních společností ve stylu amerických velkoměst, je unikátní součásti města Wilshire Corridor, známý jako „milionářská míle“ nebo „zlatý trojúhelník“. Najdete jej ve čtvrti Westwood mezi Century City a Beverly Hills.

Obavy z vysokých domů

Historie výstavby mrakodrapů v Los Angeles začala v roce 1903. Šlo o dokončení budovy Braly. Se svými třinácti patry a výškou 46 metrů je považována za první výškovou stavbu ve městě. V roce 1924 byrokrati v Los Angeles zavedli omezení výšky domů po celém městě, zakázali tak výstavbu jakékoli konstrukce vyšší než 138 metrů. Shodou okolností (nebo záměrně) to mělo nepřesáhnout dominanci naplánované městské radnice.

Tento výškový limit byl zrušen v roce 1957. Radnice postavená ve stylu art deco se objevila od roku 1928 v mnoha filmech a televizních pořadech jako „Čínská čtvrť“ a „L.A. Důvěrné“, stejně jako v seriálech „Zátah“ a „Adventures of Superman“. Nedávno si zahrála i ve filmech „Ave, Caesar“ či „Správní chlapi“.

Radnice ve stylu art deco

Moderní mrakodrapy je postavit v Los Angeles obtížné a drahé. Může za to vysoká možnost katastrofického zemětřesení a poloha blízko zlomové linie San Andreas. Někteří obyvatelé se do mrakodrapů s nadšením stěhují, ale pokud zde zažijí zemětřesení, prchají z nich třeba jako paní Helena.

„Bydleli jsme s manželem ve vyšších patrech v jednom z mrakodrapů na Wilshire bulváru. Bylo to pohodlné a velice příjemné až do okamžiku, kdy přišlo zemětřesení o síle 6,7 Richterovo stupnice. (podle seismologů se LA otřásá denně, ale to registrují jen měřiče, lidé si toho ani nevšimnou, pozn. aut.). Bylo to hrozné, nedalo se nikam utéct. Výtahy nejezdily a v chodbách byla tma.“

A pokračuje: „Navíc jsme si uvědomili, že soused nad námi, Íránec, si do bytu pořídil podlahu z mramoru, tak jak je zvykem v jeho domovině. Odevzdaně jsme čekali, až se její váha na nás proboří. Slíbili jsme si, že když tu hrůzu přežijeme, k bydlení si pořídíme už jen malou vilku a co nejdál od Los Angeles.“

Obývací pokoj a jídelna

Jedinečné penthousy

Přesto se řada ikonických mrakodrapů stala obdivovaným panoramatem města a nejen v centru. Patří k nim především byty ve vyšších patrech se vším pohodlím pro vlastníky. Například vysoko na vrcholu jednoho z mrakodrapů ve čtvrti Westwood je umístěna elegantní rezidence s kompletními službami.

Jde o jeden ze dvou střešních bytů v nejvyšším patře s téměř 700 m2 plochy, je rozdělené na vnitřní a venkovní luxusní bydlení. Dvě ložnice a 2,5 koupelny jsou zality přirozeným světlem od podlahy až po strop. Patří k tomu ničím nerušený úchvatný výhled od oceánu na město, pohoří a vše mezi tím.

Rozlehlý obývací pokoj má formální jídelní kout, vstupní halu a vchod do ložnic, vše s vysokými stropy, parketovými podlahami a dvěma dekorativními krby. Nechybí ani velká zrekonstruovaná kuchyně se špičkovými spotřebiči, skříňkami vyrobenými na zakázku, LED osvětlením a středovým ostrůvkem se snídaňovým barem.

Výhled z terasy.

Primární apartmá má oddělenou pracovnu a „lázeňskou“ koupelnu se saunou, sprchou i vířivkou, nechybí dvě průchozí šatny. Byt má obrovskou soukromou terasu, která je přístupná téměř z každého pokoje. Prosklené posuvné stěny jsou ideální pro vyhřívání se v nádheře západu slunce a také pro zábavu ve velkém měřítku.

K vybavení budovy patří čtyřiadvacetihodinový vrátný, parkoviště s obsluhou, recepce, bazén a posilovna. Součástí apartmá v kondominiu jsou i tři parkovací místa. Okouzlující bydlení v rezidenci nejvyššího patra kondominia za téměř pět milionů dolarů má navíc měsíční poplatek za služby ve výši pět tisíc dolarů.