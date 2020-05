Prosluněný půdní byt si prosadila manželka, architekt vše doladil

„Když do bytu vstoupíte a svítí sluníčko, je nádherně prosluněný, a to i chodba uprostřed,“ spokojeně konstatuje investor. Kromě osmi střešních oken, navíc v nadstandardně větších rozměrech, totiž prosvětlily interiér i světlovody.

Krytá terasa u půdní vestavby je velkým a neobvyklým bonusem. Umožnila jej nová konstrukce střechy.

„Více oken si v podstatě prosadila manželka, miluje světlo a prostor. Nedala na původní doporučení projektanta ani na předpisové normy, kdy v původním návrhu bylo navržené jedno střešní okno, ale trvala na dvou. V dětských pokojích chtěla nakonec okna dvě a v obývacím pokoji s kuchyní dokonce tři, a to vždy ve větších rozměrech. Výsledek se dostavil a nedá se popsat,“ s úsměvem vzpomíná na původní plány investor.

Stěhování o pár pater výš

Rodina bydlela v padesátimetrovém bytě v témže domě. Když se jí podařilo půdní prostor získat, velmi rychle začal vznikat projekt prosvětleného půdního bytu.

Kvůli špatnému stavu však bylo nutné celou střechu včetně krovů vyměnit, tím se vytvořila úplně nová konstrukce. Strana směřující do vnitrobloku se zvedla tak, že pokoje mají plnohodnotnou výšku, strana do ulice je po celé délce sešikmená.

Dispoziční řešení vznikalo několik měsíců, finální úpravy doladil architekt Radek Sládeček. Jako velmi důležité se ukázalo řešení oken a světlovodů.

V uliční části byla navržena střešní okna Velux Glu. Původně zamýšlené menší plochy nahradily větší s výškou 160 cm, aby byl světelný efekt co nejlepší. Přirozené denní světlo se tak nakonec podařilo přivést do všech koutů bytu, a to nejen díky střešním oknům.

„Když už jsme byli spokojeni s dispozicí, tak nás napadla otázka, zda chodba, která vede středem téměř přes celý byt, nebude tmavá. Dostali jsme radu na světlovody Velux, moc se nám toto řešení líbilo. Z původně navrhovaných dvou jsme zrealizovali hned čtyři o průměru 35 cm, tři na chodbě a jeden v koupelně. Dnes tohoto rozhodnutí rozhodně nelitujeme,“ dodává investor.

Dřevo a dýha

Základním konceptem půdní vestavby bylo propojení celého bytu tak, aby byl vnímán od vstupu jako jeden celek. Ve vstupní hale se tak objevuje několik hmot z různých materiálů, které pokračují do obytného prostoru s kuchyní, jídelnou, obytnou částí a vstupem na terasu.

„Šatna, spížní skříň a knihovna jsou v kubusu obloženém dubovou dýhou, u schodiště je v původní podobě zachované komínové těleso z pohledových cihel, do chodby jsem vložil šedou plochu stěny s dveřmi. Vše pak propojuje dubová podlaha. Kuchyňská linka probíhá dále celým obytným prostorem ve formě parapetních skříněk a lavice jídelního stolu,“ popisuje interiér autor návrhu architekt Radek Sládeček.

Hned tři světlovody osvětlují chodbu.