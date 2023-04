Zpěvák Vohnout alias Kyklop postavil dům svépomocí i díky manželce

Ve svém současném domě žije hudebník s manželkou a dvěma dcerami už dvacet let. Nemovitost se skládá z přízemí a prvního patra, dole najdeme obývák s kuchyní a nahoře se nachází nahrávací studio, ložnice a dětské pokoje.

Kyklop pochází z pražských Hrdlořez a manželka ze Strašnic, společně se však rozhodli přestěhovat do menší obce kousek od hlavního města, kam je přivedla především touha po klidu a možnost vybudovat si bydlení podle vlastních představ.

„Dům jsme postavili víceméně svépomocí, odborné práce, jako je založit barák nebo udělat základovou desku, s tím pomohl naprosto výborný soused, ale příčky už jsme si stavěli s manželkou sami. Když se dělal sádrokartonový strop v obýváku, tak do těch panelů moje manželka na štaflích nastřílela vrtačkou dva tisíce hřebů a ‚tykadel‘, aby strop šel zavěsit,“ pochlubil se manželčinou zručností Pavel s tím, že odborné elektrikářské a instalatérské práce si rodina nechala udělat od známých.

Pro současnou adresu se rozhodl i díky dopravní dostupnosti, do obce totiž jezdí vlak a člověk je odtamtud autem rychle i na Černém Mostě, kde rodina s oblibou řeší nákupy.

V přízemí se nachází obývák spojený s kuchyní, který je v rustikálním stylu, a převládajícím materiálem je tu proto dřevo. „Mám dost velkou rodinu ze strany mojí ženy, která má tři bratry. Ti už mají také vlastní rodiny, takže když se sejdeme, je to jako rodina Hujerových, proto třeba na Vánoce, když přijedou, rozložíme dva stoly a uděláme si pořádnou trachtaci,“ prozradil Kyklop s tím, že velký obývák byl jeho snem, protože právě v obýváku s kuchyní se odehrává rodinný život.

Nábytek si rodina vybrala rustikální, nepodléhá totiž tolik módě. „Rustikální nábytek se vám stejně jako starožitný neokouká, a navíc na něm vidíte kvalitní řemeslnou práci. Nábytek, co vidíte v obýváku, je podle mě starý přibližně čtyřicet let a vím, že za dalších třicet bude moderní pořád, což se bohužel o nábytku z některých řetězců říct nedá,“ míní muzikant. Ten svůj domov považuje za dům i chatu zároveň, jelikož si chatu nějakou dobu přál, ale bohužel by z časových důvodů nezvládl obhospodařit dvě nemovitosti najednou.

Neodmyslitelnou součástí rodiny jsou i zvířata v podobě psa Albiho, který je křížencem dalmatina a od svého pána se prakticky nehne, a také akvária s rybičkami a terária pro želvy, které rodina chová už hezkou řádku let.

Na zahradě griluje steaky

K domu patří i zahrada, o kterou se stará převážně manželka, jelikož doma je výdělečně činný především Kyklop. Ve volném čase rodina ráda posedí na zahradě pod pergolou, kde Pavel griluje, udí a připravuje svoje oblíbené steaky. „Dokonce i děti říkají, že jim ode mě chutná, což je pro mě velká pocta, protože ony jsou hodně vybíravé,“ nezapomněl zdůraznit muzikant, který se považuje za vyloženého masožravce.

Pavel Vohnout alias Kyklop (60) Zpěvák je zakládajícím členem kapely Maxim Turbulenc, která získala 18 platinových desek. Nejznámější písní je Jede jede mašinka. V kapele působil od roku 1995 do 2015. Dnes má skupinu Maxíci.

Rodina navíc na letošní léto plánuje rekonstrukci koupelny. „Teď nás čeká kompletní přestavba koupelny, protože se mi zaprvé už nelíbí a zadruhé už se tam objevují chyby, takže v létě budeme renovovat,“ prozradil Vohnout něco ze svých plánů do budoucna.

Maká v domácím studiu

V domě nechybí ani nahrávací studio, kde vznikají nové písničky pro kapelu Maxíci.

„Dostali jsme šanci od pánaboha, proto jsme založili novou skupinu Maxíci, která je podobný formát, jako byla skupina Maxim Turbulenc, akorát už jsou dneska písničky modernější a hrajeme naživo. Teď jsme spokojení, jelikož se kapela rozjela a práce máme dost, a mohu říct, že to děláme opravdu rádi,“ pochlubil se Pavel.

„Doma mám spíše výrobní studio, kde pracuji na písničkách, než jdou do finální fáze natočení a smíchání zvuku. Doma ve studiu proto vždycky připravím demo verzi, písničku otextuji a ukážu ji klukům,“ prozradil Pavel Vohnout alias Kyklop na závěr více o své práci.