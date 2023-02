Bydlení slavných. České celebrity se pochlubily svými krásnými domovy

Slavná moderátorka Veronika Petruchová miluje svou oázu na Malé Straně

Sympatická moderátorka Veronika Petruchová, která je často přirovnávána ke své kolegyni Lucii Borhyové, poprvé usedla společně s kolegou Martinem Čermákem za moderátorský stůl Televizních novin před necelým rokem.

Stejnou domáckou atmosféru, kterou cítí ve zpravodajském studiu televize Nova, pociťuje i na Malé Straně, kde žije už pátým rokem. Na levém břehu Vltavy nebydlí Veronika dlouho, přesto si ho absolutně zamilovala.

„Bydlí se mi tady krásně. Je to jako u nás na Moravě, ale v centru Prahy. Je to boží,“ řekla usměvavá moderátorka, která vyrůstala v Hroznové Lhotě na Slovácku. Do Prahy přijela před deseti lety, když začala studovat žurnalistiku.

„Předtím jsem dlouho bydlela v různých pronájmech, třeba u Národního divadla. Držím se v centru. Mám bohatý společenský život a díky tomu nemusím dojíždět někam na kraj Prahy,“ říká Petruchová o dalších benefitech života v samotném srdci metropole. Konkrétně tento byt v přízemí obývá dva roky. „Byt si koupil švagr, tak mi ho pronajal. Je to taková rodinná záležitost,“ vysvětlila Petruchová, jak přišla k útulnému bytu o výměře 65 metrů čtverečních.