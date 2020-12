Darovat pod stromeček můžete i mech, destilační přístroj nebo věšák

Častým problémem bývají dárky pro muže. I ty však můžete překvapit. Třeba designovým destilačním přístrojem, který dokáže z bílého či červeného vína během krátké doby vyrobit koňak nebo domácí grappu.

Destilační přístroj s nádobou o objemu 0,75 litru dokáže z červeného nebo bílého vína vyprodukovat domácí grappu.

Skláři z železnobrodské sklárny DT Glass mají přístroje o dvou velikostech, buď „mini“ s nádobou o objemu 0,3 l, nebo větší, s objemem 0,75 l. Právě ten je určen pro domácí grappu.

Nebo máte v rodině spíše milovníka grilování? Pak můžete zkusit praktickou řadu na grilování v hliníkovém kufříku od německé značky Kűchenprofi. Už samotný název říká, že sada uspokojí i profesionálního kuchaře, nechybí v ní vidlička, obracečka, kleště ani kartáč na čištění grilu.

Koupit někomu obraz do bytu je hodně odvážné, pokud neznáte dokonale jeho vkus, ale co takový obraz z mechu? Darovat můžete jak hotový obraz (každý je originál, floristka vkládá mumifikovaný mech i další přírodniny do dřevěného rámu upraveného betonepoxem), nebo pořídit sáčky různých druhů upraveného mechu, s nimiž si obdarovaný může vyrobit vlastní obraz nebo dekoraci.



Kompletně ručně vyrobený obraz s dřevěným rámem, který je nejprve potažen odolnou stěrkou Betonepox a následně vystlán živým, avšak mumifikovaným mechem, má životnost řadu let.

Speciální úprava zaručuje „životnost“ mechu minimálně pět let. Nic nemusíte zalévat, dokonce ani rosit, jen občas „vyfoukat“.

Potřebujete miniaturní zeleň do malého bytu? Pak je ideální „zahrada na niti“. Když před několika lety začala Lenka Hrubá, zakladatelka „Zahrady“, vyrábět kokedamy, tedy rostliny zavěšené ve vzduchu, která mají kořeny schované ve směsi substrátů, nebylo to překvapení pouze pro znalce Japonska. Tam se s ohledem na nedostatek místa v bytech zaměřují na pěstování rostlin tímto způsobem už řadu let.

Něco pro milovníky zlata i bílého kovu

Zejména mladá generace dává přednost abstraktnímu umění i dekoracím v trendových barvách. S návratem „zlata“ do interiérů můžete mít úspěch třeba s dekorací v podobě zlatého kruhu či stromu od značky Kaemingk.

Ta patří už 75 let k předním světovým výrobcům dekorativních předmětů. Každý z kusů je originál, jde o ruční výrobu z hliníku, který je následně upravený nástřikem evokujícím barvu zlata.

Dekorace v podobě zlatého kruhu či stromu od značky Kaemingk patří k nadčasovým bytovým doplňkům, které lze použít v moderním i stylovém interiéru.

Ve „zlatém provedení“ můžete koupit i globus na podstavci od nizozemské značky Koopman založené v Amsterdamu už v roce 1937. Když je nyní výrazně omezené cestování, může si to obdarovaný alespoň vyzkoušet doma na globusu.

Preferuje obdarovaný jen „bílý“ kov? Pak můžete vyzkoušet praktický a hodně netradiční nástěnný věšák Sphere od značky Philippi. Do misky věšáku lze odložit cokoliv, od klíčů, mobilu, brýlí až po rukavice nebo sluchátka. Pokud použijete věšáků víc, vytvoříte zajímavou předsíňovou stěnu i v hodně malé prostoru.

Na leštěný hliník se německá společnost zaměřuje. Byla založena roku 1992 nadaným Janem Philippi, za jehož jménem stojí výjimečný design a smysl pro prvotřídní kvalitu. Rád spolupracuje s předními designéry a i díky tomu sbírá četná světová ocenění za design.