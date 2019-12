Dárky, které nadchnou obdarované, užije si je však celá rodina

Věnovat dárek, který budu sám používat nebo z něj bude mít užitek celá rodina? To není nic výjimečného. Třeba takový akušroubovák, zejména v případě jednodušších přístrojů, patří k oblíbeným dárkům pro muže. Jenže někde ve „skrytu duše“ se už mnohá žena těší na to, jak si s tímto pomocníkem poradí sama při montáži nábytku, protože nechce čekat na to, až si muž udělá čas…

Sušička AEG Absolute Care dokáže pomocí technologie SensiDry sušit oděvy i při velmi nízké teplotě díky speciálním senzorům.

Sušička prádla ušetří sice zejména ženám spoustu práce s věšením i sušením prádla, ale používat ji může celá rodina. Intuitivní ovládání připomínající displej mobilu zvládnou i dospívající, kteří občas plní koš špinavým prádlem ze svých sportovních aktivit neuvěřitelným tempem.

Program „košile“ zase ocení i muži, kteří se v době nepřítomnosti partnerky někdy dost těžce potýkají s žehličkou.

Dárků, které ocení celá rodina, je však celá řada.

Mamince pro radost, všem pro pohodlí

Sušičky prádla dnes už představují standardní vybavení domácnosti, zejména ve městech. Odpadly i výhrady vůči jejich spotřebě, třeba kondenzační sušička AEG Absolute Care T8DBK68WC s desetiletou zárukou na invertorový motor je v energetické třídě A+++. Přitom zvládne najednou usušit i osm kilogramů prádla.

Díky 14 programům usuší ručníky, povlečení, sportovní oblečení či kousky z vlny a hedvábí, patentovaný proces sušení totiž brání srážení citlivých tkanin, prádlo se v ní při sušení nemačká, takže žehličku můžete takřka odložit.

Sušička je totiž schopna pomocí technologie SensiDry sušit oděvy při velmi nízké teplotě. Využívá senzory, které dokážou vyhodnotit cyklus sušení, jeho délku i volbu použité teploty.

Dárek, který usnadní sušení a „ruší“ žehlení prádla, pořídíte už za necelých 13 tisíc. Úspora času je však k nezaplacení.

Malý, ale šikovný

Pravidla pro nákup akušroubováků jsou poměrně jednoduchá: důležitá je hmotnost, počet rychlostních stupňů a parametry akumulátoru.Aku šroubovák by měl mít lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor neboli baterii.

Akumulátorový kombinovaný šroubovák Bosch GSB 12V-15 bývá označován jako nejkratší silák 12 V s funkcí vrtání s příklepem. Díky jeho rozměrům s ním lze dobře pracovat i v omezeném prostoru.

Důležitá je také kapacita baterie, která se uvádí v ampérhodinách. Pro častější a náročnější použití se vyplatí 1,5 Ah. Třetím parametrem je napětí, které se pohybuje zpravidla v rozmezí od 3,6 do 36 voltů.

Nižší vystačí pro šroubování třeba demontovaného nábytku z obchodních řetězců, pro vrtání s příklepem doporučují odborníci napětí vyšší. Šroubováky s napětím 14,4 V zvládnou už i hodně náročnou práci. Jen pozor na náhodné výhodné koupě, plagiáty třeba značky Bosch bývají na první pohled k nerozeznání od originálu.

Tiskárna pro celou rodinu

Multifunkční tiskárnu využije občas snad každý člen domácnosti. Vytisknete na ní třeba potřebné podklady, ale třeba takový Canon PIXMA TS8350 dokáže velmi dobře vytisknout i fotografie (a máte dárek pro babičku – stačí je dát do alba nebo do rámečku…) Za minutu zvládne 15 černobílých nebo deset barevných fotografií.

Multifunkční tiskárna zvládne tisk fotografií, ale i výrobu samolepek na nehty.

Zvládne však i výrobu samolepek na nehty: aplikace Nail Sticker Creator for Canon propojí mobily s tiskárnami, samolepicí papír se vloží do speciální vložky tiskárny a pak už stačí jen stisknout příslušné tlačítko. Podobně lze vyrobit i potisky na CD. A cena? Lehce přes čtyři tisíce korun.

Pomocník nejen pro turisty

Vypadává u vás občas elektrický proud nebo rádi jezdíte na výlety? Ruční svítilnu Sencor SLL 49 oceníte nejen při outdoorových aktivitách. Má totiž až extrémně silný světelný tok 1500 lumenů, posvítí vám tak až na vzdálenost 500 metrů.

Ruční svítilna Sencor SLL 49 má extrémně silný světelný tok 1500 lumenů, posvítí vám tak až na vzdálenost 500 m.

Nemusí však „zářit“ jako supersilný reflektor, podle situace můžete zvolit jeden ze tří režimů svícení: blikací mód, 30% a 100% svícení. Regulovat lze také šířku paprsku. Svítilna je vybavena LED žárovkou (20 WATT) a napájením 9V (6x AA baterie). Doporučená akční cena je 499 Kč.

Myčka pro jednoho

Zůstal sám některý z vašich rodičů nebo hledáte dárek pro potomka, který bydlí v pronajatém malém bytě? Určitě by ocenili kompaktní myčku nádobí Electrolux, která zvládne umýt nádobí pro šest osob a přitom má rozměry pouze 43,8×55×50 cm (vך×h), energetická třída je A+, spotřeba vody 6,5 litru.

Byť má kompaktní myčka nádobí Electrolux rozměry pouze 43,8×55×50 cm, zvládne umýt šest sad nádobí najednou.

Takzvaný party program trvá pouhých 20 minut, což ocení domácnosti s menším množstvím nádobí. Z pronajatého bytu ji snadno převezete do jiného na zadním sedadle v autě...

Myčku můžete postavit třeba jen na kuchyňskou desku, takže se k ní senior nemusí vůbec shýbat. Není tak ani nutné řešit úpravu kuchyňské linky, u níž se s myčkou nepočítalo. Cena převyšuje jen o něco málo šest tisíc korun.

Zdraví je třeba hlídat

Pokud si v domácnosti hlídáte kvalitu vzduchu a potřebujete vědět, jaký je vzduch třeba v dětském pokoji, můžete i jako dárek koupit inteligentní senzor kvality ovzduší v interiéru Netatmo.

Nenápadný a nevelký přístroj měří kvalitu vzduchu, jeho vlhkost, teplotu i hluk. Okamžitě upozorní uživatele, co je potřeba změnit. Doporučená cena je 2 999 korun.

Vůně z přírody

Muži a ženy se jen málokdy shodnou ve výběru vůní. Výjimkou bývají dřevité tóny a vůně pikantního koření. Právě takové jsou typické pro africký ostrov Zanzibar. A přesně tak, ještě obohacený o zelené tóny, voní luxusní tyčinkový difuzér od belgické značky Onno z kolekce Sphere – Zanzibar.

Flakony pro difuzéry i svíčky kolekce Sphere vznikají v Evropě, vůně je však inspirovaná ostrovem Zanzibar.

Může jej darovat muž ženě stejně tak jako žena muži. Designové broušené silnostěnné skleněné nádoby difuzéru (i svíček se stejnou vůní) vyrábějí nejlepší evropští řemeslníci.

Vůně je výsledkem práce parfumérů v Grasse, srdci světového parfumářství. Difuzér v luxusní černé krabičce se zlatým logem a objemem 500 ml přijde na 2 730 korun.