Češka v Sydney. Za studenou vodu se neplatí, byt lze zařídit i zadarmo

V Austrálii je velmi populární sdílené ubytování, které je pro studenty cenově dostupné. V takovém bytě se často sejde i šest lidí. Ve větším domě je bydlících i osmnáct. To byl i můj případ.

Po příjezdu jsem chtěla potkat nové lidi a vyzkoušet si pravý studentský život. Nastěhovala jsem se do dvoupodlažního domu, který měl tři koupelny, dvě kuchyně a devět pokojů. V nich se dalo bydlet jednotlivě nebo po třech. Já zvolila variantu bydlení ve třech, a poznala tak kamarádky ze všech koutů světa.

V domě jsem vydržela rok, a byla to skvělá zkušenost na začátek. Na zahradě jsme se všichni scházeli, společně grilovali a povídali si. Problém byl pouze se střídáním o koupelnu. Kvůli rannímu čekání jsem pak přišla do školy či práce pozdě.

I to byl jeden z důvodů, proč jsem se nakonec rozhodla jít vlastní cestou a pronajala si sama malý byt přímo na Bondi Beach. Byt je dvoupokojový s malým tzv. sun roomem. To je sluneční místnost, která je zde velmi oblíbená, a používá se ke studování nebo relaxaci. Je téměř v každém bytě.

Kuchyň je malá, ale na to mé vaření stačí. Velmi jednoduše zařízená koupelna s vanou plní svůj účel výborně. Prádelna se nachází na chodbě, kde má každý z nájemníků svou pračku.

Byt jsem z velké části zařizovala v Ikee. Velkou zajímavostí v Austrálii je, že si zde lidé mohou vybavit byt skoro zadarmo z ulice. Australané rádi mění a rekonstruují svá obydlí. To, co se jim už doma nehodí, proto dají na ulici s milým vzkazem: Please take it for free. Proto se vám může stát, že na ulici narazíte na skoro novou pohovku, lampu, stolky, skříně atd. Tak to zde prostě chodí, použít a znovu využít.

Lokalita, kde nyní bydlím, je pět minut chůze vzdálena od hlavní pláže Bondi. Je tady čisto a všude spoustu kavárniček, kam se dá zajít na dobrou snídani. Také já jsem se zde naučila užívat si snídaně venku. Ráda si sama uvařím oběd nebo večeři, ale snídani si nejlépe vychutnám s výhledem na oceán, tak jako většina místních.

Pohled na Bondi Beach před požáry (vlevo) a během požárů, kdy je vše zahaleno kouřem.

V bytě mi asi nejvíc chybí povolení vlastnit zvíře, naštěstí ke mně čas od času zavítá sousedův ryšavý kocour Mango. Jako kdyby tušil, kdy zrovna potřebuji zvířecí pozornost.

Co se nákladů na bydlení týká, asi nejvíc mě překvapila cena za internet, který mě stojí měsíčně v přepočtu 1 000 korun.

V bytě platím pouze za teplou vodu (studenou ne) a za elektřinu. Energie mě v průměru čtvrtletně vychází na 2 700 korun. Nájem se platí týdně, obvykle od

4 tisíc do 8 tisíc korun, velmi záleží na lokalitě. Nutno dodat, že jsou zde úplně jiné a samozřejmě vyšší příjmy než v České republice.

Austrálie nyní bojuje s těžkou situací rozsáhlých požárů. Je to velké globální téma a lidé zde jsou zdrceni ztrátami. Hasiči vytrvale bojují a déšť nepřichází.

Sydney jako takové nebylo přímo v ohrožení plamenů, zato se tady skoro každý den objevil smog a kouř, který způsoboval dýchací obtíže a špatnou viditelnost.

Pro lidi zasažené touto katastrofou se pořádají sbírky tady i po celém světě. Pojišťovny už zvedly sazby na pojištění nemovitostí v rizikových oblastech. Doufejme, že se boj s požáry co nejdříve podaří vyhrát. Tato krásná země, lidé a zvířata si utrpení opravdu nezaslouží.