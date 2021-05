Vysněný srub si postavili v přírodním parku za Prahou. Přálo jim štěstí

Vesnička v přírodním parku Velkopopovicko, kde končí silnice, leží v údolí obklopeném lesy, loukami a pastvinami, a když sem oba zavítali na kole, věděli, že právě tady si chtějí užít zaslouženého odpočinku.



„Náš pozemek býval zahradou a zdálo se nám téměř jako zázrak, že byl na prodej,“ říká Ivan. „Sice je velmi malý, má asi jen pět set čtverečních metrů, není tu kanalizace ani vodovod, ale krásné okolí, výhledy a ticho rozhodly. Navíc jsme už předem věděli, že chceme srub stavěný kanadskou technologií, a sem by se podle nás hodil.“

Jejich názor ale nesdíleli úředníci z odboru životního prostředí. Srub nejprve kategoricky odmítli, nicméně po určité době se nechali logickými argumenty přesvědčit. Určili několik podmínek, které nebylo obtížné dodržet – například sklon střechy nebo barvu střešní krytiny. „To nás trochu překvapilo, protože střechy ve vesnici jsou vesměs pestré, ale byl to přijatelný kompromis za to, že si budeme moci splnit svůj sen.“



Problémy neexistují, člověk je problém

V té době už měli vyhlédnutého nejen dodavatele, ale také projektanta. „Projektování bylo velmi plodné a pro nás hodně přínosné. Zvolili jsme totiž typový projekt z nabídky dodavatele a spolu s projektantem jsme ho ještě upravovali podle vlastních představ. Na jeho doporučení jsme prodloužili zastřešení terasy, na které se dnes dá díky tomu sedět i za deště nebo za odpoledního horka,“ chválí si Ivan.

Aby si ověřili, že bydlení v masivní dřevostavbě je skutečně takové, jak o něm četli, strávili prodloužený víkend ve srubu v Janských Lázních. Rozhovor s jeho majitelem přispěl k tomu, že se rozplynuly i poslední pochyby.

„Netlačil nás čas, měli jsme kde bydlet, navíc jsme v té době ještě oba chodili do práce, takže jsme nechtěli nic uspěchat. I dodavatele jsme vybírali poměrně pečlivě a štěstí nám v tomto směru vůbec přálo, protože také při zajišťování řemesel jsme se setkali jen s profesionálním přístupem a perfektně odvedenou prací.“

Nebýt dodavatele, nemusel nakonec stát ani tento dům. Při zajišťování hypotéky se totiž ukázalo, že srub je pro banku velký problém, protože jeho výroba a zkušební montáž, které už je třeba financovat, neprobíhají na pozemku žadatele o hypotéku, ale ve výrobní hale firmy. Na radu dodavatele se ale Majka s Ivanem obrátili na jinou pobočku téže banky, kde už několik jeho předchozích klientů o hypotéku úspěšně žádalo, a problém byl vyřešen. „Vždycky záleží na lidech, ve skutečnosti vlastně ani žádný problém neexistoval,“ konstatuje Ivan.

Ve vlastní režii

Když se sympatických majitelů ptáme na to, jak probíhala stavba, dostaneme jen stručnou odpověď: „Úplně v klidu, výborná parta šikovných tesařů tady asi měsíc bydlela v maringotce, my jsme se jen občas přijeli podívat, jak jim dům roste pod rukama.“

Stejně hladce vznikla i základová deska, kterou si srubaři převzali bez jediné výtky, a štěstí měli majitelé také na dodavatele ostatních řemesel, protože srub si objednali ve stadiu k dokončení. „Měli jsme zastřešenou stavbu s osazenými okny a dveřmi, na ostatní práce jsme si vždy sehnali řemeslníky nebo firmu z okolí,“ vysvětluje Ivan.

Leckdo by mu mohl závidět, protože právě dodávka hrubé stavby a dokončování po řemeslech bývá nejsložitějším způsobem stavby rodinného domu. Tady osud ale žádné hororové scénáře nepsal, možná i díky pozitivní energii, která prýští nejen z obou majitelů, ale i ze zdejšího kraje. Ivan to nakonec potvrzuje: „Od té doby, co jsme se nastěhovali, klidně a tvrdě spím, zdají se mi barevné sny. Nic lepšího jsem si nemohl přát.“

Technické parametry

Zastavěná plocha: 80 m²

Užitná plocha: 128 m²

Konstrukční systém: srubová konstrukce ze smrkové kulatiny, podélný W spoj s paměťovou páskou a výplní minerální vatou, spáry tmelené

Venkovní nátěr: impregnační olej Delta Hydrostop Plus, dub světlý

Vnitřní nátěr: podlahový tvrdý olej Kreidezeit

Izolace střechy: minerální vata

Vytápění: podlahové elektrické kabely v přízemí, v patře přímotopy; krbová kamna; roční náklady na veškerou elektřinu cca 30 tisíc korun

Úprava typového projektu: Daniel Vlček

Realizace hrubé stavby: Haniš srubové domy s.r.o., 2014

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.