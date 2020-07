Srub na bydlení dokonale promysleli. Má ohromný sklep a dvě jezírka

Srub jsme si stavěli s manželem pro sebe takříkajíc na míru, protože děti už jsou velké a nebydlí s námi. Dům je v podstatě třípodlažní. Má sklep, přízemí a první patro, kde je však pouze koupelna a hostinský pokoj, jinak je ten prostor otevřený.

Věděla jsem, že chci ohromný sklep. Jen málo nových domů je podsklepených, a to je chyba. Sklep je základ, prostorné sklepení znamená pohodu v domě. Ve všech starých domech byly sklepy, v nichž naši předkové uchovávali vše, počínaje ledem a pivem a konče bramborami. Do sklepa je možné vše uklidit, kolem domu je pak čisto, muži si tam mohou udělat dílnu, své království, kde si odpočinou.

Člověk dnes potřebuje k životu spoustu věcí, ale když si pořizuje bydlení, většinou na to nemyslí. Protože jsem však tyto zkušenosti již měla, sklep jsem považovala za nezbytnost. Jsou v něm uloženy sezonní věci, kufry, kola, zahradní technika, kompletní technické zařízení, prádelna, velká šatna a garáže.

Vlastní životní prostor v domě je čistý, bez velkých úložných skříní, komod a podobně. Abychom se mohli dívat jen na to dřevo. Ani na zahradě nejsou žádné další stavby: kolny, přístavky a podobně, vše je pod zemí. A protože je dům zasazený ve svahu, vede ze sklepa i přímý výstup na zahradu.

Za promyšlený považuji systém vytápění. V domě jsou dva krby, jeden jednoduchý, bez krbové vložky, aby bylo možné vnímat přímé teplo. Druhý krb je vybaven krbovou vložkou o velkém výkonu a z něj jsou vyvedeny teplovzdušné rozvody po celém domě. Topí se v něm velkými poleny a já jsem si vymínila spad popela do nádoby ve sklepě, aby při čištění nevířil po místnosti.

Za pozornost stojí také vzduchotechnika. Vzduch je nasáván v nejteplejším místě domu a veden do sklepa, kde projde přes filtry, vyčistí se od prachu a pylů a vychází v nižších bodech domu, aby docházelo k lepší cirkulaci tepla.

Vzduchotechniku jsem si vymyslela sama, tato problematika mě zajímá i ze zkušenosti – otevřenými okny se dostává do domu spousta prachu a pylu, hledala jsem tedy kvalitnější způsob ochlazování domu. Rozvod je možné připojit na chladicí jednotku. Ale pravdou je, že dům sám o sobě se nepřehřívá, takže vzduchotechniku nepoužíváme příliš často.

Ještě bych se ráda zmínila o jedné důležité věci. V masivních dřevostavbách nelze nic dodatečně opravovat, platí to i pro rozvody elektřiny. Když někde zapomenete zásuvku nebo vypínač, není možné je dodatečně posunout, dodělat, všechno musí být vymyšlené předem.

A stejně to není nikdy dokonalé, protože co konkrétně potřebujete, zjistíte až v momentě, kdy v domě začnete žít. My jsme elektrickou soustavu domu vyřešili inteligentním systémem. Udělali jsme pouze základní rozvody a doplnili je bezdrátovými vypínači, dům ovládáme počítačem. Na soustavu jsou napojeny i spotřebiče, vytápění, různá čidla, zabezpečovací systém.

V blízkosti pohovky v obývacím pokoji je jednoduchý krb bez krbové vložky. Živý oheň a přímé sálavé teplo navozují příjemnou atmosféru.

Co byste poradila budoucím stavebníkům?

Každý by měl stavět dům podle vlastních představ a potřeb, investoři by měli být hned od počátku stavby „u toho“ a přemýšlet o všem, co se právě děje. A před stavbou domu by měli mít něco „odžito“, aby věděli, co přesně potřebují: třeba dvě ložnice, nebo naopak, že si nepřejí společný otevřený prostor s kuchyní a obývacím pokojem, bez ohledu na to, jaké jsou trendy.

Domem bychom si současně měli splnit nějaké své přání, pořídit si něco, co sice nezbytně nepotřebujeme, ale čím si jednoduše uděláme radost – zahrádku, kulečník, wellness…

Technické ukazatele:

Zastavěná plocha: 210 m²

210 m² Užitná plocha: 590 m²

590 m² Konstrukční systém: masivní srubová konstrukce, druh dřeva – smrk

masivní srubová konstrukce, druh dřeva – smrk Ošetření stěn: interiér – vosk, exteriér – pigment s vrstvou saflorového oleje

interiér – vosk, exteriér – pigment s vrstvou saflorového oleje Teplo: teplovodní vytápění – podlahové topení – zdroj – dvě tepelná čerpadla země/voda, otevřený krb, krb s krbovou vložkou a teplovzdušnými rozvody

teplovodní vytápění – podlahové topení – zdroj – dvě tepelná čerpadla země/voda, otevřený krb, krb s krbovou vložkou a teplovzdušnými rozvody Realizace: Sruby Pacák

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.