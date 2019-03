Za pět měsíců bylo hotovo. Nová roubenka je pro manžele splněným snem

Masivní dřevostavba potřebuje prostor, to je známá věc. Zuzana s Ottou, majitelé vzdušné a velkoryse koncipované roubenky, vzali tuto pravdu za svou a ke svému pozemku časem připojili ještě další tři volné parcely v sousedství. Do oken jim tak nehledí nikdo jiný než pasoucí se koně.

Roubenka je postavena z vysušeného lepeného smrkového dřeva, sedání stavby bylo proto minimální. „Museli jsme pouze nepatrně seřídit dveře, jinak bylo vše v pořádku,“ vysvětluje Zuzana. „Z hlediska materiálu jsme však příliš na výběr neměli. Manžel chtěl původně cedr, ale protože jsme byli limitovaní časem a na cedr bychom museli čekat dva roky, zvolili jsme smrk.“

Pravdou je také, že cena cedrového domu by byla výrazně vyšší. I dům ze smrkového dřeva byl celkem finančně náročný, protože je poměrně velký. Ovšem hlavním ukazatelem byl čas. Stavba je velmi dlouhá a trámy takových rozměrů je možné zhotovit pouze z lepených profilů. Navíc jde o dřevo lepené a vysušené, stavba je tedy stabilní.

Dřevo je krásné, a to jak samo o sobě, tak ve spojení s jinými materiály. „Dřevěný dům byla pro nás jasná volba. Nám se velmi líbí kombinace dřeva, kamene a skla, navíc sem na toto místo se dřevěný dům velmi hodí. Nadto manžel má dřevo rád a má k němu silný vztah, protože vyrostl v lese. To byl také jeden z důležitých důvodů pro stavbu domu ze dřeva. Líbí se nám, jak to v něm voní, když vejdeme dovnitř. A pocitově se tu cítíme lépe, když se tu v zimě topí na stejnou teplotu, jakou jsme mívali ve zděném bytě, je tu příjemněji.“

Kolem domu je pěkně vzrostlá zahrada s květinovými záhonky, část je vyčleněna pro sad. Již nyní je zde přes třicet ovocných stromků. Na pozemku jsou připravené i veškeré potřebné přípojky k bazénu, v plánu ale zatím není.

„Dokud jsme pouze dva, stačí na relaxování po návratu ze zaměstnání nebo po práci na zahradě ideálně vířivka. Celá zahrada zatím není hotová, příští rok bychom chtěli vybudovat jezírko, takže upravený trávník je zatím pouze v sadu, do okolí domu budeme ještě zasahovat,“ říká Zuzana.

Úprava zahrady je zde celkem pracná, kultivaci ztěžuje velmi kamenitá půda. Vždy je nejdříve třeba místo vyčistit, kameny jsou pak opět v zahradě využity na vytváření valů a členitých ploch.

Centrální obytný prostor je laděn do teplých hnědých odstínů.

Názor majitelů:

S domem jsme určitě spokojeni, odlišně bychom řešili jen drobnosti, na které se přijde po nastěhování a užívání domu. Například okno v kuchyni. Dříve jsem také měla nad kuchyňskou linkou okno, ale velké. Tady jsem si ho tedy přála také, ovšem měla jsem zvážit výšku, mohlo být o jeden trám výš, to by nebyl problém, a já bych viděla ven. A stejné je to s vedlejším oknem – je z něj vidět jen do vířivky. Chtěla jsem také vyšší kuchyni, ale to bylo opět limitováno výškou okna. Ale nejsou to zásadní nedostatky.

Dům byl postavený za šest dní, přestože to bylo v zimě, dělníci pracovali od rána do večera a nezastavili se. Dokonce i na oběd chodili na etapy, střídali se. Také bylo pěkné, že jsme od řemeslníků vždy získali doporučení na další profese, které jsme potřebovali. Stavební firma nám poradila okenáře, ti nám zase doporučili truhláře, který vyrobil absolutně všechno – kuchyni, vestavěné šatny, stolky a velký stůl, kromě kancelářského vybavení vlastně veškerý nábytek.

Truhlář pak navrhl dodavatele domácích spotřebičů, protože jsem chtěla do jisté míry méně obvyklé a luxusní vybavení a nemohli jsme ho sehnat. Jiní naši řemeslníci nám poradili prodejce světel, vše na sebe navazovalo. Vznikl takový pěkný řetěz, postupně jsme získávali další články, až jsme dokončili a vybavili celý dům.

Technické ukazatele:

Zastavěná plocha: 438,8 m²

Obytná plocha: 208 m²

Konstrukční systém: TRIO hranoly na pero/drážka, sloupková konstrukce z KVH hranolů

Ošetření stěn: bez ošetření

Teplo: tepelné čerpadlo země–voda, podlahové vytápění, krbová kamna

Projekt: architekt Viktor Fehrer

Realizace: Bartoš Dřevostavby, PFF - stavební společnost

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.