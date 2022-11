S plovoucí podlahou se můžete stěhovat i z podnájmu do podnájmu

Lepené podlahy, jak vyplývá z názvu, jsou celoplošně (pevně) přilepeny ke spodní podkladní vrstvě. Oproti tomu plovoucí podlaha na podkladu volně leží. Jednotlivé dílce/lamely plovoucí podlahy se mohou spojovat lepidlem v drážkách, dnes však už převažuje spíš suchý způsob bez lepidla, takzvaný zámkový spoj.

Vinylové podlahy se nabízejí jak pro zámkovou pokládku, tak pro plošné lepení.

Plovoucí způsob rozšířily v osmdesátých letech minulého století laminátové krytiny, které jako první přišly se zámkovými spoji, dřív než se objevily u dřevěných podlah.

Samozřejmě vždy záleží na prvotním zvážení, co člověk od podlahy očekává, jaké situace mohou nastat. Od toho by se měla odvíjet i volba způsobu pokládky. Takovým základním kritériem je čas, respektive délka doby, na kterou si chcete podlahu pořídit.

„Současná společnost žije rychlejším tempem, než bylo zvykem u našich rodičů a prarodičů. Tehdy bylo standardní, že se pořídila jedna věc, která v rodině fungovala desítky let, ať už to byly spotřebiče, nebo zařizovací předměty. Dnes lidé žijí rychleji, všechny tyto věci se mění častěji, včetně podlah. I to nahrává plovoucímu způsobu,“ říká Milan Mrkáček ze společnosti Kratochvíl parket profi.

Výhody plovoucí podlahy

Pokud počítáte s podlahovou krytinou jen na určité časové období a tušíte, že ji budete chtít za deset či patnáct let měnit, tak byste měli uvažovat o plovoucí podlaze, protože následná výměna je podstatně rychlejší, snazší, bez stavebního ruchu a cenově méně náročná než v případě celoplošně lepené podlahy.

A nejen to. Fenoménem současné ekonomické situace je stoupající zájem o nájemní bydlení, což je další příležitost uvažovat o plovoucí pokládce.

„Pokud bydlíte v nájemním bytě a nelíbí se vám tam podlahy, asi je nebudete vytrhávat, když po skončení nájmu budete muset uvést byt do původního stavu. Můžete však na stávající a nevyhovující krytinu položit plovoucí, kterou v okamžiku, kdy vám nájemní smlouva skončí, lehce rozeberete (na rozdíl od celoplošně přilepené krytiny) a odnesete si ji třeba do nového podnájmu,“ radí Milan Mrkáček z KPP.

Kvalita podkladu

Všechny podlahové krytiny potřebují suchý, pevný a rovný podklad. Zejména z pohledu pevnosti v tahu však lepené podlahy vyžadují dokonalost. Jinak bude vhodnější instalace krytiny plovoucím způsobem. Samozřejmě nesmí docházet k vertikálním pohybům podkladu, podklad se nesmí houpat – to je základní podmínka pro pokládku plovoucím způsobem i lepením.

Každá krytina totiž v rámci svého životního cyklu vlivem klimatických podmínek pracuje – roztahuje se a smršťuje. A pokud je krytina přilepena, tak podklad musí mít takovou pevnost, aby tyto pohyby krytiny zvládl vyrovnat, což může být občas problém u rekonstrukcí; podklad se tváří, že je rovný, suchý, ale v rámci pevnosti není bez další úpravy dostatečně pevný pro lepení.

Design a plocha

I když to zatím vyznívá, že benefity plovoucí pokládky převažují nad plošným lepením, i celoplošné lepení má své výhody, které plovoucí pokládka nedokáže nabídnout. Takovou výhodou je třeba instalace větších jednolitých ploch bez dilatačního přerušení, tedy bez přechodových lišt (prahů) mezi místnostmi.

Zatímco v oblasti technologických vylepšení mohou být voděodolné laminátové krytiny „ohňostrojem“ inovací, z pohledu designu nabízejí návrat do klidných vod dekorů pro konzervativního zákazníka.

Pokud pokládáte krytinu plovoucím způsobem, musí být dodrženo oddělování jednotlivých ploch, což znamená, že ve dveřích musí být ponechána mezera mezi krytinou a je nutné tam použít přechodové lišty.

V případě celoplošného lepení je možné pokládat členité plochy v jednom kuse, což může z pohledu designu lépe vyhovovat.

Oprava podlahy

Oprava podlahy je možná u obou variant pokládek. Plovoucí pokládka nabízí dva způsoby opravy; prvním, časově náročnějším způsobem je demontáž celé podlahy až k lamele, kterou je třeba vyměnit, a opětovné složení krytiny. Druhou možností je výměna jednotlivých dílů uprostřed plochy, ale realizátor musí mít správné „know how“.

U lepené pokládky je výměna dílu v ploše relativně snazší. Přesto je také pracná – v podstatě to je hodinářská práce a realizátor musí mít zkušenosti a být manuálně zručný. A také trpělivý, aby nepoškodil vedle ležící dílce.

Třívrstvá dřevěná podlaha je díky novým technologiím vhodná už i do kuchyně.

„Oprava je tedy možná u obou způsobů pokládek, ale zatímco položit plovoucí podlahu zvládne i šikovný kutil, tak u výměny dílce už to není tak snadné a z pozice kutila bych se do toho nepouštěl, a to ani u lepené, ani u plovoucí podlahy,“ radí odborník Mrkáček.

Podlahové topení

Pokládka podlahové topení je možná u obou typů podlah. U celoplošného přilepení má podlaha lepší tepelnou vodivost, respektive nižší tepelný odpor, ale jde o takové hodnoty, které jsou pro běžného uživatele těžko rozeznatelné.

Pokud mluvíme o elektrickém podlahovém topení, tak pro lepenou podlahu musí být topení zalité mazaninou, aby lepená podlaha měla pevný podklad. U plovoucích krytin lze topné systémy instalovat na podklad a rovnou na ně položit krytinu.

Akustika

V rámci akustiky mají oba systémy pokládky odlišné vlastnosti. U podlah řešíme dva druhy akustiky – zjednodušeně řečeno akustiku v místnosti, tedy hlučnost krytiny, kterou vydává při chůzi nebo při jejím používání, a tedy zvuky, které vrací do místnosti, a pak akustiku z pohledu přenosu zvukových vln do konstrukce budovy a tedy zvuky v místnosti pod podlahou.

Pokud je porovnáme, tak v případě plovoucí pokládky je krytina hlučnější v rámci místnosti, kde ji používáme, ale nepřenáší tolik zvuky do dalších místností. U lepených podlah to je obráceně – přilepená krytina je v rámci místnosti tišší, ale může docházet k přenosu zvukových vln do místností, které jsou zejména v patře pod tou krytinou.

Dřevěná podlaha je díky novým technologiím vhodná už i do kuchyně.

Vlhkost

Co se týče vlhkosti, je spíš než pokládku třeba zohlednit vhodnost samotné krytiny. Požadované hodnoty vlhkosti podkladu i prostředí jsou totiž stejné u obou typů pokládky. Spíš je třeba zvážit, zda je daná krytina vhodná pro vlhké prostředí. V případě celoplošného přilepení krytina snese horší podmínky, protože lepidlo podrží krytinu při vyšších hodnotách než u plovoucího způsobu. Na druhou stran,u v případě dlouhodobě trvajících vlhkých podmínek může dojít k nevratnému poškození krytiny.

U laminátových podlah většina výrobců vyloženě nedoporučuje celoplošné lepení. Důvod je ten, že u laminátů je obvykle nosičem HDF deska, která reaguje na změny vlhkosti, tedy pracuje. A celoplošné přilepení by bránilo tomuto pohybu, takže by mohlo dojít k poškození krytiny.

Schody

V obecné rovině nehraje z pohledu pokládky prostor až takovou roli, přesto jsou místa, kde je nutné krytinu vždy přilepit, a to jsou schody!

Hybrid mezi lepenou a plovoucí pokládkou

Krytiny SPC (z angl. Stone Polymer Composit), označované také jako SPC rigidy, jsou vyrobené ze směsi drceného kameniva, tedy minerálů. Bývají proto nazývány podlahami minerálními (například značky KPP, Wineo, Kährs či Arbiton).

Hybridní nejsou jen auta, ale i podlahy. Existují totiž podložky, zejména protihlukové, které nabízejí benefity obou pokládek.

„Podlahář v takovém případě nepoužívá lepidlo, ale na podklad položí na volno jen podložku, která má na vrchní straně fólii (například Silent Premium), pod níž je lepicí vrstva. Fólie se těsně před pokládkou krytiny strhne a přímo na lepicí vrstvu podložky se aplikuje krytina. Po zaválcování a zaschnutí drží krytina přímo na podložce, nikoli na podkladu,“ představuje třetí variantu pokládky Milan Mrkáček.

Takové řešení výrazným způsobem zvyšuje akustický komfort krytiny a současně máte celoplošně přilepenou krytinu, kterou však můžete kdykoli bez poškození podkladu demontovat.