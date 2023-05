Podlahy z kameniva vypadají na pohled i dotyk jako z masivního dřeva

Suky či kresbu dřeva na podlaze nejen vidíte, ale u nových podlahových krytin v daném místě i cítíte. Tato synchronizace mezi pohledem a skutečnou strukturou povrchu však nebývá u dřevěných dekorů „umělých“ krytin běžná.

Proti vinylovým podlahám má SPC podlaha větší tvarovou stabilitu, přesto je měkká (oproti například laminátovým podlahám), na dotek teplá, pružná, mírní nárazy apod. To hodně oceníte v dětských pokojích.

Zatímco dřevěné podlahy „vyrostly“ jako stromy, takže každá lamela představuje originál, u všech ostatních krytin vyráběných „průmyslově“ s dřevěným dekorem (vinyly, lamináty, SPC...) je přirozenost celkového dojmu podlahy ovlivněna mírou opakovatelnosti jednotlivých lamel.

Dřevěný design totiž vytváří dekorativní povrchová fólie na lamele, velmi zjednodušeně tisk na fólii. A četnost těchto různých designů lamel určuje, nakolik podlaha v ploše pak působí věrohodně jako dřevěná. Obvykle se design opakuje každou šestou lamelu, která má stejné prvky, suky, praskliny, kresbu dřeva.

Unikátní prvky

Výrobci se proto rozhodli používat více unikátních prvků. Například u nové kolekce minerálních krytin Arbiton Woodric Eir v rámci jednoho dekoru existuje hned deset unikátních lamel s více než 40 různými prvky, jako jsou suky, praskliny, kresba dřeva atd. I pro „bystré oko“ je tak reálnost a věrohodnost dřevěné podlahy v ploše skutečně vysoká. Přispívá k tomu i možnost matného provedení.

„Nižší opakování každých deset lamel je důležité. Pokud jsou totiž na lamele výraznější prvky, třeba suky, odstínové změny, praskliny, tak při nižším opakování je člověk tolik nepostřehne a podlaha nepůsobí uměle, ale přirozeně. Více než 40 unikátních prvků také zvyšuje věrohodnost dřevěného dekoru v ploše. U obyčejnějších produktů lamely vypadají jedna jako druhá, chybí jim nápaditost,“ srovnává Aleš Viktorin ze společnosti Kratochvil parket pofi.

Nová kolekce minerálních krytin Arbiton Woodric Eir je vhodná i pro komerční prostory, zvýšenou ochranu proti poškrabání zajišťuje ochranná vrstva Titanium Nano Layer.

Vizuální přirozenost podlahy zvyšuje i technologie synchrostructure, která rovněž není standardem. „Technologie EIR, embosed in register, znamená, že to, co vidíme na fólii s dekorem, výraznou kresbu dřeva, imitaci kartáčování, to stejné je reálně přeneseno i do povrchu lamely. Pokud tedy vidím suk, tak přejedu-li po něm rukou, tak jej v daném místě i cítím, plasticita v tom místě koresponduje s dekorem na krytině,“ vysvětluje Aleš Viktorin.

Nebývá to standardem, někteří výrobci to u krytin nerespektují, mají jednu univerzální povrchovou úpravu, nějaký gravír na povrchu lamely, bez ohledu na to, zda jde na pohled o čistý dekor nebo rustikální.

Věrohodnosti celkového dojmu nahrává ještě velmi matný, přirozený vzhled dekoru, bez odlesků. A také provedení „V“ drážek, sražených hran na krátké i dlouhé straně lamely. Zkosené hrany ve spáře bývají obvykle ošetřeny jednolitou univerzální barvou, která se hodí k dekoru, třeba béžovou. „Tentokrát je dekor stažen i do té hrany ve spáře, takže lamela opravdu působí jako dřevo, je to přirozenější, věrohodnější provedení,“ chválí detaily odborník z KPP.

SPC krytiny umožňují i pokládku lepením

Poslední novinkou poměrně klidnější kolekce, s převahou velmi přirozených přírodních dubů ve světlejším provedení, je možnost pokládky celoplošným lepením. Doteď byly rigidní SPC krytiny, jejichž jádro je vyrobené ze směsi drceného kameniva neboli minerálů, pokládány výhradně na zámek.

Poslední novinka mezi podlahovými krytinami, ekologičtější nástupce oblíbených vinylů, však v podobě nové kolekce SPC zvládne i pokládku lepením. Svého předchůdce vinyl tedy SPC krytiny už nahradí i v tomto směru. Oproti vinylům je přidanou hodnotou SPC krytin ohleduplnost k životnímu prostředí, jde o krytiny 100% recyklovatelné.