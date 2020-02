Zpěvák Pavel Novák nedá na Přerov dopustit. Miluje i svůj velký byt

Pavel Novák mladší se zpívání věnuje stejně jako jeho tatínek, pěvecká legenda. Za dobu své nejen umělecké existence prošel v Přerově řadu obydlí a svou pouť zakončil v prostorném bytě ve starší zástavbě. Zde žije se svou manželkou a dcerou.

Syn Filip, úspěšný fotbalista, už sice vylétl z hnízda, ale občas se k rodičům na pár dní vrací. Pavel Novák přišel k přízemnímu bytu vlastně náhodou. „S manželkou jsme se rozhodovali v době, kdy jsme už měli dvě děti a bylo nám jasné, že potřebujeme něco většího. Navíc, jak se mi rozjíždělo podnikání, bylo více než jasné, že budu potřebovat vlastní pracovnu. Začali jsme hledat vhodný byt a přálo nám štěstí. Když jsem se zmínil kamarádovi, s kterým jsem hrával v kapele, dal mi tip, že u nich v domě sousedka prodává byt a že je docela velký. Dohodli jsme se celkem rychle a díky tomu mám v domě i kamaráda,“ prozradil Pavel Novák.



Ač metráž vyhovovala, byl tu menší zádrhel v podobě dispozic, které nebyly řešeny úplně ideálně. Proběhla tedy poměrně náročná rekonstrukce. „Nebylo to úplně jednoduché, na scénu přišel architekt, tomu jsme s manželkou vysvětlili, jak bychom si to představovali, on to namaloval do výkresů a zbytek zařídila stavební firma. Ne snad, že bych byl úplně nešikovný, ale nechtěl jsem se motat do práce chlapům, co jsou mistři ve svém oboru a co evidentně věděli, co dělají,“ přiznává Novák.

Bytu nakonec dala rodina zpěváka přednost před domem a s odstupem času si toto rozhodnutí pochvaluje. „Jsme s manželkou hodně vytížení a dům, to je nekonečné množství drobné práce. Na to zkrátka čas nemáme,“ posteskl si Novák. Jednou z hlavních deviz rozměrově velkorysého bytu je pracovna, kterou Pavel Novák nutně potřebuje ke svému životu.

Srdcem bytu je rozměrově velkoryse pojatý obývací pokoj, kterému vévodí šedivá sedačka ve tvaru L a skleněný stolek. „Ten stolek je jedna z mála věcí, které jsem si vyhádal. Když jsem ho uviděl, prohlásil jsem, že ho musíme mít, protože podle mě se perfektně hodí k sedačce. Já byl nadšený, na ženu šly mrákoty, protože na rozdíl ode mě si dovedla představit, jak bude těžké udržovat takový skleněný stolek v čistém a lesklém stavu,“ prozradil s úsměvem Pavel Novák.

Ve stěně, která odděluje obývací pokoj od kuchyně, je vybouráno velké vnitřní okno. Pod ním stojí jídelní stůl, který tak tvoří v obýváku jídelní kout. „Strašně rád vařím a kuchyň se podařilo udělat přesně tak, jak jsem si ji vysnil. Prostorem sice neohromí, ale všechno je při ruce,“ konstatuje Novák lakonicky.



Další zajímavostí kuchyně, která skutečně není největší, jsou luxfery tvořící jednu ze stěn. Za ní je koupelna, které se rekonstrukce dotkla poměrně výrazně. „Bývala tu vana, ale tu jsme zrušili a místo ní sem nechali dát kvalitní a velký sprchový kout. Po letech to hodnotíme jako mimořádně přínosné, zejména z provozních důvodů, kdy v bytě žije více lidí,“ pochvaluje si Pavel Novák.

Oázou klidu je ložnice manželů, která je vyvedena v tlumených barvách a dominuje jí velké letiště a prostorná vestavěná skříň. Vedle pracovny, obývacího pokoje, kuchyně, ložnice a koupelny je poslední místností v bytě pokoj ratolestí.

Původně zamýšlený pro dvě děti, Elišku a Filipa, dnes slouží jen dceři. Filip je úspěšným fotbalistou a jeho angažmá je až v dalekém Turecku. „Přesto se tu občas objeví. Více je ale pokoj Eliščin, jak je ostatně vidět na zařízení,“ přiznává Pavel Novák.