Nájemník přestal platit a má soudní výpověď. Dva roky se z bytu nehnul

Okresní i krajský soud potvrdil náš nárok na vystěhování a přesto se nájemník nehodlá stěhovat. Vysmívá se nám a vesele se odvolává dál a dál a nás sžírá bezmoc. Práva na spravedlnost se nemůžeme domoct. Vůbec tomu nerozumíme.

Navíc nám dluží nájemné za dva roky. Zároveň nás stále z něčeho obviňuje. Policie je u nás třikrát do měsíce. Třeba kvůli tomu, že si nájemník zapomněl klíče a obvinil nás, že ho nechceme vpustit do bytu atp. Je to nekonečný boj. Jak z toho ven?

Na dotaz čtenáře odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Jestliže máte k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu, které ukládá nájemci povinnost byt vyklidit, a uběhla již lhůta pro vyklizení bytu, můžete se domáhat vyklizení prostřednictvím exekučního řízení. Není-li v rozsudku stanovena žádná lhůta, je dle zákona lhůta 15 dnů ode dne právní moci rozsudku, v níž je potřeba byt vyklidit.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

Poté je možné podat exekuční návrh k jakémukoliv soudnímu exekutorovi nebo podat návrh na nařízení exekuce k exekučnímu soudu, kterým je soud, v jehož obvodu má nájemce své bydliště.

V exekučním řízení byt vyklidí přímo soudní exekutor nebo exekuční soud a učiní opatření, aby byl vykázán nájemce, který se v daném bytě neoprávněně zdržuje.

Podání trestního oznámení

Kromě řešení vyklizení bytu prostřednictvím exekuce máte také možnost podat trestní oznámení pro spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k bytu.

Takového trestného činu se totiž dopustí ten, kdo protiprávně užívá byt. Trestní oznámení můžete podat u policejního orgánu nebo přímo na státním zastupitelství, přičemž tyto orgány jsou povinny se věcí zabývat a věc prověřit.

V případě, že by policejní orgán dospěl k závěru, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, zahájil by proti nájemci trestní stíhání.

Probíhající trestní stíhání a případné odsouzení nájemce za spáchání trestného činu by mohlo být motivací pro nájemce, aby se z daného bytu vystěhoval. Nicméně v rámci trestního řízení policejní orgán a ani soud nebude sám provádět vyklizení bytu, jak by činil soudní exekutor nebo exekuční soud.

Nezaplacené nájemné

Jakožto pronajímatel máte právo požadovat po nájemci úhradu za užívání bytu do doby, kdy bude byt ze strany nájemce vyklizen, a to ve výši ujednaného nájemného.

Jestliže vám nájemce dluží na nájemném a nechce dlužnou částku zaplatit, nezbude Vám nic jiného, než se úhrady dlužného nájemného a náhrady za užívání bytu do doby vyklizení domáhat podáním žaloby k soudu.