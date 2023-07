Zničený byt a dluhy. To zůstalo po nájemnici, kterou vystěhovala až policie

Problém nastal v momentě, kdy jsem jí zaslala nedoplatek za vodu. Nakonec se ukázalo, že v bytě bydlí i s přítelem, o kterém jsem nevěděla. Nájemnice souhlasila s navýšením záloh i doplacením. Samozřejmě nic nedoplatila a přestala posílat i nájemné. Po třech měsících jsem zaslala výpověď.

Nájemnice přes právníka výpověď napadla a prohlásila, že bez pravomocného rozsudku byt neopustí. Následně probíhaly právní tahanice a soudní žaloba. Soud nakonec rozhodl v můj prospěch. Ostatně tou dobou už ani neplatila nájemní smlouva.

Nakonec ji z bytu vystěhovala až policie. Byt je zdevastovaný a já mám jen dluhy. Navíc je v bytě odpojená elektřina a plyn, protože nedoplatky vznikly i na energiích, které byly napsané na ni. Novou adresu pobytu neznám. Je vůbec nějaká šance, jak se domoct alespoň částečného peněžního vyrovnání?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Při skončení nájmu byla nájemnice povinna byt odevzdat ve stavu, v jakém jej převzala, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání. Jestliže jste po vyklizení bytu zjistila, že došlo k poškození bytu, například skvrny na podlaze, zničený nábytek apod., můžete po bývalé nájemnici požadovat náhradu škody.

Všech vašich nároků se můžete domáhat podáním žaloby k místně příslušnému soudu, a to i bez znalosti aktuálního bydliště žalované. V rámci žaloby se můžete domáhat nejen náhrady škody, kterou vám bývalá nájemnice způsobila, ale také dlužného nájemného. Můžete požadovat i úhradu za užívání bytu do doby, než byl byt z její strany vyklizen, a to ve výši ujednaného nájemného.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

V § 79 občanského soudního řádu je uvedeno, jaké má mít žaloba náležitosti. Mezi tyto náležitosti patří i označení žalované, která musí být v žalobě jednoznačně identifikována. Pokud je žalovanou fyzická osoba, je potřeba ji označit jménem a příjmením.

V žalobě by mělo být uvedeno i bydliště žalované, kterým je místo, kde se fyzická osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se tam trvale, a to kvůli určení místní příslušnosti soudu.

Není-li žalobci známo bydliště žalované, může být uvedena adresa jejího trvalého pobytu. Jestliže žalobci není známo ani místo trvalého pobytu žalované, je nutné v žalobě uvést alespoň poslední známé bydliště žalované.

V případě, že neznáte aktuální bydliště či adresu trvalého pobytu bývalé nájemkyně, uveďte její poslední známou adresu, kterou může být i adresa pronajímaného bytu. Soud v žalobě informujte, že se na této adrese bývalá nájemkyně nezdržuje, ale že vám není známa její aktuální adresa bydliště. Také je potřeba uvést další údaje sloužící k její identifikaci, a to rodné číslo případně datum narození nájemkyně.

I když tedy neznáte aktuální bydliště bývalé nájemkyně, tato skutečnost vám nebrání domáhat se finančního vyrovnání. Je však potřeba bývalou nájemkyni jednoznačně identifikovat tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou osobou.